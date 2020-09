Ob für Lilienthal eine Baumschutzsatzung erlassen werden soll, darüber gibt es seit Langem einen politischen Streit. Der Rat tagte am Dienstag erneut dazu. Und es bleibt dabei: Der Antrag der Grünen wurde von der Mehrheit abgelehnt. (Lutz Rode)

Lilienthal. Das einzige Geschenk, das am Dienstagabend im Lilienthaler Gemeinderat verteilt wurde, war der Blumenstrauß, den Ratsherr Harald Rossol anlässlich seiner Hochzeit von Bürgermeister Kristian Tangermann überreicht bekam. In den nachfolgenden zwei Stunden schenkten sich die Fraktionen dann nichts mehr, wozu auch die Querdenker ihren gehörigen Anteil leisteten. Wem an dem lauen Spätsommerabend der Sinn nach Harmonie stand, war in der Aula der Integrierten Gesamtschule fehl am Platz. Es ging wieder einmal hoch her im Rat – so sehr, dass einzelne Zuhörer das Erlebte im Nachgang als beschämend empfanden.

Die Tagesordnung gab eigentlich nur zwei Themen her: Da war der von den Grünen in einer Art Dauerschleife gestellte Antrag, eine Baumschutzsatzung für Lilienthal zu beschließen. Ein Nachspiel sollte darüber hinaus auch der von den Querdenkern gepushte Verdacht haben, die Grünen-Ratsfrauen Erika Simon und Meike Artmann hätten im Zusammenhang mit der Debatte über die Satzung aus dem nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss geplaudert und damit gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen.

Ingo Wendelken (fr)

Um es kurz zu machen: Die Baumschutzsatzung wird es nicht geben, auch der neueste Vorstoß der Grünen ist von der Mehrheit von CDU, FDP, Querdenkern und Bürgermeister Tangermann abgelehnt worden. Und bestätigt hat die große Mehrheit im Gemeinderat auch die Haltung der Gemeindeverwaltung, dass an den Verlautbarungen von Simon und Artmann rechtlich nichts auszusetzen ist, sie also nicht gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben. Nur die beiden Querdenker sahen das anders.

Dass die Fraktionen die Bühne der Ratssitzung nutzen würden, um miteinander hart ins Gericht zu gehen, überraschte nicht wirklich, auch wenn das Maß des Erträglichen für einige überschritten war. Gert Traupe (SPD) drohte nach einem Statement von Ratsherr Ingo Wendelken zur Transparenz der Arbeit im Verwaltungsausschuss sogar damit, den Saal zu verlassen. Und der Querdenker provozierte, als er die Aula in Richtung Toiletten verließ, just in dem Moment, als Grünen-Fraktionschefin Erika Simon ihm die Leviten lesen wollte und wegen der öffentlich geäußerten Verdächtigungen eine Entschuldigung einforderte. Simon und Artmann sehen ihren Ruf beschädigt und werfen Wendelken und Rossol vor, sich mit ihrem Verdacht an die Öffentlichkeit gewandt zu haben, ohne zuvor bei der Verwaltung eine Einschätzung der Rechtslage einzuholen. Die Opferrolle wiederum wollen die Querdenker den Grünen-Ratsfrauen nicht abnehmen. Das Vorgehen bei der Baumschutzsatzung sei ein ideologisch motivierter Versuch gewesen, ein politisch längst tot gerittenes Thema wieder auf die Beine zu bringen. Simon habe den Verwaltungsausschuss für diese Zwecke instrumentalisieren wollen, auch um beim eigenen Grünen-Klientel zu punkten.

Erika Simon (Hasselberg)

Die Argumente für und wider eine Baumschutzsatzung sind spätestens seit dem ersten Vorstoß der Grünen und den Beratungen im Umweltausschuss bekannt. Die Grünen wollen verhindern, dass alte Bäume abgeholzt werden können, die das Ortsbild prägen und zudem viel für das örtliche Kleinklima leisten. Sie verweisen auf die guten Erfahrungen, die Gemeinden wie Worpswede mit einer solchen Satzung gesammelt haben. Die Gegner befürchten dagegen einen unnötigen Bürokratieaufwand und Kosten und warnen davor, dass viele Baumbesitzer zum Kahlschlag ansetzen könnten, bevor eine Satzung in Kraft tritt. Insbesondere die Querdenker sehen in dem Vorschlag der Grünen einen Versuch, die Bürger unnötig zu reglementieren. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat, das machte Marcel Habeck deutlich, sieht ebenfalls keinen Vorteil durch die Baumschutzsatzung. Schon jetzt sei der Großteil der Bäume im Gemeindegebiet durch andere Vorgaben geschützt. Und die meisten Menschen in der Gemeinde würden verantwortungsvoll mit den Bäumen umgehen.

„Das ganze Getöse der Querdenker ist reine Show und purer Wahlkampf. Mit Sachpolitik hat dies alles nichts zu tun“, sagte dagegen SPD-Fraktionschef Oliver Blau. Er warf der Fraktion vor, sich Themen herauszupicken, die gerade medial opportun seien, um dann eine Show abzuziehen. Auch die CDU-FDP-Gruppe bekam ihr Fett weg, die nach Blaus Geschmack eine reine „Antihaltung“ gerade bei Umweltthemen an den Tag lege. Eigene Inhalte oder gar eigene Anträge lasse die Gruppe vermissen. „Sie machen nichts. Außer seit geschlagenen vier Jahren Oppositionspolitik, obwohl Sie als stärkste Fraktion den Gestaltungsauftrag der Wähler erhalten haben“, wetterte Blau in Richtung CDU-Fraktionschef Rainer Sekunde.

Der konterte mit Blick auf den Namen seines Kritikers, dass man so blau gar nicht sein könne, um zu verkennen, dass der Klimaschutz das politische Thema Nummer eins sei. „Wir werden pragmatischen Vorschlägen zustimmen“, sagte der CDU-Mann. Den Vorwurf der mangelnden Eigeninitiative wies Sekunde zurück: Die CDU sei eben etwas anders aufgestellt als Grüne, Linke oder SPD, sie setze weniger auf kurzfristig ausgelegte Anträge, sondern ihr gehe es um eine längerfristige Ausrichtung der Gemeindepolitik. Ziel müsse es sein, gemeinsam etwas für Lilienthal zu erreichen. In den Reihen von SPD, Grünen und Linken glaubt man nach den Erfahrungen in dieser Ratsperiode nicht mehr daran, dass die Willensbekundungen zur Zusammenarbeit aufrichtig gemeint sind.