Ziyoda Kurbasnova, die als Lehrkraft bei den BBS hospitiert steht in einer Klasse und stellt sich vor. (CARMEN JASPERSEN)

Frau Kurbanova, Usbekistan liegt nicht gerade um die Ecke. Wie anstrengend war die Reise?

Ziyoda Kurbanova: Der Flug nach Frankfurt hat sechs Stunden gedauert. Allerdings bin ich vorher noch fünf Stunden mit dem Taxi nach Taschkent gefahren. Der ICE hält nur zwei Mal am Tag in meiner Heimatstadt.

Ich war vor zehn Jahren als Au-pair in Osnabrück. Ich lerne die Sprache seit der ersten Klasse als zweite Fremdsprache neben Russisch. Meine Eltern haben das so entschieden, aber etwa ab der achten Klasse habe ich tatsächlich ein großes Interesse an Deutsch entwickelt. Englisch hat sich in Usbekistan erst etwa ab 2005 durchgesetzt, seit dem Besuch von Bundespräsident Steinmeier im Mai ist die deutsche Sprache wieder im Kommen.

Globalisierung heißt für mich Internationalisierung. Nichts anderes bedeutet mein Aufenthalt hier. Auch auf dem Land lernt man Deutsch, hat Partnerschaften mit dem Goethe-Institut.

Der entwickelt sich schnell. Usbekistan hat eine 2000-jährige Geschichte.

Nein. Ich war neugierig auf die Schulen und die Jugendlichen. Wie werden sie unterrichtet? Jetzt bin ich als Deutschlehrerin hier und beobachte Methodik und Thematik.

Nein, die Standards sind international. Wir bekommen Hilfe in Seminaren und Workshops. Wir arbeiten mit Büchern von deutschen Verlagen.

Tanja Köster und Jürgen Grimm als Verantwortliche haben einen komplexen Plan für mich entwickelt. Ich informiere in den Klassen über Usbekistan und habe viele außerschulische Termine, war in Lüneburg und in Hannover. Am vergangenen Mittwoch habe ich Unterricht gehalten. Ohne Vorbereitung. Es ging um Grammatik, um Steigerungen: groß, größer, am größten. Und ich hatte eine Führung durch Osterholz-Scharmbeck. Lüneburg ist auch sehr schön, aber die Führung hier war sehr spannend. Ich habe mir Ringe gekauft und in der Schatulle ein Buch für meine Schüler. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, suche ich mir immer erstmal einen Buchladen.

Ich arbeite an einem privaten Lernzentrum für die deutsche Sprache mit Kindern ab fünf Jahren, Schülern und Erwachsenen. Dafür nehme ich ganz viele Ideen mit auf den Weg zurück. Die Schüler in den Berufsbildenden Schulen sind gut organisiert, die Schulsachen sind getrennt: eine Tasche für Politik und eine andere für Deutsch. Dabei sind sie zugleich sehr kreativ, organisieren ihre Theateraufführungen selbst, mit Selbstbewusstsein und mit Spaß.

Es gibt Dinge, die uns unterscheiden. Ich liebe die Sonne in Usbekistan, aber es regnet dort nicht viel. Wohl eine Folge des Klimawandels. Hier ist es kälter, aber ich kann mich über den Regen freuen. Ich bin extra ohne Schirm durch den Regen gelaufen. In Usbekistan gibt es keine Radwege. Da fahren ganz viele Autos. Ich finde es gut, dass hier so viele Elektroautos zu sehen sind.

Die Usbeken sind sehr gastfreundliche Menschen. Aber Gastfreundschaft habe ich hier auch erlebt. Ich bin von Schülern und Lehrern sehr freundlich empfangen worden. Es hat mir imponiert, dass die hierher geflüchteten Menschen so toll unterstützt worden sind.

Ein Jahr als Lehrkraft in Deutschland – das würde ich gerne machen. Der Pädagogische Austauschdienst sieht so etwas vor. Dann würde ich aber mit der ganzen Familie kommen. Meine Töchter sind vier und sieben Jahre alt. Die Große ist schon dabei, Deutsch zu lernen.

Zur Person

Ziyoda Kurbanova

hospitiert im Rahmen des Pädagogischen Austauschdienstes für drei Wochen an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Osterholz-Scharmbeck, die auch Europaschulen sind. In ihrer Heimat unterrichtet die Usbekin Deutsch an einem städtischen Lyzeum, mehrere Autostunden von der Hauptstadt Taschkent entfernt. Ziyoda Kurbanova ist verheiratet und hat zwei Töchter.