Umsonst und draußen: Die Familienrallye des Turn- und Sportvereins Borgfeld - eine planbare Aktion vor Ostern. (Ulrich Perrey/dpa)

Borgfeld. Was zu Ostern möglich ist, und was nicht, steht noch in den Sternen. Planungssicherheit gibt der Turn- und Sportverein Borgfeld. „Wir haben uns schon für die Zeit vor Ostern etwas für die ganze Familie überlegt, um für gemeinsame Aktivität, Spaß und Kniffliges zu sorgen“, kündigt Maike Schulten aus dem Vereinsvorstand an. Ab Montag, 22. März, startet der TSV eine Familien-Rallye, „um vor den Feiertagen schon ein bisschen in Schwung zu kommen“, so Schulten. Im Familien- oder Freundesteam soll es durch den Ort gehen. An verschiedenen Stationen sollen Aufgaben gelöst werden: Kreuzworträtsel, Montagsmaler, sportliche Übungen und Fragen zur Geschichte Borgfelds stehen unter anderem auf dem Programm. Einsendeschluss für die gelösten Aufgaben ist Sonntag, 28. März. Unter allen Einsendungen verlost der Verein Gutscheine von Borgfelder Einzelhändlern. Für alle Teilnehmenden - auch für Nichtmitglieder - soll es zu Ostern eine Überraschung geben. Aufgabenzettel gibt es über die Internetseite www.tsv-borgfeld.de sowie bei der Borgfelder Papierwarenhandlung Lindemann und der Schlachterei Tümpel.