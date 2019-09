In Kleinmoor drohte eine Pappel auf ein Haus zu stürzen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. (Feuerwehr Sankt Jürgen)

Lilienthal. Zu einem aufwendigen Baumeinsatz mussten die Ortsfeuerwehren Sankt Jürgen und Lilienthal/Falkenberg am Sonnabend ausrücken. In der Kleinmoorer Dorfstraße drohte eine etwa 25 Meter hohe Pappel von einem Privatgrundstück auf ein benachbartes Einfamilienhaus zu stürzen. Der Baum war im Wurzelbereich stark geschädigt und bei stärkerem Wind noch weiter in Schieflage geraten. Der Baum wurde zunächst durch einen Seilzug stabilisiert. Danach ging's für die Feuerwehrleute im Korb der Drehleiter nach oben. Mithilfe einer Motorsäge wurde der Baum dann Schritt für Schritt abgetragen. Der gesamte Bereich wurde laut der Feuerwehr Sankt Jürgen weiträumig abgesperrt und bei Einbruch der Dunkelheit ausgeleuchtet. Der aufwendige Einsatz dauerte von 16 bis 23 Uhr. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute aus Sankt Jürgen und Lilienthal im Einsatz.