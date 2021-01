Tarmstedt. Wie gut es der Samtgemeinde Tarmstedt in finanzieller Hinsicht geht, zeigt ein Blick in den Haushaltsentwurf, den die Kämmereileiterin Sandra Hammer jetzt im Finanzausschuss kurz erläutert hat. Demnach will die Kommune in diesem Jahr 5,2 Millionen Euro investieren, muss dafür aber lediglich ein Darlehen bei der Kreisschulbaukasse in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufnehmen, das zudem zinsfrei ist. Den Rest nimmt die Samtgemeinde aus ihren Rücklagen, von denen am Ende des Jahres immerhin noch 1,7 Millionen Euro übrig sein sollen.

Da wäre der Fehlbetrag im Haushalt 2021 in Höhe von rund 200.000 Euro eigentlich leicht zu verschmerzen. Das Defizit sei „nicht dramatisch“, sagte Hammer, es könne mittelfristig ausgeglichen werden und sei für die Genehmigung des Zahlenwerks nicht relevant. Trotzdem kamen aus der Mehrheitsgruppe Einwände: Der letzte Haushalt in der zu Ende gehenden Wahlperiode sollte annähernd ausgeglichen sein, sagte Rolf Struckmeyer mit Blick auf die Wahlen im September, das komme bei der Bevölkerung gut an. Also verschoben die Politiker einige Reparaturen und Umgestaltungsvorhaben in und an den Schulen sowie die Sanierung der Straße von Kirchtimke nach Steinfeld, sodass ein Fehlbetrag von 28.000 Euro übrig blieb.

Die andauernde Pandemie habe sich bis jetzt nicht negativ auf die Finanzen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ausgewirkt, sagte Hammer. Dank der Finanzhilfe des Landes sei die Steuerkraft sogar geringfügig gestiegen, sodass die von den Gemeinden zu zahlende Samtgemeindeumlage sogar höher ausfalle als im Vorjahr. Der Umlagesatz bleibt wie in den vergangenen Jahren bei 32 Prozent.

Das werde sich möglicherweise bald ändern, sagte Rolf Struckmeyer. Er verwies darauf, dass die Samtgemeinde künftig viel Geld für neue Feuerwehrhäuser ausgeben müsse. Es stehe ein „Paradigmenwechsel“ an, denn bisher hätten die Gemeinden anstelle der dafür zuständigen Samtgemeinde die Bauten finanziert. Wenn es so weit sei, werde dafür die Umlage sicherlich erhöht werden müssen.