Ostern steht in diesem Jahr im Zeichen der weltweiten Corona-Krise. In seinem Gastbeitrag für die Wümme-Zeitung setzt sich Pastor Wildrik Piper mit dieser Ausnahmesituation auseinander. (MARCUS BRANDT/dpa)

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich weiß schon, was ich am Ostermorgen am meisten vermissen werde:

Das Singen der alten Osterlieder, das „Wir wollen alle fröhlich sein“ im schwungvollen Dreivierteltakt, der festliche Klang der Orgel und dazu die vielen Stimmen, die unsere Kirchenräume füllen. Die Menschen werden mir fehlen, das zugerufene „Frohe Ostern“, das gemeinsame Osterfrühstück.

Aber auch wenn vieles fehlt, was uns lieb und vertraut ist, Ostern findet statt!

Ostern geschieht, weil Gott es so will. „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ Der alte Osterruf gilt, auch wenn er aus einem verordneten Abstand heraus erklingt.

Ostern findet statt, allerdings in diesem Jahr unter einem anderen Vorzeichen, dem der Corona-Weltkrise. Auch wenn es Gegenden gibt, in denen die Situation noch viel ernster ist als in unserer: Das Virus hat seine Macht auf eine für alle spürbare Weise entfaltet. Wir, unser Leben, unsere Beziehungen sind davon berührt. Auf der einen Seite halten wir die entstandene Enge unterschiedlich gut aus, auf der anderen Seite macht die Pflicht zur Distanz viele Menschen noch einsamer.

Soll aber Ostern nicht ein Fest der uneingeschränkten und mit vielen Menschen geteilten Freude sein? Müssen wir jetzt nicht fröhlich sein, damit überhaupt etwas österliche Stimmung aufkommt?

Wenn wir die biblischen Berichte lesen, ist das nicht so eindeutig. Nehmen wir das Markus-Evangelium: Drei Frauen machen sich bei Sonnenaufgang auf den Weg zum Grab Jesu. Sie wollen ihn, wie es Tradition ist, mit wohlriechenden Ölen salben. Auf dem Weg machen sie sich Sorgen: „Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“ Sie kommen an, sehen, dass der Stein weggewälzt worden ist und stoßen in der Grabhöhle auf einen Engel. Der sagt: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“

Der Schluss des Berichts liest sich so: „Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ (Markus 16,8)

Mit diesem Satz endet der Osterbericht! Sie fürchteten sich - das Gegenteil von aller Osterfreude, keine Lieder im Dreivierteltakt, kein Jubeln, sondern Zittern und Verstummen. Ostern war immer ein Fest der Freude, aber die Erzählung bei Markus gibt uns einen gerade für diese Zeit passenden Hinweis: Ostern ist Platz auch für gegensätzliche Gefühle!

Der Karfreitag ist ja auch für die Frauen erst drei Tage her, sie sind noch mitten in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer, in ihrer Orientierungslosigkeit. Die Botschaft von der Auferstehung macht sie zunächst fassungslos, sie müssen erst einmal über den Schrecken hinweg kommen, eine Sprache finden für das, was sie gerade erlebt haben. Erst dann, allmählich, kann das Staunen, die Freude kommen.

Das Kreuz von damals bleibt auch heute für uns präsent. Es wird sichtbar in dem Leiden der Infizierten, in der Sorge von Angehörigen und Freunden, im Blick auf die Welt, auf die griechischen Flüchtlingslager, auf den afrikanischen Kontinent, wo es Länder gibt, die keine 10 Beatmungsgeräte besitzen. Es bleibt spürbar auch in den vielen Fragen: „Wer hilft so vielen Kranken? Wer hilft den Helfenden? Wer findet einen Impfstoff? Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?“

Das Kreuz bleibt. Christus trägt als Auferstandener noch die Wundmale. Er kennt das Leiden. Und wir Menschen brauchen ihn genau so, weil er uns damit zeigt, dass Gott mitten in allem Leiden gegenwärtig ist.

„ ... denn sie fürchteten sich.“ So offen endet die biblische Erzählung.

Die Geschichte ist nicht zu Ende. Wir selbst schreiben die Geschichte von Ostern fort: Wie kann der Auferstandene in uns seinen Platz finden? Was macht uns Mut, wie behalten wir Hoffnung, wie finden wir dafür unsere Worte?

Der erste Schritt ist, dass wir uns klarmachen: Nicht Corona setzt das Vorzeichen für Ostern, sondern umgekehrt.

Gott selbst setzt das Vorzeichen für die gegenwärtige Krise. Das Leben, Gottes Liebe zu uns ist stärker. Und mit uns unterwegs ist der lebendige Christus.

„Fürchtet euch nicht / Die Tür steht offen / Der Stein ist verschwunden / Wir können mit IHM in alles hinein / aus allem heraus und durch alles hindurchgehen.“

(Hanns Dieter Hüsch)

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und zuversichtliches Osterfest!

Wildrik Piper ist Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lilienthal. (fr)

Zur Person

Unser Gastautor

ist Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lilienthal. 2016 hat er dort seine Tätigkeit aufgenommen.