Lilienthal. Man kennt das ja: Man erwartet sehnlichst ein Paket oder Päckchen, aber wenn der Zusteller dann vor der Haustür steht, ist man bei der Arbeit oder beim Einkaufen. Dann landet die Sendung beim Nachbarn oder im nächsten Paketshop. Dieser Aufwand sorgt für Frust – bei den Kunden ebenso wie bei den Zustellern. Und auch die Unternehmen haben darunter zu leiden, denn der letzte Weg eines Päckchens zum Empfänger gilt in der Logistikkette als der teuerste Abschnitt. Längst versucht die Paketbranche daher, andere Wege zu gehen. Die Deutsche Post DHL zum Beispiel arbeitet verstärkt mit sogenannten Packstationen. Auf dem Gelände der Esso-Tankstelle an der Hauptstraße in Lilienthal hat das Unternehmen nun eine weitere dieser Stationen eröffnet.

Deutschlandweit hält die Post nach eigenen Angaben zurzeit rund 4500 Packstationen mit etwa 450 000 Fächern für den Paketversand und -empfang vor. Die neue Station in Lilienthal ist die zweite im Ort, erst im Herbst war eine solche Station am Lidl-Markt in der Falkenberger Landstraße eingerichtet worden. Landkreisweit gibt es laut Post nun fünf Stationen: Neben den beiden Standorten in Lilienthal findet man sie bei Edeka in Hambergen, bei Lidl in Schwanewede und bei Markant in Osterholz-Scharmbeck. Mitte März soll auch der Lidl-Markt in der Kreisstadt mit einer Station ausgestattet werden.

In Lilienthal hat die Post von Esso ein paar Quadratmeter gemietet, um die Packstation aufstellen zu können. Beide Partner versprechen sich Vorteile von der Zusammenarbeit: Die Post hat eine zentrale Anlaufstelle in Lilienthal hinzugewonnen und kann so ihre Zusteller entlasten, die einige Pakete einfach in der Packstation hinterlassen können. Und Tankstellen-Pächter Olaf Behrmann hofft auf zusätzliche Kundschaft. Denn wer die Packstation ansteuert, kommt vielleicht auch auf die Idee, sein Auto zu betanken, es zu waschen oder im Tankstellenshop einzukaufen.

Das bestehende Angebot der Post soll nach Angaben von Stephan Siekmann, Regionalbeauftragter des Unternehmens, ergänzt, nicht aber ersetzt werden. An den Filialen in der Hauptstraße und in der Falkenberger Landstraße wolle man also nicht rütteln. Im Gegenteil: Sie sollen entlastet werden, denn das Paketgeschäft hat sich durch den Boom im Internethandel enorm ausgeweitet. Bundesweit nutzen nach Postangaben bereits mehr als elf Millionen registrierte Kunden die Packstationen. Deren Zahl von zurzeit 4500 soll bis 2021 auf 7000 erweitert werden. Wer die Stationen nutzen möchte, um Pakete zu empfangen, kann sich unter www.paket.de anmelden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich. Neben den Packstationen können die Kunden ihre Päckchen und Pakete zudem in den Partner-Filialen und Paketshops abgeben. Unter www.postfinder.de können Postkunden die Adressen und Öffnungszeiten der Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen und Paketboxen abrufen.

Auch andere Unternehmen wie Hermes oder DPD arbeiten mit derartigen Modellen. In einigen Städten gibt es sogenannte Mikro-Depots, kleine Sammelstellen in der Stadt, von wo aus Elektro-Lastenräder die Ladung weitertransportieren. Es gibt in einigen Paketunternehmen aber auch Überlegungen, die Lieferung bis an die Haustür teurer zu machen. Manch einer wird dann vielleicht doch die Filiale oder die Station aufsuchen, um Geld zu sparen. Auch das könnte die Zusteller entlasten.