Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe (links) und SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil (SPD) sind sich darüber einig, dass öffentliche Beiratssitzungen zurzeit nicht stattfinden können. (Maximilian von Lachner)

Borgfeld. Die Borgfelder Ortspolitik ringt um Lösungen: Wie und vor allen Dingen wann werden an der Wümme wieder politische Entscheidungen getroffen? Wer darf dabei sein? Wo können die Sitzungen stattfinden? Und was kann das kleinste demokratisch gewählte Parlament in Zeiten einer Pandemie tun, um nicht den Draht zu den Menschen vor Ort zu verlieren?

Maskiert und auf Abstand sitzend haben sich Ortspolitiker des Borgfelder Koordinierungsausschusses in dieser Woche erstmals in Corona-Zeiten getroffen, um über die Fortsetzung ihrer politischen Arbeit zu beraten. Die ursprünglich für Dienstag, 19. Mai, geplante Beiratssitzung wird danach aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe mit. Auch die für Dienstag, 26. Mai, geplante Bauausschusssitzung wird abgesagt. So haben es die Koalitionssprecher von CDU, Grünen und SPD sowie Beiratssprecher Gernot Burghardt (FDP) verabredet. Ob im Juni getagt werden wird, solle Ende dieses Monats entschieden werden.

„Ein Treffen mit fünf Personen war in unserem kleinen Sitzungssaal schon eine Herausforderung“, berichtet Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe nach dem Treffen. Für März und April hatte der Beirat bereits alle Sitzungen abgeblasen. Seit dem 17. März durften aufgrund der Pandemie keine Sitzungen mehr stattfinden.

Am 20. April wurde dann zwar das Versammlungsverbot für Beiräte aufgehoben, jedoch nicht für Bürgerinnen und Bürger, die laut Beirätegesetz an den Sitzungen teilnehmen können müssen. „Rechtlich stecken wir bislang in einem Dilemma“, sagt Ortsamtsleiter Bramsiepe zur aktuellen Situation. Die derzeitige Rechtslage verbiete die öffentliche Versammlung.

Die Bremische Senatskanzlei will deshalb eine rechtssichere Möglichkeit schaffen, in der gegenwärtigen Situation eine Beteiligung der Öffentlichkeit – zumindest mittels digitaler Verfahren – zuzulassen. Das berichtet der Referent für Beiratsangelegenheiten der Bremer Senatskanzlei, Michael Harjes, in einer Mitteilung. Danach könnte der Bremer Senat am 12. Mai beschließen, eine entsprechende Gesetzesänderung vorzunehmen. Öffentliche Sitzungen sollen dann in dringenden Fällen auch in Pandemie-Zeiten stattfinden können.

Theoretisch könnte der Borgfelder Beirat somit ab der kommenden Woche wieder mit seiner Arbeit loslegen. „Es ist unglücklich und schade, aber wir haben keine Ideen entwickelt, wie wir das umsetzen sollen“, sagt dazu der SPD-Fraktionssprecher Alexander Keil auf Nachfrage. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe verweist auf Vorgaben des Ordnungsamtes: Sitzungen sollen nur in sehr dringenden Fällen genehmigt werden.

Digitale Verfahren werden geprüft

Davon abgesehen sei die Organisation öffentlicher Sitzungen zurzeit nicht machbar. „Wir haben intensiv das Für und Wider von diesem organisatorischen Aufwand abgewogen“, berichtet Bramsiepe weiter. Gemeinsam sei man zu dem Ergebnis gekommen, „im öffentlichen Sitzungsbetrieb dem Infektionsrisiko keinen Raum bieten zu wollen.“ Das Problem mit dem Virus sei trotz vieler Lockerungen ja nicht vom Tisch, sagt Bramsiepe. „Und wir haben stets viele ältere Menschen dabei.“ Diese gelte es zu schützen. „Wir können es nicht verantworten, dass dort auf einmal 60 Leute zusammenkommen und wir dort ein Risiko eingehen“, sagt auch SPD-Sprecher Keil.

Parallel werde zurzeit geprüft, ob es zumindest ab dem kommenden Monat digitale Sitzungen geben könnte. Die Senatskanzlei stelle dazu das Equipment bereit. Digitale Beiratssitzungen sollen vorerst bis zum 31. März 2021 rechtlich möglich sein. FDP-Beiratsmitglied Gernot Burghardt begrüßt die digitalen Austauschmöglichkeiten. „Besser als nichts“, sagt der Freidemokrat. Allerdings könne der Grundsatz „öffentliche Sitzungen und die zwingend notwendige direkte Interaktion im Sitzungsgeschehen mittels Videokonferenz allein nicht ersetzt werden“, so Burghardt. Grünensprecher Jürgen Klaes ist indes mit dem derzeitigen Beschluss, im Mai nicht öffentlich zu tagen, zufrieden. „Wir üben jetzt erst mal online“, sagt der Grüne. Verkehrsausschuss-Sprecher Wolfgang Klüver (CDU) begrüßt es, alle Sitzungen zu vertagen. „Gesundheit geht vor. Wir werden das nachholen“, sagt der Borgfelder.

Bis dahin können sich Bürgerinnen und Bürger mit Wünschen und Anregungen an das Borgfelder Ortsamt in der Borgfelder Landstraße 21 wenden. Telefonisch ist Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe unter der Nummer 0421/ 36 11 58 87 zu erreichen sowie unter der E-Mail-Adresse office@borgfeld.bremen.de.