Kay Zimmer hat es sich im vermutlich größten High Heel der Welt bequem gemacht. Der Schuh ist sogar mit einem Stahlträger ausgestattet. (Michael Galian)

Dörverden. Der vermutlich größte High Heel der Welt steht momentan bei Schuhplus in Dörverden. Wie viele Zentimeter Absatzhöhe der riesige rote Stöckelschuh wirklich misst, mag niemand so wirklich sagen. Trotz eingebautem Stahlträger dürfte sich das Laufen darauf mehr als schwierig gestalten. Als Deko-Element ist er natürlich ein Blickfang im Ladengeschäft an der Großen Straße. Warum er dort den Eingangsbereich ziert? Ganz einfach: Der Dörverdener Übergrößen-Spezialist stattet das neue TV-Format von Model-Mama Heidi Klum mit Schuhen aus. „Wir haben rund 200 Paar Damenschuhe nach Los Angeles geliefert“, erzählt Geschäftsführer Kay Zimmer. Schuhe in den Größen von 42 bis 46. Aber natürlich keine gewöhnlichen Turnschuhe, Gummistiefel oder Ballerinas, sondern vielmehr auffällige Stöckelschuhe mit verschiedenen Absatzhöhen. „7, 12, 16 und 30 Zentimeter“, zählt Zimmer auf.

Wie kam die Kooperation mit dem Privatsender Prosieben eigentlich zustande? „Sie haben nach einem Spezialisten für Übergrößen gesucht. Und weil wir nun einmal Europas größtes Versandhaus für große Größen sind, wurden wir eben angefragt“, erinnert sich Marketing-Chef Georg Mahn. Das ist mittlerweile ein gutes halbes Jahr her. Inzwischen sucht Heidi Klum gemeinsam mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (Tokio Hotel) und dem österreichischen Sänger und Travestiekünstler Conchita Wurst nach der schönsten Dragqueen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vorbild für das neue Fernsehformat war die amerikanische TV-Sendung Ru Pauls Drag Race.

Seit Mitte November flimmert der deutschsprachige Ableger der Castingshow nun über die Mattscheibe. Gastjurorin in der ersten Show war übrigens niemand Geringeres als Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen Olivia Jones. Die hat vor einigen Jahren sogar schon einmal einen feuchtfröhlichen Reeperbahn-Bummel mit den Syker Landfrauen gemacht und betreibt auf dem Kiez eine Strip-Bar für Frauen. Nein, Kay Zimmer und Georg Mahn lassen nicht für Frau Klum, pardon Kaulitz, die Hüllen fallen – ihr Dörverdener Schuhhaus taucht aber Woche für Woche, jeweils donnerstags, im Abspann auf. Damit steigen die beiden das erste Mal in ihrer nunmehr 18-jährigen Unternehmensgeschichte in die Fernsehwerbung ein. Auf allen Kanälen der Senderfamilie machen sie derzeit Reklame für sich. Im Herbst haben die beiden Unternehmer gerade zwei neue stationäre Geschäfte eröffnet, im Ohland-Park in Kaltenkirchen sowie am C-Port in der Gemeinde Saterland. In Mahns Heimat ist übrigens die kleinste Sprachminderheit der Republik, die Saterfriesen, zu Hause.

Auch in Zukunft wollen die Schuhplus-Macher an ihrem Expansionskurs festhalten, haben nach eigener Aussage noch einige weitere Projekte in der Pipeline. „In den nächsten drei Geschäftsjahren verfolgen wir eine klare nationale Ausrichtung, wollen den stationären Handel in Deutschland erweitern“, betont Zimmer. Wenn einer weiß, wo die Menschen mit den größten Füßen leben, dann die beiden Dörverdener. Sie brauchen schließlich nur einen Blick in ihre Kundenkartei zu werfen. Und die fördert durchaus Interessantes zutage: „Die Menschen mit den größten Füßen leben in Ostfriesland und im Hamburger Raum.“

Hand aufs Herz: Waren Model-Mama Heidi Klum und ESC-Gewinnerin Conchita Wurst (European Song Contest) tatsächlich schon einmal im Weserdorf zu Gast? Diskret, wie sie nun einmal sind, plaudern Zimmer und Mahn natürlich nichts über ihre Kunden aus. Nur soviel: Dass das Dörverdener Ladengeschäft schon immer ein Anziehungspunkt für Paradiesvögel von der sündigsten Meile der Welt war, ist hinlänglich bekannt. Dragqueens, die im Gegensatz zu Travestiekünstlern feste Rollen mit eigenem Drag-Namen einnehmen, lieben nun einmal den Glamour. „Deswegen haben wir auch Pumps in Lack, in Pink und mit ganz viel Bling-Bling nach Amerika geliefert, also High Heels, die keine Frau im Alltag tragen würde“, sagt Georg Mahn. Die Titel-Aspirantinnen residieren derzeit in einer Luxusvilla in Los Angeles.

Was ist jetzt das Besondere an hochhackigen Schuhen? Warum hat Klaus Wowereit sogar Sekt aus einem Damenschuh geschlürft? „High Heels stehen für pure Erotik, sie sind ein symbolischer Ausdruck für Fantasie“, ist Georg Mahn überzeugt.