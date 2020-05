Bei der Sanierung von Bestandsgebäuden will der Landkreis dem Klimaschutz einen hohen Stellenwert einräumen; bei Neubauten wie dem Oberstufenhaus der IGS Lilienthal (Archivfoto) gilt neben dem Wirtschaftlichkeitsgebot ohnehin der Stand der Technik. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Am Ende der Klimadebatte im Kreisfinanzausschuss war der Grünen-Abgeordnete Harm Bruns enttäuscht. Der Politiker sagte, herausgekommen sei kaum mehr als eine Fortschreibung des Status quo. „Ein großer Wurf ist das jedenfalls nicht.“ Er habe sich mehr Mut und weitreichendere Maßnahmen erhofft, sagte Bruns – und enttäuschte mit diesen Worten seine Gegenspieler von SPD und CDU, Björn Herrmann und Marie Jordan. Beide vermissten konkretere Vorschläge vonseiten der Grünen und zeigten sich mit dem Ausschussvotum vorerst durchaus zufrieden. Bruns sowie der Linken-Abgeordnete Bernd Rugen enthielten sich. Das letzte Wort hat nun am 18. Juni der nicht öffentlich tagende Kreisausschuss.

Der Beschlussvorschlag des Haushaltsgremiums besteht aus sechs Sätzen. Sie lauten wörtlich: „Der Landkreis räumt dem Klimaschutz bei der Sanierung seiner Bestandsgebäude einen hohen Stellenwert ein. Die Beleuchtung in den kreiseigenen Gebäuden wird flächendeckend auf LED umgerüstet. Die Installation von Fotovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden wird fortgesetzt, weitere Möglichkeiten zur Erzeugung und Nutzung alternativer Energien werden geprüft. Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz werden unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze genutzt. Geplante Baumaßnahmen werden auch zukünftig im Rahmen der Haushaltsplanung erläutert. Der Energiebericht wird als wichtiges Kontrollinstrument in der jetzigen Form fortgeführt.“

„Das sind doch eigentlich alles Selbstverständlichkeiten“, urteilte Bruns und bekam von Herrmann prompt zu hören, es sei durchaus hilfreich, auch das Erreichte zu dokumentieren. Dies zeige, dass der Landkreis schon seit einiger Zeit durchaus nicht untätig sei. Für klimafreundliche Sanierungen im Bestand hat der Landkreis schon 2015 ein Klimaschutzteilkonzept erstellt. Und beim Verbrauchsmonitoring im jährlichen Energiebericht sind nach den Worten von Liegenschaftsmanager Thore Meyer schon viele Einsparpotenziale der 17 kreiseigenen Gebäude weitgehend ausgereizt. Auch ein bewussteres Nutzerverhalten zahle sich erwiesenermaßen ökonomisch und ökologisch aus.

Finanzdezernent Werner Schauer unterstrich diesen Punkt. So sei der gesamte Heizenergieverbrauch an den neun kreiseigenen Schulgebäuden seit dem Jahr 2003 um rund 41 Prozent oder fast 3,8 Millionen Kilowattstunden zurückgegangen. „Das entspricht dem Jahresverbrauch von 170 Einfamilienhäusern“, rechnete Schauer den Ausschussmitgliedern vor. Flächenbezogen ergebe sich eine CO2-Einsparung von fast 800 Tonnen. Die millionenschweren Investitionen in Fenster, Fassadendämmung und Anlagentechnik machten sich zudem auch finanziell bezahlt, wie vor allem die Gymnasien in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck sowie die IGS-Außenstelle in Grasberg gezeigt hätten.

„Der Klimaschutz genießt in dieser Kreisverwaltung einen hohen Stellenwert“, wurde Bruns von Schauer belehrt. Der Dezernent kam jetzt in Fahrt: „Wir arbeiten daran nicht erst seit Greta Thunberg.“ Der Campus werde mit Biogas-Fernwärme beheizt, das Kreishaus habe seit 20 Jahren ein Gründach, zählte Schauer auf. Und bei den Sporthallen, heißt es im Energiebericht weiter, befinde sich der Landkreis Osterholz energetisch betrachtet inzwischen nahe „Neubau-Niveau“.

Harm Bruns hatte hingegen den Blick nach vorn richten wollen und konkrete Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre angemahnt, sei es bei der Nutzung alternativer Energieformen oder auch bei der Sanierung von Altbeständen wie den Berufsbildenden Schulen: „Da hätten wir uns viel mehr erhofft.“ Bernd Rugen sprang dem Grünen zur Seite: „20 000 Euro im Jahr für die Fotovoltaik einzuplanen, ist wirklich ein bisschen wenig“, urteilte der Linke. Visionär sei das Ganze jedenfalls nicht, so Rugen und schloss: „Wir sind ernüchtert.“

Marie Jordan erwiderte: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Und Björn Herrmann bekräftigte: „Wir haben aus dem Vorhandenen das Beste gemacht und sind sehr zufrieden.“ Aus Sicht der Sozialdemokraten gehe es um die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen; er vermisse bei Bruns und Rugen den Blick auf die Machbarkeit. „Einfach abreißen und neu bauen, ist finanziell nicht darstellbar“, so Herrmann. Der Energiebericht von Thore Meyer sei besser als jeder Papiertiger, der den Grünen mit einem Klimabericht offenbar vorschwebe.

Die SPD wolle aber mit sich reden lassen: „Vielleicht brauchen wir ein Format, das die Punkte zusammenführt“, sagte Herrmann. Wie berichtet, hat in Bremen inzwischen eine Enquete-Kommission mit der Arbeit an einer Klimaschutzstrategie für das Bundesland begonnen. Der Osterholzer Kreistag hingegen hatte Anfang Dezember die Antragspakete von Grünen, SPD und CDU in die Fachausschüsse verwiesen. Zwei Initiativen der Grünen waren dabei auf Anhieb durchgefallen: die Umstellung der Mensen auf Bio-Kost und eine Klimafolgen-Abschätzung für jeden künftigen Landkreis-Beschluss. Über weitere Klimaschutz-Ziele und Projekte berieten anschließend neben dem Finanzausschuss unter anderem auch Bau- und Wirtschaftsausschuss.

Zum Schluss der Sitzung schlug Harm Bruns versöhnlichere und grundsätzliche Töne an. Es sei enorm wichtig, dass diese öffentliche Debatte überhaupt stattfinde, um „kommunalpolitisch zur Normalität zurück“ zu kommen, so der Kreistagsabgeordnete. „Wir Grünen begrüßen das sehr, denn die Gewaltenteilung darf durch Corona nicht ausgehebelt werden.“

Zur Sache

Landkreis setzt energetische Gebäudesanierungen fort

Personelle und finanzielle Kapazitäten sowie ein ferienbedingt oft kleines verfügbares Bauzeiten-Fenster: Das sind die Grenzen, die nach Ansicht von Thore Meyer den energetischen Sanierungen der Landkreis-Schulen gesetzt sind. Der Leiter des Amtes für Immobilienmanagement brachte im Finanzausschuss mit dem Energiebericht 2019 auch eine Gebäude-Übersicht der für die nähere Zukunft geplanten Projekte und Investitionen ein.

Im Altbau der Schule am Klosterplatz hat der Amtsleiter die energetische Sanierung der Warmwasserbereitung auf dem Zettel und am Gymnasium Lilienthal die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Lampen. Hinzu kommt eine Sanierung der Beleuchtung in der Sporthalle am Gymnasium in der Kreisstadt. In die Wärmedämmung der Sporthalle an der Ostkreis-IGS soll ebenfalls investiert werden. In vollem Gange ist zudem die energetische Sanierung der früheren Großraumbüros in der ersten Kreishaus-Etage (wir berichteten).

Die IGS-Außenstelle in Grasberg soll im nächsten Jahr neue Heizkörper bekommen; außerdem soll als dickster Brocken ab dem Jahr 2021 endlich auch die Modernisierung des BBS-Hauptsitzes am Osterholze beginnen, während im Altbau an der Bahnhofstraße keine energetischen Sanierungen mehr stattfinden werden. Für Feuerwehrzentrale, Gesundheitsamt, Kreishaus II und Kreisstraßenmeisterei liegen zumindest momentan ebenfalls keine solchen Pläne vor.