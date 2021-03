Auch für die Straße Am großen Dinge/Ecke Hinter dem großen Dinge hatte der Beirat zusätzliche Müllbehälter beantragt. Die Stadtreinigung lehnt ab: Privatfläche. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Ein Schreiben der Bremer Stadtreinigung sorgt in Borgfeld für Empörung. Wie das Ortsamt mitteilt, hat das Unternehmen die meisten der vorgeschlagenen Standorte für zusätzliche Abfallbehälter im Ort abgelehnt. Der Borgfelder Beirat hatte auf Antrag der CDU fraktionsübergreifend zunächst 100 neue Müllbehälter gefordert und dann Vorschläge für 26 konkrete Standorte gemacht.

Nur fünf Ideen hält die Bremer Stadtreinigung eigenen Angaben zufolge für umsetzbar. Neue Abfallbehälter sollen demnach an der Ecke Upper Borg/Bürgermeister-Kaisen-Allee aufgestellt werden und vor dem Ortsamt; an den Haltestellen beim Discounter an der Bürgermeister-Kaisen-Allee und vor der Grundschule sind bereits drei neue Abfallbehälter montiert worden. Zudem wolle der Bremer Umweltbetrieb an alle bestehenden Pfosten auf beiden Seiten des Ratsspiekerparks Mülleimer aufhängen, heißt es. Ein weiteres Behältnis ist für die Ecke Borgfelder Heerstraße/Borgfelder Allee geplant; wo genau, steht laut Stadtreinigung noch nicht fest.

Die Ablehnung der über 20 anderen Vorschläge begründen die zuständigen Mitarbeiter vor allem damit, dass sich der Standort auf privaten Grundstücken befindet, die Stadt nicht zuständig ist, dass der Ort als sauber eingestuft wird - oder dass sich Behälter in der Nähe befinden. Auf Deichen stelle das Unternehmen grundsätzlich keine Abfallbehälter auf.

Mehr zum Thema Vollgestopfte Abfallbehälter in Borgfeld Beutel voller Hundekot sorgen für Ärger Gut sichtbare, auf vollen Abfallbehältern abgestellte Beutel voller Hundekot sorgen in Borgfeld zunehmend für Frust. Der Beirat wartet indes seit Oktober auf neue ... mehr »

Den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jörn Broeksmid bringen diese Begründungen auf die Palme. Er wirft der Bremer Stadtreinigung vor, kein Interesse daran zu haben, „ein ordentliches, sauberes und gepflegtes Umfeld für die Bremer Bürger und Steuerzahler“ zu schaffen. „Hier wird mit fadenscheinigen Argumenten, ohne des Vorschlags von Alternativen, ein im Sinne der Bürger und der Umwelt Borgfelds gestellter Antrag vom Tisch gewischt“, schimpft der Ortspolitiker. Er betont, die Vorschläge seien von Bürgern aus dem gesamten Ortsteil zusammengetragen worden. Der Beirat habe unter anderem Müllbehälter auf jedem Spielplatz und an jeder Parkbank gefordert, um vor allem die Natur in den Naherholungsgebieten sauber zu halten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Parkbänke auf privatem Grund befinden, das sind Ausflüchte“, kritisiert Broeksmid.

Illegale Müllablagerungen sind in Borgfeld immer wieder ein Thema. Zuletzt hatten sich Anfang März Nutzer sozialer Netzwerke über volle Müllbehälter und daneben abgelegte Beutel voller Hundekot vor allem in Borgfeld-West beschwert.

Weitaus unaufgeregter, wenn auch nicht zufrieden nahmen die Vertreter der anderen Fraktionen im Beirat die Nachricht auf. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe bezeichnete die Zusagen als immerhin „kleinen Fortschritt“ und kündigte an: „Wir bleiben dran.“

In Borgfeld stehen nach Angaben der Bremer Stadtreinigung 24 Abfallbehälter zur Verfügung. Als Kriterien für das Aufstellen weiterer Behälter hatte das Unternehmen unter anderem die Abfuhrlogistik genannt, die Kosten und Bedarfe sowie die mögliche Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. Die Bremer Stadtreinigung sei nur für den öffentlichen gewidmeten Straßenraum zuständig und müsse auch die Kosten im Blick haben: Jede zusätzliche Leerung führe zu einer Erhöhung der Abfallgebühren, hieß es.