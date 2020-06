So wie am Borgfelder Landhaus sah auch das Lilienthaler Ortsschild auf der anderen Seite der Gemeinde aus. Jetzt ist es weg, und die Gemeinde rätselt, wo es geblieben sein könnte. (Lutz Rode)

Lilienthal. Der Gemeinde Lilienthal ist ein Ortsschild abhanden gekommen, und dieser Verlust gibt Rätsel auf. Jahrelang stand es am Ortseingang an der Landesstraße 133 nahe der 1. Landwehr. Anwohner berichten, dass ihnen schon vor einigen Wochen die ungewohnte Lücke im Straßenbild aufgefallen war. Der Anruf bei der Gemeindeverwaltung fördert zumindest die Erkenntnis zutage, dass sie von dem Verlust bisher keine Kenntnis hatte. „Über den Verbleib wissen wir leider auch nichts“, sagt Baudienste-Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider. Er geht davon aus, dass das Schild entwendet worden sein könnte und kündigt an, dass der Baubetriebshof ein neues Schild aufhängen wird, sobald es hergestellt worden ist. Irgendeine Behörde muss aber aktiv gewesen sein. Denn wer die Ecke abläuft, stößt auf ein Tempo 50-Schild, das am rechten Straßenrand in Richtung Ortsmitte provisorisch aufgestellt worden ist.