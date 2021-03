Oliver Moje will Samtgemeindebürgermeister werden. (Christian Kosak)

Kirchtimke. Mit Oliver Moje gibt es nun vier Bewerber, die am 12. September bei der Wahl des hauptamtlichen Tarmstedter Samtgemeindebürgermeisters antreten wollen, um dann Nachfolger von Frank Holle zu werden. Es war Ende vorigen Jahres bei einem Arbeitseinsatz im Freibad seiner Heimatgemeinde, so erzählt Moje, da sei er von Mitstreitern angesprochen worden, ob er sich das nicht vorstellen könnte: zu kandidieren. Der Anstupser verfehlte seine Wirkung nicht, er reifte zum Entschluss, mit dem er jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Für Moje wäre es ein Seitenwechsel, im Falle seiner Wahl würde er vom Beobachter zum Akteur. Seit 30 Jahren berichtet er als Journalist aus der Region, von 1995 bis 2002 war er bei der Zevener Zeitung für die Samtgemeinde Tarmstedt zuständig. Danach wechselte er in den Lokalsport, davor hatte er sich die ersten journalistischen Sporen bei der WÜMME-ZEITUNG verdient. „Ich habe die Kommunalpolitik über viele Jahre begleitet, ich kenne die Abläufe“, sagt der 49-Jährige, der mit Frau und zwei Kindern in Kirchtimke lebt. Für die Dauer der Kandidatur ist Moje von der Lokalredaktion in die Abteilung Sonderthemen versetzt worden.

Was ihn von den drei Männern unterscheidet, die vor ihm den Hut in den Ring geworfen haben, drückt Moje so aus: „Ich habe eine Vision davon, wie sich die Samtgemeinde Tarmstedt und ihre Dörfer weiterentwickeln sollen.“ Ihm sei es wichtig, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen als er sie vorgefunden habe. „Wir müssen die Infrastruktur in den Mitgliedsgemeinden erhalten und ausbauen, um das dörfliche Leben, den dörflichen Zusammenhalt zu bewahren“, sagt Moje. Damit die Ortschaften keine „Schlafdörfer“ werden, brauche es Treffpunkte, Orte der Begegnung – wie das Kirchtimker Freibad einer sei. Ohne den beharrlichen Einsatz der Dorfgemeinschaft hätte die Samtgemeinde das marode Bad geschlossen, da ist er sich sicher. „Nach außen haben die Verantwortlichen zwar immer betont, wie sehr ihnen das Bad am Herzen liege, doch hinter den Kulissen wurden uns viele Steine in den Weg gelegt“, sagt Moje. Weil er es anders machen wolle, werde er als Chef der Verwaltung dafür sorgen, dass Initiativen und Vereine, die sich für das Gemeinwesen einsetzen, „im Rathaus Rat und Unterstützung finden“. Der zur Rettung des Freibads gegründete Timkebad-Förderverein, dessen Vorsitzender er ist, sei heute mit 378 Mitgliedern einer der größten Vereine in der Gemeinde. Als Samtgemeindebürgermeister brauche man gute Ideen und die Fähigkeit, diese auch umzusetzen. „Beim Förderverein machen wir genau das: Indem wir die Menschen ins Boot holen, können wir viel bewegen.“

Nicht länger wegducken dürfe sich die Samtgemeinde beim Kampf gegen den Klimawandel, laut Moje „die größte Herausforderung der Menschheit“. Zwar gebe es schon vereinzelt Blockheizkraftwerke, die Schulen und Freibäder beheizen. Doch verhalte sich die Kommune insgesamt viel zu passiv. „Warum gibt es nicht auf den Dächern aller öffentlichen Gebäude große Photovoltaikanlagen?“, fragt sich Moje. Er würde zudem ein Förderprogramm für PV-Anlagen auf Privathäusern auflegen, für Neubauten ebenso wie für bestehende Häuser. „Das muss gar kein großer Betrag sein, denn manchmal genügt ein kleiner Anreiz.“ Zumal es ja günstige Kredite dafür gebe und die Investition in zehn Jahren wieder eingespielt sei. „Auch bei diesen Themen muss die Samtgemeinde aktiv werden, und das kann sie auch“, meint der Kirchtimker.

Auch was die Mobilität angehe, müsse die Samtgemeinde ihre Hausaufgaben machen. Zwar gebe es eine sehr gute Busverbindung zwischen Zeven und Bremen, durch die Ostertimke, Kirchtimke, Westertimke und Tarmstedt bestens angebunden seien. „Die reinste Katastrophe“ sei dagegen die Achse zwischen Hanstedt und Vorwerk, dort finde öffentlicher Nahverkehr praktisch nicht statt. Immerhin solle nun ein System aus Anrufsammeltaxis helfen, die Lücke zu schließen. „Aber das weiß kaum jemand, weil die Samtgemeinde dafür nicht offensiv wirbt“, klagt Moje. Immerhin würden Tarmstedt, Wilstedt und andere Dörfer an den Ottersberger Bahnhof angebunden, das sei ein großer Fortschritt. „Aber die Leute fragen sich doch, was die Fahrkarte nach Bremen oder nach Hamburg kostet, wo man sie bekommt und wie die Verbindungen sind“, mahnt Moje auch hier „proaktives Handeln“ an.

Da er keiner Partei angehört und als Einzelkandidat antritt, muss Moje bis Juli etwa 130 Unterstützerunterschriften einsammeln. Die werde er „binnen kürzester Zeit beisammen haben“, sagt er, denn er sei als Fußballer und Trainer in Tarmstedt, Bülstedt und Wilstedt, wo er lange gelebt habe, immer noch sehr bekannt. Nach der Wilstedter Grundschule besuchte er die KGS in Tarmstedt und machte 1990 in Zeven das Abitur. Danach absolvierte er seinen Zivildienst bei der Arbeiterwohlfahrt in Gröpelingen, ehe er bis 1994 Politologie an der Uni Bremen studierte. Musiker ist er auch noch: Moje ist Schlagzeuger bei der Rockband Animal Tube, vorher trommelte er bei den Metrics, die aus einer KGS-Schülerband hervorgingen.

Zur Sache

Mojes Mitbewerber

Markus Schwierings Ambitionen wurden als erste bekannt, als er im Juli 2020 mit seiner Absicht an die Öffentlichkeit trat. Der 43-Jährige Jurist ist Inhaber einer Anwaltskanzlei in Tarmstedt und seit fünf Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Hepstedt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schwiering ist parteilos, wurde aber von der CDU nominiert, er wird von der FDP und der Wählergemeinschaft Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt unterstützt.

Als nächster Samtgemeindebürgermeister-Kandidat wurde im September Bernd Sievert nominiert. Der 56-jährige Tarmstedter ist SPD-Mitglied und leitet die SPD-Fraktion im Gemeinde- und im Samtgemeinderat. Sievert ist 2014 gegen Amtsinhaber Frank Holle angetreten und war damals mit 400 Stimmen relativ knapp unterlegen. Der frühere Berufssoldat ist verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkel. Seit Jahren ist er Vorsitzender des TuS Tarmstedt.

Für viele überraschend hat im Januar Bülstedts Bürgermeister Jochen Albinger (SPD) seine Kandidatur verkündet. Er muss, wie Moje, bis Juli die vorgeschriebenen Unterstützerunterschriften einsammeln. Der 55-jährige selbstständige Isoliertechniker ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.