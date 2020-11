Vor einem Jahr wehte der Wind künstlichen Schnee über den Weihnachtsmarkt in Osterholz-Scharmbeck, in diesem Jahr fällt die vorweihnachtliche Freude coronabedingt aus. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Jetzt ist amtlich, was die meisten schon befürchteten: Auch in Osterholz-Scharmbeck wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Gerade in diesen turbulenten Zeiten wäre mit dem Weihnachtsmarkt zum Jahresende für uns alle ein Stück Normalität eingekehrt“, bedauert Bürgermeister Torsten Rohde die Absage, die mit dem Pandemie-Geschehen begründet wird. Bis zuletzt habe es die Hoffnung gegeben, den Markt in veränderter Form auf die Beine zu stellen. Doch die jüngsten Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie erforderten von der Stadt als Veranstalter und von allen Beteiligten ein noch höheres Maß an hygienetechnischen und örtlichen Rahmenbedingungen, die sich nicht umsetzen ließen. Vor diesem Hintergrund sehe man keine Möglichkeit, einen Weihnachtsmarkt durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

„Seit Monaten versuchen wir, uns immer wieder auf die aktuelle Situation einzustellen. Doch dieses Mal lässt der Blick auf die Infektionszahlen zum Schutz aller leider keine andere Entscheidung zu“, erklärt Rohde. Die Stadt wolle aber versuchen, die Innenstadt zur Adventszeit dennoch mit Tannenbäumen und Lichtobjekten in Szene zu setzen und für weihnachtliche Stimmung zu sorgen.