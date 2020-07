Die Ortschaft Worpswede bekommt eine neue Ortsvorsteherin. (Fabian Wilking)

Worpswede. Ein Gesicht ist neu im Gemeinderat, wenn auch nicht ganz neu, und auch sonst gab es während der jüngsten Ratssitzung im Hüttenbuscher Schützenhof einige personelle Änderungen: Die Ortschaft Worpswede bekam eine neue Ortsvorsteherin.

Malte Wintjen von der SPD, 2016 in den Rat gewählt und mit 26 Jahren bei weitem das jüngste Ratsmitglied, zieht um in den Landkreis Verden und muss deshalb sein Ratsmandat aufgeben. Der gebürtige Hüttenbuscher bedankte sich bei seinen bisherigen Kollegen für die vergangenen vier Jahre und sparte dabei nicht mit Lob. Er selbst habe vor allem die Jugendlichen der Gemeinde zu vertreten versucht, dazu sei der Jugendkongress, der normalerweise, wenn er nicht gerade wegen einer Pandemie ausfällt, einmal im Jahr stattfindet, ein gutes Mittel. „Macht weiter damit und nehmt auch selber daran teil“, sagte Malte Wintjen.

Konstruktiver Gemeinderat

Im Gemeinderat von Worpswede herrsche eine besonders konstruktive Atmosphäre, so Wintjen, das sei nicht selbstverständlich – „siehe Lilienthal“. In Worpswede suchten alle Fraktionen nach den Lösungen, die für die ganze Gemeinde die besten seien, und er hoffe, dass dies so bleibe, auch nach der Kommunalwahl 2021. „Die Demokratie darf sich nicht aushebeln lassen“, warnte Wintjen. Sollte im nächsten Jahr die rechtspopulistische AfD in den Rat einziehen, müssten alle demokratischen Parteien zusammenhalten. Auch ihm liege der Jugendkongress sehr am Herzen, sagte Bürgermeister Stefan Schwenke, ehe er Malte Wintjen verabschiedete, der Lage angemessen nicht mit Händedruck, aber mit einer Flasche Rotwein und dem vom Bürgermeister bei derartigen Gelegenheiten bevorzugten Wilhelm-Busch-Zitat: „Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben“ und der Anmerkung, dass dies hoffentlich auch für jüngere Knaben gelte.

Nachrücker für Malte Wintjen wird Frank Schmidt, der dem Rat schon von 2006 bis 2016 angehörte. Er nimmt auch den Sitz im Kulturausschuss und in der Gesellschafterversammlung der Worpsweder Tourismus- und Kulturmanagement GmbH (WTG) ein. Im Wasser- und Abwasserverband wird er stellvertretendes Mitglied. Wintjens Sitz im Finanzausschuss geht an Stefan Bötjer über, in die Albert-Reiners-Kommission rückt Andreas Uphoff nach.

Das waren noch nicht alle Änderungen. Der CDU-Ratsherr Willi Seidel, außerdem Ortsvorsteher der Ortschaft Worpswede, hat aus gesundheitlichen Gründen alle Ämter niedergelegt mit Ausnahme seines Ratsmandats. Neue Ortsvorsteherin von Worpswede wird Anette Faouzi, wie Seidel für die CDU im Gemeinderat. Stellvertretende Ortsvorsteherin bleibt Monika Behrens für die UWG.

Stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderats wird Wolfgang Wedelich, der nach seiner Wahl zu seinen Kollegen sagte, er wolle nachher keine Klagen hören: „Ihr habt es ja nicht anders gewollt!“ In den Finanzausschuss entsendet die CDU neu Michael Haar, den Vorsitz übernimmt Hubert Hahndrich von Willi Seidel, sein Stellvertreter wird Heiko Pankoke. In den Kulturausschuss rückt Gerhard Schröder nach, in den Aufsichtsrat der Tourismus-Gesellschaft Anette Faouzi, in die Albert-Reiners-Kommission Hubert Hahndrich. Im Sozialausschuss übernimmt Stefan Thölken den Sitz von Heiko Pankoke.