Die Osterholzer Stadtwerke haben fehlerhafte Abschlagsforderungen an ihre Kunden verschickt. Sie betragen das 1000-fache der eigentlich zu zahlenden Summe. (FR)

Lilienthal. Mitarbeiter der Osterholzer Stadtwerke mussten am Mittwochabend eine ungeplante Spätschicht einlegen. Bei der Kontrolle der Rechnungen für 130 Nahwärme-Kunden in Lilienthal hatte sich herausgestellt, dass die geforderten monatlichen Abschläge das 1000-fache der eigentlich fälligen Summe betragen. Der Briefversand ließ sich nicht mehr stoppen, also machten sich die Stadtwerke-Leute daran, die Betroffenen vorab telefonisch über den Patzer zu informieren. Gut 100 Kunden konnten abtelefoniert werden. Nach einer weiteren Runde tags darauf blieben noch etwa 20 Haushalte übrig, die nicht zu erreichen waren.

Dass etwas nicht stimmen kann, wenn die Stadtwerke von einem Kunden anstelle der üblichen 43 Euro plötzlich 43 000 Euro im Monat für die Versorgung mit Nahwärme haben möchten, liegt auf der Hand. Dennoch ist dem Energieversorger der Fehler höchst unangenehm. „Das ist ein großes Ärgernis. Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns dafür“, versichert Stadtwerke-Sprecher Jürgen Möller. Alle betroffenen Kunden sollen nun schnellstmöglich eine neue Abrechnung erhalten. Das fehlerhafte Schreiben mit den Abschlägen können sie ignorieren.

Derweil geht die Suche nach den Gründen für die Panne weiter. Zu tun hat diese offenbar mit dem Austausch von Zählern, die den Verbrauch neuerdings in Megawatt-Stunden ausweisen. Für die Jahresrechnung wird dieser Wert jedoch in Kilowattstunden umgerechnet. Irgendwie muss der Faktor 1000 fälschlicherweise in das Feld für die Abschläge hineingerutscht sein – mit den bekannten Folgen und den unglaublich hohen Beträgen.

Andere Kunden der Stadtwerke sind nicht von der Panne betroffen. Bei Strom- und Gasrechnungen wird von dem Energieversorger per Computer automatisch geprüft, ob die geforderten Beträge plausibel sind. Im Falle der Lilienthaler Nahwärme-Kunden griff diese Sicherheitsmaßnahme nicht. Wieso das nicht funktioniert hat, muss nun geklärt werden. Eines steht für das Unternehmen fest: „So etwas darf sich nicht wiederholen. Wir genießen ein hohes Vertrauen bei unseren Kunden und tun alles dafür, dem gerecht zu werden“, sagt der Unternehmenssprecher.

Die Stadtwerke versorgen nach eigenen Angaben rund 270 Haushalte in Lilienthal mit Nahwärme. Sie kommt aus dem Blockheizkraftwerk, das am Lilienthaler Hallenbad steht. Die Häuser im Falkenberger Öko-Dorf und umzu sind an die Nahwärme-Leitung angeschlossen.