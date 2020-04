Debrin und Harun Sayin (von links) haben einen orientalischen Supermarkt in der Klosterstraße in Lilienthal eröffnet. Benannt haben sie ihn nach ihrem Sohn Ciya. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. In den früheren Bioladen an der Klosterstraße in Lilienthal ist neues Leben eingekehrt. Mitte März haben Delbrin und Harun Sayin ihren orientalischen Supermarkt „Ciya's“ mitten im Ort eröffnet. Die Eheleute hatten Glück, dass der Lebensmittelhandel trotz Corona weiter laufen durfte und so der Start in die Selbstständigkeit nicht verhagelt wurde. Andere Neugründer sitzen dagegen wie auf Kohlen. Nikolaos Tsiaxerlis hätte Anfang April eigentlich sein neues griechisches Restaurant „Elia“ an der Hauptstraße eröffnen wollen – dort, wo das „Pionero“ ziemlich plötzlich ausgezogen war. Doch während die Einzelhändler ihre Geschäfte ab Montag wieder öffnen durften, bleiben die Restaurants wegen der Pandemie geschlossen. Tsiaxerlis ist zum Warten verdammt.

Keine 300 Meter entfernt herrscht dagegen Aufbruchstimmung: Harun Sayin will in diesen Tagen den zunächst provisorisch errichteten Gemüsestand vor dem Laden an der Ecke Stadskanaal durch etwas Ansehnlicheres ersetzen. Auf zwei Stufen will er seine Waren künftig präsentieren. Dabei denkt er vor allem an die älteren Kunden, die so besser an Paprika, Gurken oder Äpfel herankommen sollen. Drinnen im kleinen Geschäft ist alles sortiert: Gebäck, Reis, Ceylon-Tee, Oliven, Feta-Käse, Sucuk, Suppen, Falafel und vieles mehr findet sich in den Regalen. Doch auch die Klassiker Eier, Milch und Mehl dürfen nicht fehlen. „Wir sind ein Tante-Emma-Laden im orientalischen Stil. Der persönliche Kontakt und Service, den es so in den großen Märkten oft nicht gibt, ist uns wichtig“, fasst der 36-jährige Sayin das Geschäftsmodell zusammen.

Inhaberin Delbrin Sayin steht früh morgens in der kleinen Küche ihres Supermarkts und bereitet die verschiedensten Anti-Pasti-Sorten für den Kühltresen zu, so wie sie es bei ihren früheren Tätigkeit bei Natura in Bremen gelernt hat. Ein Bäcker liefert Baklava, das süße Gebäck, und diverse Fladenbrot-Sorten. Derweil fährt Ehemann Harun jeden Morgen zum Großmarkt nach Bremen, um Obst und Gemüse für den Laden zu holen. Er greift dabei auch schon mal bewusst zu Ware zweiter Wahl, mit denen er Kunden versorgen will, die nicht unbedingt über einen großen Geldeutel verfügen. Bei seinen Großmarktbesuchen hat er festgestellt, dass die Einkaufspreise seit Corona ordentlich angezogen haben, obwohl es eigentlich keine Lieferengpässe gibt. Manche Händler versuchen offenbar, Profit aus der Lage zu schlagen.

Die Neueinsteiger lernen täglich dazu und sind immer offen für Anregungen der Kundschaft. In den ersten Wochen haben sie viel Zuspruch bekommen. Er kommt vor allem von den älteren Leuten, von denen viele im Stadtskanaal und umzu wohnen. Sie schätzen diese Einkaufsmöglichkeit vor ihrer Haustür schon sehr. Delbrin Sayin hatte diesen Wunsch nach einem kleinen Supermarkt im Ortskern oft gehört, als sie bis zur Geburt ihres Sohnes noch im Friseursalon Timm arbeitete. Nun sind sie da und wollen die Nische ausfüllen.

Die Sayins haben sich in Deutschland kennengelernt und später geheiratet, doch wie sie feststellten, stammen ihre kurdischen Familien beide aus dem Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Harun Sayin lebte auf der türkischen Seite, ehe er mit seiner Familie vor 24 Jahren als politischer Flüchtling nach Deutschland kam. Seine heutige Ehefrau ist auf der gegenüberliegenden Seite in der syrischen Stadt Dedik aufgewachsen. Als die Kurdin 14 Jahre alt war, flüchtete auch sie. 15 Jahre ist das jetzt her. Beide gucken nach vorn und wollen sich ihre gemeinsame Zukunft in Lilienthal aufbauen. „Das ist meine Heimat. Wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagt Harun Sayin.

Die Speisekarte ist fertig

Einfach den Schlüssel zur Ladentür umdrehen und die Türen öffnen, das würde auch Nikolaos Tsiaxerlis allzu gern machen. Er sitzt in den Startlöchern, um sein neues griechisches Restaurant an der Hauptstraße 37 endlich öffnen zu dürfen. Doch die Corona-Vorgaben haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Lockerungen, wie es sie jetzt für den Einzelhandel gibt, sind für die Gastronomie noch nicht in Sicht. Dabei wäre Tsiaxerlis schon zufrieden, wenn er wenigstens mit einem eingeschränkten Restaurant-Betrieb unter Einhaltung aller Abstandsregeln loslegen könnte. „Das wäre als Zwischenlösung akzeptabel und allemal besser, als alles geschlossen zu lassen“, findet der ausgebremste Restaurant-Chef. Jetzt blickt er auf den 3. Mai und hofft, dass auch die Restaurants und Kneipen dann wieder öffnen dürfen. Alles ist vorbereitet: Die Räume sind frisch renoviert und auch die Homepage mit der Speisekarte ist fertig. Doch bis jetzt kann Tsiaxerlis in seinem Restaurant nur Kaffee trinken und die Leute draußen durchs Fenster beobachten. So hat sich der Gastronom das nicht vorgestellt, der bis zum Ende des vergangenen Jahres ebenfalls unter dem Namen „Elia“ sein griechisches Restaurant an der Sielwallkreuzung im Bremer Viertel betrieben hat.