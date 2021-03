In Worpswede solidarisierten sich viele Geschäftsleute mit den Betreibern des Hexenkellers in Gnarrenburg. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede/Gnarrenburg. Der Brandanschlag auf das syrische Restaurant Hexenkeller im vergangenen Juli hat unter anderem auch in Worpswede für Empörung gesorgt. Wie berichtet hatten sich zahlreiche Gastronomen und andere Geschäfte mit den im Künstlerdorf lebenden Betreibern solidarisiert. Hakenkreuze an der Brandruine in Gnarrenburg deuteten auf einen rechtsradikalen Hintergrund hin, die Täter konnten aber nicht ermittelt werden.

Die Tat habe Ähnlichkeiten mit Anschlägen in Syke und in Ganderkesee, wo ebenfalls im vergangenen Jahr zwei Lokale von Brandstiftern angezündet wurden, berichtet der Flüchtlingsrat Niedersachsen. Er hat zu allen drei Fällen recherchiert und will seine Erkenntnisse in einer digitalen Veranstaltung präsentieren und diskutieren. Unter dem Titel „Rechter Terror? Zur Serie von Brandanschlägen im Bremer Umland“ lädt er zusammen mit der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus für Demokratie Niedersachsen, der Betroffenenberatung Niedersachsen und der Organisation Seebrücke Niedersachsen für diesen Dienstag, 30. März, zu einem Online-Forum von 18 bis 20 Uhr ein. Es kann unter der Adresse www.youtube.com/watch?v=wbafpF16xIg verfolgt werden. Wer selber mitdiskutieren möchte, kann sich per E-Mail an sas(at)nds-fluerat.org die Zugangsdaten zum Meeting mitteilen lassen.

Moderiert von Olaf Kretschmer (NDR) diskutieren Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Jan Krieger (Mobile Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie) und die Journalistin Andrea Röpke über die Frage, ob von einer rechtsextremen Anschlagsserie auszugehen ist. Die Teilnehmer wollen über den Ermittlungsstand informieren und werfen die Frage auf, ob Ermittlungsbehörden den Hintergründen ausreichend nachgehen.