Händlerinnen wie Brigitte Kuhnke machen die Auswirkungen des Lockdowns zu schaffen. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Die coronabedingte Situation der Borgfelder Geschäftsleute beschäftigt an diesem Dienstag, 16. März, den Beirat. Vertreterinnen und Vertreter der Interessengemeinschaft der Borgfelder Geschäftsleute „In-Borgfeld“ sollen im Beirat ihre Situation schildern. Wie berichtet, hatte die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt in der vergangenen Woche zugesagt, dass über die Förderung der Stadtteilzentren hinaus auch kleinere Zentren wie Borgfeld von der Stadt finanziell gefördert werden könnten. Die Anträge müssten kurzfristig bis Mitte April gestellt und gut begründet werden, hieß es.

Auf der Tagesordnung stehen zudem drei Anträge. Die SPD-Fraktion regt an, Gießpatenschaften für Bäume auf öffentlichen Flächen einzurichten. Die Behörde könnte Hinweise geben, wo Bäume stehen, die einen besonders hohen Pflegebedarf haben. Der städtische Umweltbetrieb Bremen hatte darauf hingewiesen, dass die Personalkapazitäten und die finanzielle Ausstattung nicht ausreichten, um alle Bäume zu wässern. Die anhaltend trockenen Sommer der vergangenen Jahre hatten jedoch dazu geführt, dass auch in Borgfeld Straßenbäume nicht genügend Wasser bekommen haben „und es wiederholt zum Vertrocknen und Absterben von Bäumen kam“, so Fraktionschef Alexander Keil. Bislang sei die Freiwillige Feuerwehr eingesprungen. Mit Unterstützung der Behörde wollen die Borgfelder Patinnen und Paten finden, „die bereit sind, sich in den entsprechenden Monaten um die Bäume zu kümmern und diese mit Wasser zu versorgen“, so Keil. Ansprechpartner sollen die Mitarbeiter im Ortsamt sein oder freiwillige Helfer. Wer Interesse an dieser Aufgabe habe, könne sich beim SPD-Ortsverband melden. Das Engagement der Baumpatinnen und Baumpaten könnte am Ende des Sommers mit einem kleinen Fest im Ratsspiekerpark belohnt werden, schlägt Keil vor.

Die Grünen beantragen indes, an der Straßenbahnhaltestelle „Am Lehester Deich“ in beiden Fahrtrichtungen Geländer anzubringen, um die Verkehrssicherheit für alle Teilnehmer zu erhöhen. In der Begründung heißt es, die Geländer sollen Fahrgäste daran hindern, spontan die Straße zu queren. „Diese Situation stellt für alle Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahrenquelle dar.“ Die Haltestelle sei auf der Strecke in Borgfeld bislang die einzige ohne Geländer.

Beirat tagt online

Eingeladen hat das Ortsamt außerdem den Leiter des Borgfelder Kaisen-Stifts, Frank Drescher. Er soll über die Arbeit der Einrichtung berichten. Im Kaisen-Stift leben mehrfach beeinträchtigte Kinder und Jugendliche in Wohngruppen. Zuletzt musste das Heim aus finanziellen Gründen Plätze abbauen. Betreiber ist der Arbeiter-Samariter-Bund.

Die Sitzung des Borgfelder Beirats findet in elektronischer Form statt. Der für die Teilnahme nötige Link ist auf der Homepage des Ortsamtes mit dem Hinweis „Beirat Borgfeld Beiratssitzung“ hinterlegt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es gelten die Verhaltensregeln für elektronische Konferenzen auf Gotomeeting, darauf weist der Ortsamtsleiter hin. Zu finden sind diese zusammen mit den Beiratsunterlagen auf der Homepage des Ortsamtes. Bürgerinnen und Bürger haben zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen zu äußern.