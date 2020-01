Der Tresor, den Mitarbeiter des Gewässer- und Landschaftspflegeverbands (GLV) Teufelsmoor aus der Hamme geholt haben. (Fotos: GLV Teufelsmoor)

Landkreis Osterholz. Was hat ein Diebstahl vor fast genau einem Jahr in Dreye (Landkreis Diepholz) mit dem Schöpfwerk in Waakhausen bei Worpswede zu tun? Zunächst erst mal relativ wenig bis gar nichts, wenn sich nicht die Täter dafür entschieden hätten, sich just an dem mehr als 30 Kilometer entfernten Bauwerk an der Hamme von einem gewichtigen Teil ihrer Beute zu trennen. Über die Beweggründe dafür weiß man bislang genauso wenig wie über die Identität der Übeltäter – da kann wohl nur noch der sprichwörtliche Kommissar Zufall helfen. Der hatte immerhin schon einmal seine Finger im Spiel, denn nur so kam das, was vermutlich in dunkler Winternacht in dem braunen Moorwasser auf immer und ewig hätte verschwinden sollen, wieder ans Tageslicht.

Was die Täter nämlich offenbar nicht wussten: Das Schöpfwerk wird seit Mitte vergangenen Jahres aufwendig saniert. Die Mitarbeiter des zuständigen Gewässer- und Landschaftspflegeverbands (GLV) Teufelsmoor hatten die Auslaufkammer Ende September trockengelegt und staunten nicht schlecht, als darin der zentnerschwere Tresor zum Vorschein kam. Sie haben schon so einige „Schätze“ in ihrem Verbandsgebiet geborgen, unzählige Fahrräder waren dabei, ab und zu auch mal ein Einkaufswagen, aber noch nie ein derart massiver Metallwürfel, der von Hand nicht zu bewegen war. Der Tresor war aufgebrochen, außer Wasser, Schlamm und einigen durchweichten Dokumenten war nichts mehr darin.

Die „Panzerknacker“ haben für einen offenbar relativ geringen Ertrag einen enormen Aufwand betrieben. Allein wie sie den schweren Klotz in Sichtweite der durchaus viel befahrenen Kreisstraße und in Nähe eines Parkplatzes und Restaurants ungesehen zum Schöpfwerk transportieren und ihn über das Geländer hieven konnten, wirft Fragen auf. Glücklicherweise aus Sicht des GLV ist dies offenbar mit Schwung geschehen, denn ansonsten hätte der Panzerschrank zwei normalerweise nicht sichtbare Rückstauklappen blockieren oder schlimmstenfalls abreißen können. Abgesehen vom Materialschaden wären dann vermutlich irgendwann die Pumpen heiß gelaufen, weil sie permanent rücklaufendes Wasser im Kreis befördert hätten. Möglicherweise hätte das gar Überschwemmungen zur Folge gehabt.

Nachdem der rund ein Kubikmeter große Würfel geborgen war, hat sich die Worpsweder Polizei der Sache angenommen, auch wenn er streng genommen gerade eben so auf Lilienthaler Gebiet lag. Die Ermittler konnten das Corpus delicti schließlich einer Tat aus dem vergangenen Winter zuordnen. Zwischen dem 18. und dem 21. Januar 2019 verschafften sich Einbrecher Zutritt zu Räumen einer Firma in der Straße Dellwendung in Dreye. Sie versuchten zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, schlugen sie die Scheibe ein, öffneten dann das Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort stießen sie auf den Standtresor und macht sich mitsamt ihrer vermeintlich „fetten“ Beute aus dem Staub.

Kein Einzelfall

Die zuständige Polizeiinspektion Diepholz konnte den Fall bis heute nicht aufklären. Ihre Hoffnungen, im oder am Tresor auf weitere Spuren der Täter zu stoßen, hat sich buchstäblich im Hammewasser aufgelöst. Was ursprünglich in dem Panzerschrank aufbewahrt wurde, wollen die Beamten nicht verraten. Da sie den Gesamtschaden des Einbruchs – inklusive der Schäden am Gebäude und den Wert des Tresors selber – auf rund 9000 Euro taxieren, liegt aber die Vermutung nahe, dass das Verhältnis zwischen dem Wert der Beute und der dafür investierten Arbeit nicht sonderlich lukrativ gewesen sein kann.

Für die Polizei im Landkreis Osterholz ist dies allerdings kein Einzelfall: Erst am 23. November ist ein weiterer Tresor aufgetaucht, diesmal in der Gemeinde Holste. Eine Spaziergängerin hatte den ungleich kleineren Würfeltresor an der Kuhstedter Straße gefunden. Die Beamten konnten dieses Stück allerdings mit einem mehr als zwei Jahre zurückliegenden Einbruch zusammenbringen; es kam am 5. Juni 2017 in Vollersode abhanden. Die Täter konnten bislang auch in diesem Fall nicht dingfest gemacht werden.