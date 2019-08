Juhee Lee wird am Sonntag, 18. August, auf der Ahrend-Orgel in der Worpsweder Zionskriche spielen. (Hasselberg)

Worpswede. So wie die Schulferien geht auch die Sommerpause der Worpsweder Orgelmusik in dieser Woche zu Ende. Am Sonntag, 18. August, wird die Reihe von Juhee Lee mit einem Konzert an der Ahrend-Orgel fortgesetzt. Die Südkoreanerin lernte druch ihr Studium an der Hochschule für Künste in Bremen die neue Worpsweder Orgel früh kennen und spielte bereits häufig auf dem Instrument. Ihr Können wurde unlängst beim internationalen Arp-Schnitger-Wettbewerb mit dem dritten Preis belohnt. Nach dem folgenden Studium an der Musikhochschule Hamburg mit dem Abschluss des Konzertexamens „mit Auszeichnung“ gelang ihr der Karrieresprung als Dozentin an die National University of Arts in Seoul.

Im Sommer zieht es Juhee Lee immer wieder zurück nach Norddeutschland, wo sie Konzerte an Orgeln spielt, die ihr im Laufe ihrer Studienjahre wichtig geworden sind. Am Sonntag stehen ab 17 Uhr barocke Werke von Johann Christian Kittel, Johann Gottfried Walther, Carl Philipp Emanuel und Johann Sebastian Bach auf ihrem Programm. Wie gewohnt ist der Eintritt frei, und es wird um Spenden gebeten.

Auch das Programm der Orgelmusik in den folgenden Wochen steht bereits fest: Am 25. August gibt es einen Klavierabend mit Selma Hande Gade und Juan María Solare. Am 1. September tritt das Ensemble Musica Sacra auf, eine Woche später der niederländische Organist Pieter Dirksen. Am 15. September ist das Vokalensemble Capella Ansgarii zu Gast, am 22. September das Duo Cancrizans und am 29. September folgt das elfte Worpsweder Chortreffen.

Im Oktober spielt am 6. Lea Suter auf der Ahrend-Orgel und sieben Tage darauf ist der Akkordeonist Grigor Osmanian zu hören, gefolgt vom Kammerorchester-Horn-Lehe am 20. Oktober. Am 27. Oktober gibt es schließlich Lieder und Kammermusik mit Hanna Thyssen, Paul Bialek und Monika Arnold. Beginn ist immer sonntags um 17 Uhr, Spielort sind entweder die Zionskirche oder der Saal der Alten Worpsweder Schule. Mit Ausnahme der Auftritte von Capella Ansgarii und dem Kammerorchester-Horn-Lehe ist der Eintritt stets frei.