Feuerwehreinsatz in Dipshorn

Osterfeuer gerät außer Kontrolle

Lars Fischer

Brennen sollte es ja, aber nicht so! Das Osterfeuer in Dipshorn bei Wilstedt (Samtgemeinde Tarmstedt) ist am Sonntag außer Kontrolle geraten. Über 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.