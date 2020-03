Die Bibliotheken sind fürs Publikum geschlossen, doch in Lilienthal und Grasberg gibt es die Möglichkeit der Online-Leihe für elektronische Bücher. (Ralf Hirschberger)

Grasberg/Lilienthal. Die Gemeindebücherei Grasberg soll am 20. April wieder öffnen. So ist zumindest der Plan, aber der ist schon wieder einige Tage alt und entstand, als die Bücherei in verfrühte Osterferien geschickt wurde. In Zeiten der Corona-Krise ein langer Zeitraum, in dem sich so manches noch ändern kann, und Leiterin Evelin Meyer sagt: „Niemand kann uns heute sagen, ob es dabei bleiben kann, wie auch so vieles andere in den Sternen steht.“ Klar ist indes, ihre Leser brauchen nicht komplett auf literarische Unterhaltung zu verzichten. Meyer verweist auf die Möglichkeit der Online-Ausleihe mit elektronischen Medien für Kinder und Erwachsene. Ausleihen kann auf dem Online-Portal Nbib24 jede Leserin und jeder Leser der Grasberger Gemeindebücherei mit einem gültigen Leseausweis. Sollte dieser gerade jetzt ablaufen oder schon abgelaufen sein, kann er telefonisch (04208/ 39 66) oder per E-Mail (gemeindebuecherei@grasberg.de) verlängert werden. Die bei Erwachsenen entstehende Jahresgebühr von zwölf Euro „kann später bezahlt werden, wenn die Bücherei wieder ihren normalen Betrieb aufnimmt“, so Meyer.

Auch die Bibliothek in Murkens Hof in Lilienthal wird frühestens am 20. April wieder öffnen. Bereits ausgeliehene Medien werden ausnahmslos automatisch und ohne weitere Kosten für die Kunden bis zum 18. Mai verlängert, teilt die Gemeinde auf ihrer Webseite mit. Mit einem gültigen Ausweis der Bibliothek haben Kunden die Möglichkeit, elektronische Medien auszuleihen. Über die Seite www.lilienthal.de führt die über die Verlinkung Leben in Lilienthal – Bildung – Bibliothek zu einem Online-Katalog. Alternativ kann man www.onleihe.de anwählen oder zum Telefon greifen: 04298/ 929 135, um Kontakt aufzunehmen.