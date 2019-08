In der kommenden Woche will der Bremer Senat Karl-Heinz Bramsiepe offiziell zum Borgfelder Ortsamtsleiter ernennen. (Christian Kosak)

Borgfeld. Vor zwei Wochen wurde der ehemalige Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe (CDU) einstimmig vom Borgfelder Beirat zum neuen ehrenamtlichen Ortsamtsleiter gewählt. Doch der Start ins neue Amt ist ins Stocken geraten. Denn offiziell wurde der Borgfelder immer noch nicht ernannt. Schon vor zehn Tagen habe er alle notwendigen Formalitäten mit der Bremer Senatskanzlei geklärt und angeforderte Papiere persönlich ins Rathaus gebracht. „Seither ist nichts passiert“, sagt Bramsiepe. Den ehemaligen Beiratssprecher ärgert das. Immerhin sei Borgfeld seit Mai ohne Amtsleiter.

„Besonders ärgerlich ist, dass ich meine Arbeit nicht beginnen kann“, kritisiert der Ortsbürgermeister in spe. Der Zugang zum zentralen Datenverzeichnis der Bremer Behörde bleibt ihm vorerst versperrt. Lediglich 20 alte Aktenordner und Papiere in vier Ablagekörben stehen ihm zur Einarbeitung zur Verfügung. Nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers, Gernot Neumann-Mahlkau, muss sich Bramsiepe autodidaktisch einarbeiten – glücklicherweise stehe ihm dabei die Verwaltungsangestellte Eileen Paries zur Seite. Nichtsdestotrotz bleibe bis zu seiner Ernennung viel Arbeit einfach liegen.

Vom Rathaus-Datennetz abgekoppelt

Denn davon gibt es genug: Das Thema Dorfgemeinschaftshaus würde Bramsiepe gerne vorantreiben, der Bau der neuen Flutbrücke beschäftigt den Ortsamtsleiter, die angekündigte Fällung der Buchen an der Borgfelder Allee sei ein wichtiges Thema. Offiziell könne er derzeit keine Stellung nehmen, kritisiert er. Viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Darunter Beschwerden zu ungepflegten Grünstreifen, Anfragen zu Straßensanierungen an der Katrepeler Landstraße und in Butendiek. Immerhin sei er zu einer Ortsamtsleiterbesprechung in den kommenden Tagen eingeladen worden, lobt Bramsiepe am Rande. Doch richtig einlesen könne er sich dazu vor der offiziellen Ernennung nicht.

„Leider muss dieser formale Akt erst abgewartet werden, bevor Herr Bramsiepe Zugang zu der behördlichen Infrastruktur erhält“, erklärt Viola Kral, Referatsleiterin für Beiratsangelegenheiten und Ortsämter in der Senatskanzlei auf Nachfrage. Die gute Nachricht: „Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Senat“ erfolge die Ernennung wohl zum 1. September, teilt Kral mit. Schon in der kommenden Woche, am Dienstag, 27. August, will der Senat der Ernennung Bramsiepes zustimmen. Schließlich könnten somit auch Spekulationen ein Ende haben, die zurzeit um die Borgfelder Ortspolitik kreisen.

Der Hintergrund für diese Spekulationen ist eine überraschende Ankündigung der Senatskanzlei zur Besetzung einer hauptamtlichen Ortsamtsleiterstelle in Oberneuland. Vor einer Woche gab der Senat bekannt, dass die Nachbarn in Oberneuland zukünftig einen hauptamtlichen Ortsamtsleiter nicht nur wie zunächst vorgesehen mit reduzierter Stundenzahl, sondern mit einer vollen Stelle zugesagt bekommen. Die Neuigkeit feuerte die Gerüchteküche an der Wümme an. Spekuliert wird wieder einmal über die Zusammenlegung der beiden Ortsämter in Oberneuland und Borgfeld. „Die Senatskanzlei macht keinen Hehl daraus, dass ihr diese Lösung nach wie vor am liebsten wäre“, sagt Bramsiepe. Denkbar wäre, dass er als ehrenamtlicher Ortsamtsleiter ernannt werden würde, die Senatskanzlei jedoch zusätzlich eine professionelle Verwaltungsbeamtin oder einen Beamten einsetzt, der die Geschäfte sowohl in Oberneuland als auch in Borgfeld führen würde. Soweit die Spekulationen. Offiziell dazu äußern, woher dieser Verdacht rührt, will sich bisher niemand. Doch hinter vorgehaltener Hand wird gesagt, dass man auf die Stellenausschreibung für die Ortsamtsleitung in Oberneuland, die für Ende August erwartet wird, durchaus gespannt sei.

Im vergangenen Jahr hatte es um die Zusammenlegung der beiden Ortsämter in Borgfeld und Oberneuland heftige Diskussionen gegeben. Nach mehrmonatigen Verhandlungen trennten sich der ehemalige Leiter der Senatskanzlei, Martin Prange, und der Borgfelder Beirat mit einer Kompromisslösung. Danach behält Borgfeld ein eigenständiges Ortsamt, das ehrenamtlich geführt wird. Oberneuland wurde eine halbe vergütete Ortsamtsleiterstelle zugesagt, die in der vergangenen Woche auf eine volle Stelle erweitert wurde.

Den kursierenden Gerüchten tritt die Senatskanzlei auf Nachfrage entgegen: „Eine Zusammenlegung mit dem Ortsamt Oberneuland gegen den Willen des Beirates Borgfeld ist nicht geplant“, betont die Referatsleiterin Viola Kral. Auch eine Doppelspitze aus ehrenamtlichem Ortsamtsleiter und einer professionellen Verwaltungsbeamtin oder eines Beamten, gekoppelt an die volle Stelle in Oberneuland, sei nicht geplant. Kral unterstreicht: „Eine solche Konstellation ist aus meiner Sicht wenig sinnvoll.“