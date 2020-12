Die Krise verlangt Geschäftsleuten wie Sandra Hildebrandt einiges ab. Vor dem Fest ist sie aber voller Hoffnung. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Worpswede/Wilstedt. Viele Läden in der verwaisten Bremer Innenstadt kämpfen ums Überleben. Den Online-Handel sehen nicht wenige als großen Gewinner der Corona-Krise. Aber in der Pandemie gibt es beim Einzelhandel nicht nur Verlierer. Im Gegenteil: Wer sich zwischen Lilienthal und Wilstedt umhört, erfährt von Geschäftsleuten, dass es derzeit gar nicht so schlecht läuft. Viele blicken optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft.

Eine von ihnen ist Anke Haar, Inhaberin eines Spielwarengeschäfts und eines Haushaltswarengeschäfts in Lilienthal: „Die Kunden besinnen sich auf den Ort. Das spüren auch wir, wir haben einen extremen Zulauf und auch mehr Neukunden“, sagt Anke Haar. Die Leute führen wegen der Pandemie nicht in die Bremer City, wo viele Menschen unterwegs seien, und schätzten den Service der Fachgeschäfte. „Schon der November war für uns gut, wir freuen uns, wenn es so weitergeht“, so Haar. Mit Beginn des Lockdowns habe sie viel mehr Spiele und Puzzle verkauft als in den Vorjahren. Renner seien seitdem auch Haushaltswaren wie Töpfe.

Zu jenen, die vom Zuhause-Bleiben in der Corona-Krise profitieren, gehört auch Sandra Hildebrandt, die in ihrem „Worpsweder Schlösschen“ unter anderem Dekogegenstände und Wohnaccessoires anbietet. „Die Leute wollen sich etwas für daheim gönnen und es sich dort schön machen“, ist sie sich sicher. Das Einkaufen für die eigenen vier Wände diene auch als kleiner Seelenwärmer für ausgefallene Reisen. Das Weihnachtsgeschäft sei für sie normalerweise die umsatzstärkste Zeit. Coronabedingt und wegen der geschlossenen Lokale seien allerdings weniger Leute im Künstlerdorf unterwegs, auch habe sie ihre eigenen Veranstaltungen wie Glühweinverkauf und Lesungen abgesagt. Zudem sieht sie die Konkurrenz durch den Online-Handel. Dennoch erwartet Sandra Hildebrandt, dass „das Weihnachtsgeschäft stattfinden wird. Ich bin vorsichtig optimistisch“. Wegen der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat sich nach den Beobachtungen der Geschäftsfrau das Shoppingverhalten geändert. So bummeln die Kunden nicht mehr durch die Läden, sondern gingen gezielter einkaufen, sagt Hildebrandt.

Diese Beobachtung haben auch der Lilienthaler Juwelier Dieter Thiel und Michael Brandt, Leiter des Tarmstedter Raiffeisen-Markts, gemacht. Thiel zeigt sich „verhalten optimistisch“, wenn er auf das Weihnachtsgeschäft blickt. Viele Menschen hätten keine Lust, mit Maske durch die Shoppingcenter zu laufen. Stattdessen bevorzugten sie die Läden vor Ort, kauften entschlossen und verzichteten meist auf eine Bedenkzeit, legten aber auf guten Service Wert, hat Thiel festgestellt.

Umsatzeinbußen wegen der Corona-Pandemie hat Michael Brandt für seinen Raiffeisen-Markt bislang noch nicht feststellen können. Dass Geschäfte im ländlichen Raum weniger stark unter den Folgen der Corona-Einschränkungen leiden, glaubt Geschäftsmann Carsten Meyer. Er selbst führt einen Modeladen im Weserpark und in Lilienthal. „In Bremen hatten wir einen katastrophalen Rückgang um 50 Prozent. In Lilienthal liegen wir bei zehn bis 15 Prozent weniger“, sagt Meyer. An das Niveau der Vorweihnachtszeit-Verkäufe des Vorjahres werde sein Lilienthaler Geschäft nicht herankommen. Allerdings sei die Textilbranche auf das Weihnachtsgeschäft weniger angewiesen als auf die Frühjahrs- und Herbstsaison. Derzeit erlebe er dennoch viel Zuspruch von seinen Kunden. „Ein großer Teil ist Stammkundschaft, viele wollen die Läden vor Ort unterstützen. Sie kommen derzeit zwar nicht so häufig, aber die, die kommen, kaufen dann mehr.“

Von der Pandemie viel härter getroffen als andere Textilgeschäfte wurde der Lilienthaler Laden für Brautmode und Abendkleider von Maria Reiss. „Hochzeiten sind abgesagt worden, Abibälle sind ausgefallen, keiner kauft Abendkleider“, bedauert sie. Ihre Mitarbeiter habe sie in Kurzarbeit geschickt, sie halte nun die Stellung. Die Vorweihnachtszeit sei für ihre Branche indes weniger bedeutsam, die Geschäfte mit Kleidung für gesellschaftliche Anlässe liefen normalerweise erst zum Jahresbeginn an. Ihre große Hoffnung richtet sie deshalb auf den Januar, einige Paare hätten schon einen Termin vereinbart.

Auf das Weihnachtsgeschäft angewiesen ist auch das Sporthaus Lilienthal nicht, sagt Inhaber Peter Ehlers: „Wir sind eher ein Saisongeschäft.“ Wegen des Teil-Lockdowns liefe es aber schlecht: kein Training, keine Veranstaltungen, kein Reha-Sport. „Wir verkaufen locker 20 bis 25 Prozent weniger Ware als sonst“, so Ehlers. Daher setzt er nun auf den Verkauf von Freizeitkleidung für Männer, eine Idee, die er schon vor Corona hatte.

Die Pandemie-Folgen spürt das Blumengeschäft Entelmann in Wilstedt ebenfalls, weil die Gasthäuser geschlossen sind, weniger Trauungen stattfinden und somit weniger Tischgestecke und Blumen nachgefragt werden. Doch trotz der Krise behauptet sich Anja Holstens Laden. „Es läuft gut bei uns, die Adventszeit haben wir gut überstanden, jetzt hoffe ich auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Das ist ja für uns genauso wichtig wie der Valentinstag und der Muttertag.“ Gegen den Corona-Blues setzen die Menschen offenbar auch Blumen ein, meint sie. „Die Kunden wollen es sich zu Hause schön machen.“ In der Pandemie-Zeit liefert sie öfter als früher ihre Ware aus und hat sich noch was einfallen lassen: Blumen to go. Draußen im Pavillon liegen fertige Sträuße und eine Kassette für das Geld – „das kommt gut an“, sagt Holsten.

Auf Ideen, Hygienekonzepte und die Treue ihrer Kunden setzen alle Geschäftsleute, die wir befragten. Bei all den Einschränkungen fiel ihr Resümee in Bezug auf das Verständnis der meisten ihrer Kunden positiv aus.

Zur Sache

Nach einer Umfrage der IHK Stade sind die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auch im Elbe-Weser-Raum deutlich zu spüren. Die Folgen der Krise zeigten sich demnach branchenübergreifend in erster Linie im Nachfrageverhalten: 43 Prozent der Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, beklagten eine geringere Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen. Hinzu komme, dass Kunden bereits gestellte Aufträge wieder stornieren. Aufgrund der behördlichen Anordnung, aber auch wegen fehlender Mitarbeiter und Nachfrage stehe bei jedem dritten Unternehmen die geschäftliche Tätigkeit erneute komplett oder teilweise still. Einige Unternehmen könnten in dieser Krisenzeit ihre Umsätze steigern, die Mehrheit der antwortenden Betriebe rechne in diesem Jahr jedoch mit Umsatzrückgängen. „Die Krise geht an die Reserven der Unternehmen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Holger Bartsch. Insbesondere in Branchen, die vom erneuten Lockdown besonders betroffen sind, sei die Finanzlage angespannt. „Sie kämpfen mit Liquiditätsengpässen und Eigenkapitalrückgängen.“ Branchenübergreifend stufe sich knapp jedes zehnte Unternehmen als insolvenzgefährdet ein.