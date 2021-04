Viele Gefangene haben im Lager Sandbostel gelitten. Vor 76 Jahren waren die Überlebenden befreit worden. (Stiftung Lager Sandbostel)

Sandbostel. Rund um den 76. Jahrestag der Befreiung der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge des Lagers Sandbostel (Stalag X B) am 29. April werden die Angehörigen der Gedenkstätte ein Onlineprogramm anbieten. Leider sei es auch in diesem Jahr nicht möglich, eine gemeinsame Gedenkveranstaltung anzubieten, stattdessen werde man nun online zusammenkommen, teilt Gedenkstättenleiter Andreas Ehresmann mit. Zahlreiche Menschen hätten bereits Grußworte zugesagt. Der 91-jährige Janusz Pilchowski werde zudem eine Rede halten. Er war als 14-Jähriger in Kriegsgefangenschaft geraten und am 29. April 1945 in Sandbostel durch die britische Armee befreit worden. Weitere Grußworte sollen auf der Homepage www.stiftung-lager-sandbostel.de/gedenken2021 angeboten werden.

Jugendliche aus der Region haben außerdem ein Theaterstück mit Zitaten von Überlebenden des Stalag X B einstudiert, Schüler und Lehrer des Gymnasiums Bremervörde begleiten das Werk musikalisch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte werden Kränze im Gedenken an die Menschen niederlegen, die im Lager gelitten haben und gestorben sind. Ein Gedenkfilm wird am 29. April um 16 Uhr auf der Website veröffentlicht.

Aktiv beteiligen können sich Interessierte über das Online-Formular https://submissions.stiftung-lager-sandbostel.de, indem sie ihre Gedanken zum Tag der Befreiung oder an Menschen, um die sie trauern, formulieren. Dort können auch Fotos, Dokumente oder Zeichnungen hinterlegt werden. Die Texte werden ab Mitte April auf einer interaktiven Weltkarte unter www.sandbostel76.de veröffentlicht.

Am Sonnabend, 17. April, veranstaltet die Gedenkstätte von 10 bis 16.30 Uhr die Online-Tagung „Todesmärsche im Elbe-Weser-Dreieck“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Programm und Anmeldeformular finden sich unter www.stiftung-lager-sandbostel.de/tagung2021.

Am Sonntag, 25. April, besteht ab 14 Uhr unter www.stiftung-lager-sandbostel.de/virtueller-besuch die Möglichkeit, an dem Online-Themenrundgang „Die Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Stalag X B“ teilzunehmen.