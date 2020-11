So viel Nähe ist derzeit nicht angesagt: die Kreisliga-Fußballer des TSV Worphausen beim Mannschaftskreis. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Das kreisweite Verbot von Fußballtraining und Fußballspielen, das der Krisenstab im Kreishaus am 23. Oktober verfügte, hat der Kreisverwaltung heftig Gegenwind beschert; auch der Kreisfußballverband, der sich mit der Landkreis-Verfügung einverstanden erklärt hatte, bekam seinen Teil ab. Eine Woche später dehnte das Land das Verbot zwar für alle Sportler in Niedersachsen aus (außer Individualsport – allein oder mit einer weiteren Person oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt); es gilt bis 30. November. Für Landrat Bernd Lütjen jedoch ist das Thema damit noch nicht erledigt, wie aus seiner Mitteilung zum Lockdown hervorgeht.

Die konsequente Eindämmung des Virus und die nachhaltige Reduzierung bisheriger Infektionsherde habe oberste Priorität, betont der Verwaltungschef. Um Schulen und Kitas offen halten zu können, habe es auch für die Nachwuchskicker keine Ausnahme geben können. Die Diskussionen von Öffentlichkeit, Vereinen und Verbänden rund um die Untersagung bedauere er. Es sei nun mal nicht zu übersehen, dass mehrere Infektionsherde auf Zusammenkünfte von Fußballern zurückzuführen gewesen seien. „Auslöser ist dabei oftmals das gesellige Beisammensein im Anschluss an Training oder Spiel gewesen.“ Obwohl die Vermeidung sozialer Kontakte seit Monaten angemahnt werde, seien insbesondere einige Fußballer immer wieder sehr sorglos gewesen.

"Aus eigener Erfahrung ist mir bewusst, wie groß die Freude und der Wunsch sind, einen gemeinsamen Erfolg zu feiern", versichert Lütjen, dem in jungen Jahren eine Profikarriere bei Werder aus gesundheitlichen Gründen versagt geblieben war. "Aber wenn man sich manche Facebook-Posts von Fußballmannschaften bei einer Busfahrt anschaut, dann wird schnell klar, dass ein solches Verhalten in dieser Zeit einfach nicht verantwortbar ist", betont der Landrat: Es führe nicht nur zu einem enormen Arbeitsaufwand im Gesundheitsamt, sondern Infektionen trügen sich auch unnötig weiter. Gerade weil es im Landkreis so viele Fußballer gebe - rund 10 000 etwa sind aktiv - habe diese Sportart "bei der Risikobewertung ganz oben" gestanden. Er wolle nun mal keine Werte wie im benachbarten Delmenhorst, so Lütjen. "Und um das zu verhindern, sind teilweise auch unliebsame, aber wirksame Maßnahmen notwendig.“

Seit diesem Montag gilt bekanntlich eine neue Corona-Verordnung, die weitere deutliche Einschränkungen mit sich bringt. Danach sind nur noch Treffen mit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten zulässig, das gilt auch für private Zusammenkünfte, egal ob drinnen oder draußen. Kinder unter zwölf Jahren sind in diese Rechnung nicht einzubeziehen. Veranstaltungen mit sitzendem Publikum sind mit bis zu 50 Personen zulässig, wenn sie nicht der Unterhaltung dienen und Abstände sichergestellt sind. Zusammenkünfte in Kirchen oder Friedhofskapellen sind unabhängig von der Personenanzahl möglich.

Geschlossen bleiben Clubs, Kneipen, Bordelle und Gastronomiebetriebe – ausgenommen zur Abholung oder Lieferung –, Theater, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen sowie Saunen, Schwimmbäder, Massagepraxen, Kosmetik-, Tattoo- und Fitnessstudios. Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen zu touristischen Zwecken sind ebenfalls untersagt. Die Corona-Verordnung ist online unter der Adresse www.landkreis-osterholz.de/corona zu finden. Sie ist vorerst bis zum Ende dieses Monats befristet.