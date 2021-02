Der Vorsitzende Hans-Ulrich Mohr auf dem nagelneuen Torfkahn. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Am Winterlager der Torfkahnschiffer Osterholz herrscht gespannte Erwartung. Immer wieder gehen die Blicke der sechs Männer hoch zur Bremer Straße. Kommt er endlich? Das fragen sich Hans-Ulrich Mohr, Manfred Loth, Arend Niessen, Johnny Bahrenburg, Schriftführer Uwe Grotheer und Kassenwart Hermann Hoffmann. Er, das ist der neue, noch namenlose Torfkahn, den die Firma Fricke & Dannhus heute anliefern soll, ein traditionsreicher Bootsbaubetrieb aus Hüde am Dümmer See.

In der Halle des Winterlagers steht schon alles bereit, vor allem die Böcke, die den Torfkahn zunächst tragen sollen, wenn die Torfkahnschiffer Osterholz den Innenausbau übernehmen. „Damit ist der Torfkahn für uns erschwinglicher“, sagt Ulli Mohr mit einem Zwinkern. Unter den Vereinskameraden gibt es genügend Handwerker, die die Bodenbretter einbringen, Sitzbänke einbauen und die Seitenschwerter anbringen.

Diese Seitenschwerter dienen dabei nicht nur der traditionellen Optik, sondern erfüllen zusätzlich eine wichtige Funktion: Bei Torfkähnen mit einem flachen Unterwasserschiff dienen die Schwerter zur Verminderung der Abdrift bei Halbwind- oder Am-Wind-Kurs auf der vom Wind abgewandten (Lee-)Seite; durch die Krängung (Neigung) taucht das Boot tiefer ins Wasser ein, erklärt Ulli Mohr.

Mitte April fertig zur Abnahme

Wenn die Holzarbeiten abgeschlossen sind, kümmern sich die Elektriker der Torfkahnschiffer um den Einbau der Batterien und Leitungen für den Elektromotor. „Wir planen, dass wir unseren neuesten Torfkahn bis Mitte April abnahmereif haben“, erläutert der erste Vorsitzende. Dann nämlich überprüft ein unabhängiger Sachverständiger, ob die Anforderungen des Landkreises hinsichtlich der Personenbeförderung auf Torfkähnen genau eingehalten wurden. „Und dann kommt als letztes die Taufe“, sagt Ulli Mohr.

Doch zunächst kommt nun der Kahn. Auf der Bremer Straße ist er am Bahnübergang gesichtet worden. Jens Dannhus, Inhaber der Bootsbaufirma Fricke & Dannhus hat es sich nicht nehmen lassen, diese Sonderausgabe seiner Bootsbaukunst persönlich am Bestimmungsort abzuliefern. Gemeinsam mit Sohn Jannik und den anwesenden Skippern manövriert er den Trailer vorsichtig um die Ecken des Geländes und in die große Halle hinein. Mit Wagenhebern und Muskelkraft gelangt der Torfkahn auf die vorbereiteten Böcke. Nun ein Blick auf die Außenseiten: Alles klar, keine Beschädigungen! Der Kahn hat den Transport gut überstanden.

Auf dem Boden des Dielenboots liegt der Mast, den bald schon das braune Segel zieren wird. „Das Segel kommt aus unserem Bestand. Es ist das alte Segel vom ,Moorgeist', der ja jetzt in der Museumsanlage steht“, verrät Ulli Mohr. Die Ruderanlage vervollständigt die Torfkahn-Lieferung. Nun können die Vereinsmitglieder den neuesten Zuwachs zu ihrer Flotte, der über das Leader-Förderprogramm gefördert wurde, in Eigenregie vollenden.

Etwas weniger als ein Kubikmeter Eiche wurde in dem Torfkahn verbaut, sagt Firmeninhaber Jens Dannhus. „Das war regelrechter, traditioneller Bootsbau." Im Oktober des Vorjahres hätten sie begonnen, fertig wurden sie Ende Januar. "Elf große Platten aus Bootssperrholz, dazu Leim, Kleber, Schrauben und Farbe haben wir benötigt. Auch die Ruderanlage mit Ruderblatt und Ruderpinne wurde von uns angefertigt", erläutert der Bootsbauer. Der Mast besteht allerdings aus Aluminium. Die Baupläne kamen unmittelbar von den Osterholzer Torfkahnschiffern. Johnny Bahrenburg hatte eigens einen Torfkahn ausgemessen und danach die Konstruktionszeichnungen angefertigt. Wie der neueste Zuwachs in der „Moor“-Familie heißen wird, ist noch ein Geheimnis.