Trainer Andre Gieschen und Sina Krause (links) sowie Trainer Hartmut Köhler (rechts) bildeten die neuen wie auch die alten Buslotsen aus. (Sabine von der Decken)

Lilienthal/Grasberg. Pünktlich zum Schuljahresbeginn halten sie ihren Ausweis in den Händen, um ihren Dienst anzutreten. Elf junge Buslotsen des siebten Jahrgangs der IGS Lilienthal setzen sich ab sofort für einen konfliktfreien Schulweg ihrer Mitschüler ein und kümmern sich um einen Buseinstieg ohne Schubsen und Drängeln. Schon im Frühjahr wurden 13 Buslotsen ausgebildet, sodass in Lilienthal und Grasberg nun insgesamt 24 Buslotsen für Sicherheit vor und im Bus sorgen.

Seit 2011 gibt es im Gebiet des Verkehrsverbunds Bremen-Niedersachsen (VBN) Schulbusbegleiter. VBN, Polizeiinspektion Verden/Osterholz und die Verkehrsbetriebe arbeiten in Grasberg gemeinsam an dem vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) geförderten Zivilcourageprojekt „Schulbusbegleiter“.

„Ich bin stolz auf dich“, sagte Sina Krause jedem der neuen Buslotsen bei der Ausweisübergabe. Die Lehrerin betreut das Projekt und weiß, dass es Zivelcourage braucht, um mit kniffeligen Situationen umgehen zu können. Seit Juni nahmen die neuen Buslotsen freiwillig an einem 13 Schulstunden umfassenden Taining teil. „Toll, du bist hartnäckig geblieben“, lobt Krause während der Teambesprechung Yule, Buslotsin seit der ersten Stunde. Sie und ihre Mit-Buslotsen holten sich in schwierigen Situationen Rückendeckung bei der Lehrerin oder den Busfahrern.

Veronika Schlierf versprach im Namen von VBN und ZVBN Unterstützung bei auftretenden Problemen. „Das Projekt lebt hier so richtig“, sagte sie voller Begeisterung für das Engagement der Grasberger Schüler und IGS-Lehrerin Sina Krause. Allerdings habe in Grasberg auch eine gewisse „Not„ geherrscht. Sie riet den „Neuen“, nicht gleich frustriert zu sein, wenn es nicht von Anfang an klappe oder Angesprochene nicht sofort reagierten. „Ihr wachst da rein“, versicherte sie.

Alle Buslotsen erhielten neben ihrem Ausweis auch eine Teilnahmebestätigung über die Ausbildung zum Buslotsen. Der Nachweis über das ehrenamtliche Engagement sei hilfreich bei einer Bewerbung, meint Krause. Ein weiteres Zertifikat verbleibt bei der IGS und wird erst beim Verlassen der Schule ausgehändigt.

Seitdem die Buslotsen die Fahrschüler begleiten, hat sich einiges geändert. Die Situation habe sich verbessert, betont Krause. Die Schulbuslotsen hätten für ein geordnetes Einsteigen gesorgt und auch während der Fahrt sei es ruhiger geworden. „Seitdem gibt es deutlich weniger Beschwerden von Eltern wegen Rangeleien im Bus“, stellt Sigrid Göben-Gründken, stellvertretende Schulleiterin der IGS Lilienthal, fest.