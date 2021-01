Meyerdierks-Inhaberin Gaby Nentwig hat ihren Online-Shop wieder eingestellt. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Worpswede. Im zweiten Lockdown sind wieder viele Geschäfte geschlossen, der Druck auf kleine Einzelhändler steigt, die massiven Einbußen treffen sie hart. Einige klassische Läden profitieren nun von ihrem Online-Shop. Für andere ist er dagegen nur der Tropfen auf den heißen Stein. Manche haben ihren Internet-Vertriebsweg ganz eingestellt, weil sich der Aufwand für sie nicht lohnt.

„Antikes & Kurioses“ gibt es seit über 20 Jahren in Lilienthal. 2020 ist eines der schwersten Jahre für Inhaber Martin Janssen, der mit Antiquitäten handelt und Haushalts- und Geschäftsauflösungen sowie Umzüge macht. „Im Verkauf hatten wir 50 Prozent Einbußen“, berichtet Janssen. Er hatte schon vor der Corona-Pandemie einen Online-Vertriebsweg. Während sein stationärer Handel unter den Folgen des Lockdown stark leidet, florieren die Geschäfte in seinen beiden Ebay-Shops. Der Umsatz auf der Internet-Plattform, die er seit mehr als zehn Jahren für den weltweiten Verkauf von Technikprodukten und Antiquitäten nutzt, habe sich im letzten Jahr verdoppelt.

Martin Janssen (CHRISTIAN KOSAK)

Es lohnt sich über die Masse

Durch die Schließung des Ladens in der Krise fokussiert sich Janssen noch stärker auf den Online-Handel. Er will die Zahl der eingestellten Artikel erhöhen und sucht eine Mitarbeiterin, die dabei hilft. Allein mit dem Digital-Verkauf könne er seinen Laden jedoch nicht halten, der allein könne umgekehrt ohne den Internet-Handel nicht existieren. Dabei sei es alles andere als einfach, einen Online-Shop zu betreiben, betont Janssen. „Man muss investieren, um ihn in Gang zu bringen.“ Es koste zudem Zeit, die Waren ins Netz zu stellen, da es seine Artikel immer nur einmal gebe. Auch gehen vom Verkaufserlös zwischen zehn und 15 Prozent runter für Ebay und Paypal. „Für uns lohnt es sich trotzdem über die Masse“, sagt Janssen.

Für Sandra Hildebrandt war der Online-Handel totales Neuland. Während des ersten Lockdown versuchte die Worpswederin aus der Not heraus, präsent zu bleiben. „Es war eine Hauruck-Aktion, es musste ja irgendwie weitergehen“, sagt die 45-Jährige, die unter anderem Dekogegenstände und Wohnaccessoires anbietet. Um das Ostergeschäft noch mitzunehmen, suchte sie sich schnell einen Software-Anbieter und entschied sich für eine Website, für die sie 250 Euro Jahresgebühr bezahlte. Doch klassischer Einzelhandel lässt sich nicht von heute auf morgen ins Internet verlagern. Sie musste ihre Osterhasen erst einmal fotografieren, von vorn, von hinten, von der Seite, sie maß sie aus, beschrieb sie, nannte Preise, Anzahl, rund 200 Artikel in Variationen.

Je mehr Produkte Sandra Hildebrandt einstellte, umso langsamer bauten sich dann die Seiten des Shops auf. Sie wechselte den Anbieter, und die ganze Arbeit ging von vorne los. Auch brauchte sie teures Verpackungsmaterial für ihre zerbrechlichen Produkte und Informationen, wie es sich mit einem DHL-Geschäftskunden-Konto verhält. Nach Angaben der IHK Niedersachsen haben derzeit nur Einzelhändler mit einem zweiten Verkaufskanal wie Click & Collect oder Onlineshop eine Chance, ihre Kosten zumindest teilweise decken zu können. Oft werde allerdings nur ein Bruchteil des üblichen Umsatzes generiert. Das bestätigt Sandra Hildebrandt. Nur wenige Bestellungen trudelten ein, und die kamen dann vor allem aus dem Umkreis Worpswedes. Die meisten dieser Kunden hätten sie wohl mit einem Kauf unterstützen wollen, vermutet Sandra Hildebrandt. Das größte Problem in ihren Augen: „Man muss im Internet gefunden werden.“ Wer nicht bei Google teure Werbung schalten wolle, für den sei es schwer, ganz vorne zu stehen. „Am ehesten wird man über Marken gefunden, meine Osterhasen waren aber markenlos“, sagt die Ladeninhaberin.

Sandra Hildebrandt (JASPERSEN)

Als sie ihr Geschäft wieder aufmachen konnte, wurde es dann richtig kompliziert mit dem Digital-Shop. „Sobald jemand online etwas kaufte, musste ich es sofort aus dem Laden rausnehmen.“ Zudem besitzt sie kein Kassensystem, das unkompliziert das Ladengeschäft direkt mit dem Onlineshop verknüpft. Dafür hätte sie jeden Artikel mit einem Barcode versehen müssen und ihre Kasse mit einem Scanner, „viel Aufwand und hohe Kosten, das habe ich schnell wieder verworfen angesichts der 20.000 Artikel in meinem Laden“, erzählt Hildebrandt. Als im Sommer wieder mehr los war in ihrem Laden, fand sie kaum noch Zeit, sich um den Online-Shop zu kümmern, die wenigen Bestellungen packte sie nach Feierabend ein. Inzwischen beschränkt sich Sandra Hildebrandt in ihrem Internet-Handel nur noch auf ein paar wenige Produkte, die über den Markennamen gefunden würden. „Das kann den Ausfall im Laden zwar nicht ausgleichen, ist aber ein Baustein.“ Wer glaube, dass allein Internet-Verkäufe den schnellen Umsatz bringen, sei meist blauäugig.

Alles andere als blauäugig war Gaby Nentwig, als sie vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Mann einen Online-Shop aufmachte für die Waren, die sie in Meyerdierks Hofladen anboten. Sie ließen sich zuvor beraten, für die Programmierung engagierten sie eine kleine Firma, halbtags kümmerte sich Nentwigs Ehemann ausschließlich um den Internet-Verkauf. Doch auch sie stellten bald fest, dass der Aufwand groß ist, auch, weil Online-Shop und Hofladen auf denselben Warenbestand zugriffen. Bei einem Ausverkauf eines Artikels ein Alternativ-Produkt anbieten zu können, ist in einem Hofladen, der Lebensmittel verkauft, nicht einfach. Mangels modernem Kassensystem ohne Scanner wurden die verkauften Waren nicht einfach sofort gesperrt, sondern mussten im Computer händisch getilgt werden. Inzwischen hat Gaby Nentwig ihren Digital-Shop eingestellt. Als Werbefläche für den Laden sei er gut gewesen, aber das Besuchserlebnis mit persönlicher Beratung in einem Hofladen könne er nicht ersetzen.

Robin Schewe (Hasselberg)

Vorab beraten lassen

Auch das Worpsweder Einrichtungshaus Casa di Mobili hatte bereits vor dem Lockdown einen Online-Shop und konnte so Kunden beliefern. Doch dieser mache trotz der Pandemie nur einen kleinen Anteil der Käufe aus, sagt Robin Schewe. „Unsere so hochwertigen Produkte bedürfen Beratung, außerdem wollen unsere Kunden sie anschauen, sie werden nicht über das Internet bestellt“, sagt Schewe. Anders sei es bei den Accessoires wie Kissen oder Tischwäsche. Schewe rät Einzelhändlern, die einen Internet-Shop aufmachen wollen, sich die Ansprechpartner wie Programmierer, Provider und Grafiker genau auszusuchen, sich über das Sortiment und die Zahlungsmodalitäten Gedanken zu machen und sich etwa bei der IHK beraten zu lassen. „Ein Online-Shop ist ein weiteres Standbein für ein Geschäft. Ihn aufzumachen ist leicht, aber seine Pflege und das Einstellen der Produkte sind nicht zu unterschätzen.“