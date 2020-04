Im Landkreis Osterholz sind viele der Horste inzwischen besetzt. Einige Storchenpaare brüten bereits. Nur die sogenannten Ostzieher werden noch zurückerwartet. (BORIS ROESSLER/dpa)

Landkreis Osterholz. Ortwin Vogel ist optimistisch. „Ich denke, es wird wieder ein gutes Storchenjahr“, sagt der Nabu-Storchenbeauftragte für den Landkreis Osterholz. Die Voraussetzungen dafür seien zumindest gegeben. „Es sind schon jetzt fast alle Nester besetzt.“ Und dabei seien noch nicht einmal alle Störche zurück.

„Unsere Ostzieher hängen wohl noch in Bulgarien fest“, schätzt Vogel. Im Unterschied zu den Westziehern, die über Spanien aus den eher nördlichen Bereichen Afrikas zurückkehren und damit eine deutlich kürzere Flugstrecke haben, führt die Route der Ostzieher von der Südspitze Afrikas über Israel, die Türkei und die Balkanstaaten bis nach Europa. Dass die Störche nach einer ersten Zwangspause am Bosporus nun in Bulgarien auf die richtigen Winde warten, ist von Ortwin Vogel nicht einfach aus der Luft gegriffen. Er verfolgt den Flug einiger besendeter Störche aus dem Osten Deutschlands, deren Daten der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Internet veröffentlicht.

Eine „bekannte“ Ostzieherin hat den Flug allerdings bereits hinter sich: die Storchendame, die seit Jahren zu den Mast zurückkommt, der auf dem TuSG-Gelände an der Hamme bei Ritterhude steht. Glücklich war ihre Heimkehr diesmal jedoch nicht. Ihr Partner ist schon länger aus dem Winterquartier zurück und hat sich eine neue Dame an die Seite geholt. Kampflos wollte die Ostzieherin sich aber nicht aus ihrem angestammten Nest vertreiben lassen. „Sie hat verloren und ist nun zu dem neuen Horst beim Restaurant Nordseite gezogen“, so Vogel. Erst im vorigen Frühjahr war der Horst dort errichtet worden.

Ein Männchen interessiert sich bereits für sie. „Am Fuß des Mastes buhlt ein Storch um ihre Gunst.“ Ob er sie aber für sich gewinnen kann, ist ungewiss. Denn diese Ostzieherin ist dafür bekannt, wählerisch zu sein. Als ihr Partner 2017 nicht länger auf sie warten wollte und zu einer anderen Storchendame zog, wies sie alle interessierten Partner ab und blieb allein. Erst 2018 gab sie dem Werben eines Storches nach. Nun hat sie ein Partner erneut versetzt.

Hoffentlich nicht zu jung

Ortwin Vogel befürchtet allerdings, dass die neue Störchin, die nun auf dem TuSG-Nest sitzt, zu jung für eine erfolgreiche Brut ist. Vogel schätzt sie auf zwei oder drei Jahre. „Schlecht wäre es, wenn sie erst zwei Jahre alt wäre.“ In dem Alter würden sie meist nicht bei der Aufzucht der Jungen helfen. „Sobald die Jungen geschlüpft sind, haben diese jungen Störche keinen Vertrag mehr mit ihrem Nachwuchs“, meint er. Sei die Störchin drei Jahre alt, stünden die Chancen besser.

Im Tiergarten Ludwigslust in Bargten sind die Störche bereits am brüten. „Fünf Nester sind besetzt“, erzählt Tiergarten-Besitzer Diedrich Seedorf. Eines mehr als im Vorjahr. Und zwei weitere könnten noch von interessierten Storchenpaaren bezogen werden. „Von den fünf Paaren sitzen drei auf dem Nest“, erzählt Seedorf. Heißt: Sie brüten. Heike Behrens vom Nabu Lilienthal hat unterdessen die berechtigte Hoffnung, dass in diesem Jahr tatsächlich einmal ein Storchenpaar auf dem Mast in ihrem Garten heimisch wird: „Seit gut zehn Tagen schaut immer wieder ein Pärchen beim Nest vorbei.“ Aber noch hätten nicht beide zusammen auf dem Horst gesessen. Während einer das Nest anfliege, lande der zweite stets auf der gekappten Pappel, die in der Nähe steht. „Gestern Abend sah es so aus, als ob der eine Storch dem anderen beibringen wollte, wie er das Nest richtig anfliegen kann“, erzählt sie. Immer wieder sei das Paar zusammen aufgestiegen, um im Gleitflug in Richtung Horst zu segeln. Am nächsten Morgen wurde weiter am Horst gebaut. Es bleibt also spannend bei Familie Behrens. Genau wie bei zwei weiteren Storchennestern in Lilienthal, die vielleicht zum ersten Mal bezogen werden. Eines davon war erst im März in einer „Hauruck-Aktion“ aufgestellt worden. „Um das haben sich schon vier Störche gekloppt“, so Behrens. Und auch in Frankenburg würden kleinere Kämpfe um einen Mast an der Straße Hinter dem Berg ausgetragen.

Pech hatte dagegen das Storchenpaar, das in den vergangenen Jahren auf dem Mast am Regenrückhaltebecken abseits der Straße Ahrensfelder Damm in Osterholz-Scharmbeck gebrütet hat. Ihr Heim ist Regen und Sturm zum Opfer gefallen, die im Februar übers Land zogen. Aufgrund des Gewichtes – Nabu-Mitglied Peter Heyer schätzt den Horst auf eine Tonne – und der Tatsache, dass der Boden an jener Stelle nicht gewachsen, sondern geschüttet ist, sei der Mast irgendwann umgekippt und gebrochen. Nun soll er einige Meter weiter auf der angrenzenden Wiese neu errichtet werden.

Das Okay des Grundbesitzers hätten sie, berichtet Heyer. Auch die Zimmerei Brünjes habe die benötigten U-Eisen, die zum Schienen des Mastes gebraucht werden, organisiert. Das Spezialwerkzeug habe die Zimmerei natürlich ebenfalls. Selbst der Treckerfahrer habe nur noch auf ihren Anruf gewartet, um den Mast aufzurichten. Aber dann kam das Coronavirus. „Nun liegt die Sache brach“, bedauert der Vorsitzende des Nabu Osterholz-Scharmbeck. Denn für die Aktion bräuchten sie mehr als zwei Leute. Und den zurzeit geforderten Abstand von 1,5 Metern könnten sie dabei nicht wahren. „Wir hatten zwar sofort reagiert, als wir hörten, der Mast sei umgekippt“, sagt Heyer. Aber nun werde er doch erst zur nächsten Brutsaison wieder stehen. Schade, denn einer der Störche war bereits zum Nest zurückgekehrt. Wohin er nun abgewandert ist, wissen die Naturschützer nicht. Sie halten aber nach ihm Ausschau. Die Nummer seines Ringes kennen sie.