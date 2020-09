Auch die nächste Sitzung des Kreistags findet pandemiebedingt nicht im Osterholzer Kreishaus (Foto) sondern in der Stadthalle statt. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Zwei Personalien stehen am Anfang der nächsten Kreistagssitzung am Donnerstag, 24. September, ab 14.30 Uhr in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck: FDP-Mann Waldemar Orthmann rückt für die Abgeordnete Brigitte Glinka nach und Cord-Heinrich Kröger soll Nachfolger von Finanzdezernent Werner Schauer werden. Zudem wird über den umstrittenen Grünen-Antrag zum Thema Naturpark Teufelsmoor entschieden. Besucher sind willkommen, um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurde die Zahl der Zuhörer-Plätze verwaltungsseitig allerdings auf 15 begrenzt.

Die Kreisfinanzen spielen am Donnerstag gleich mehrfach eine Rolle, so etwa beim Jahresabschluss 2018 und beim Gesamtabschluss 2014. Das Kreiskrankenhaus und die Bildungsstätte Bredbeck wiederum legen ihre jeweiligen Jahresabschlüsse 2019 vor. Und fürs laufende Haushaltsjahr sind überplanmäßige Ausgaben zu genehmigen, die den Ersatz eines Feuerwehrautos sowie einen pandemiebedingten Personalkosten-Anstieg betreffen. Bevor die Abgeordneten dann auch noch den Ausbildungsbericht der Verwaltung für das Jahr 2019 hören, haben sie die Verordnung zum Überschwemmungsgebiet der Schmoo, eines Hamme-Zuflusses im Bereich der Teufelsmoorschleuse, zu beschließen.