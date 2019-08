Sabrina Oledzki hofft darauf, dass Autofahrer respektieren, dass ihr Parkplatz nur Terminkunden zur Verfügung steht. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Den Wagen abzustellen, um nur kurz etwas einzukaufen, kann in Osterholz-Scharmbeck sündhaft teuer sein. Das musste in den vergangenen Monaten unter anderem ein Ehepaar aus Hambergen feststellen. Es hatte das Auto auf dem Hinterhof-Parkplatz zwischen Commerzbank und dem Bio-Supermarkt Aleco abgestellt. Nach zwei Wochen erhielten die beiden Post von einer Firma aus Würselen. Sie sollen an die Firma Euro Collect insgesamt 141,49 Euro für das Parken auf einem Privatgelände zahlen.

Auch auf einem anderen Parkplatz in der Stadt hat diese Firma das Sagen. Auf dem Innenhof-Parkplatz an der Schwaneweder Straße 1 werden Parkvergehen seit Anfang 2019 ebenfalls mit knapp 150 Euro geahndet. Im Gebäudekomplex, in dem einst die Firma Farben Meyer residierte, sind verschiedene Firmen ansässig. Eine davon gehört Christoph Flathmann. Auch er hat die Firma Euro Collect damit beauftragt, vor seinem Haus durchzugreifen. „Ich weiß mir keinen anderen Rat mehr“, klagt der Geschäftsführer einer IT-Firma auf Nachfrage der Redaktion.

Als Hausbesitzer habe er vier Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter freizuhalten. Immer wieder würden Fremde dort ihre Wagen abstellen. Seine Leute müssten dann auf andere Flächen ausweichen – und damit selbst einen Bon riskieren. Freundliche Ansprachen der Fremdparker steigerten sich schnell zu Wortgefechten, erläutert er. „Unsere Sekretärin und ich sind übelst beschimpft worden.“ Zudem gebe es „dreiste Wiederholungstäter“, die ihren Wagen immer wieder frech auf den vier Firmenparkplätzen abstellten.

„Die Leute sind einfach zu faul, zehn oder 15 Meter zu gehen“, ist Flathmann überzeugt. Dieses ignorante Benehmen habe er satt. Jeder könne schließlich die Beschriftung auf dem Pflaster sehen, steht für ihn fest. Zudem gebe es Schilder an der Hauswand. Auch er findet die Gebühren zu hoch. „Aber was soll ich machen“, fragt er. „Ich persönlich habe nichts von den Gebühren, aber ich will doch nur vor meinem eigenen Haus parken können.“ Die Abschleppkosten würden für die Betroffenen deutlich höher liegen, merkt er an.

Privatparkplatz statt Tiefgarage

Gastronom Nick Glänz hat ebenfalls die Nase voll. Immer wieder würden Menschen auf seinem angemieteten Grundstück an der Bahnhofstraße 96 parken, um zumeist im Bio-Supermarkt nebenan einzukaufen. Am 25. Juli hat er im Erdgeschoss eine Cocktail-Bar namens Black Door eröffnet. Eine Etage darüber firmiert seit Frühjahr 2019 Sabrina Oledzki mit ihrem Studio „The Wax“, einem Beauty-Salon. Zuvor standen die Gewerberäume längere Zeit leer. Beide Firmeninhaber beklagen nun, dass Fremdparker zeitweise alle acht Parkplätze belegen. Dabei gebe es doch eine Tiefgarage direkt unter dem Supermarkt.

Sie selbst seien ebenso betroffen: Als Baumaterial für seinen Geschäftsausbau oder Ware angeliefert wurde, habe der Transporter nicht vernünftig auf dem Hof parken können, erinnert sich Glänz. „Für uns ist es auch eine existenzielle Frage, wenn Kunden nicht mehr – wie versprochen – direkt am Haus parken können“, erläutert Sabrina Oledzki. Auch die Hinweisschilder mit der Aufschrift „Bahnhofstraße 96“ im Autokennzeichen-Format hätten keine Wirkung gezeigt. Die meisten würden parken, wo sie wollen. Und die Polizei sei nicht zuständig, wie Oledzki auf der Wache an der Pappstraße erfahren habe.

Also beauftragten beide Firmeninhaber über das Internet eine Parkraum-Überwachungsfirma, die sich der Sache annehmen sollte. „Anfangs war von 19 Euro die Rede“, erinnert sich Glänz. Als er nun davon gehört hat, dass es um insgesamt 141,49 Euro geht, war er geschockt. „Das war nicht meine Absicht“, betont er. Er habe die Zusammenarbeit mit der Firma bereits gekündigt. „Wir haben mit der Firma nichts mehr zu tun.“

Die Firma fordert Schadensersatz für „Besitzstörung in Verbindung mit verbotener Eigenmacht“ und wegen “Wiederholungsgefahr“. Zugleich unterbreitet das Unternehmen den Betroffenen ein außergerichtliches Vergleichsangebot. Halterermittlungskosten, Post- und Telefonpauschale sowie „Einigungskosten analog“ und Mehrwertsteuer addieren sich zu einem Betrag von 141,49 Euro.

Dass ein solch hoher Betrag in Rechnung gestellt werde, hätten sie nicht gewusst, betonen die beiden Geschäftsleute. „Und das wollen wir auch nicht“, stellt Sabrina Oledzki klar. Nick Glänz hat sich nun mit der Firma Euro Collect in Verbindung gesetzt, um den Sachverhalt im Sinne des Hamberger Ehepaars zu klären. Das hatte nach einer Beratung bei einem Rechtsanwalt nicht den gesamten Betrag, sondern lediglich 26,06 Euro überwiesen. Dieses Geld fordert Glänz nun von Euro Collect zurück. „Das alles tut mir wirklich leid“, sagt er.

Uneinsichtige Autofahrer

Ebenso wie an der Schwaneweder Straße ist die Parksituation im Innenhof, zwischen Commerzbank und Bahnhofstraße, verwirrend. Dort sind einige Flächen öffentlich, andere privat. Die Parkflächen liegen nebeneinander, und doch gehören sie zu verschiedenen Immobilien. Es gibt unterschiedliche Pflasterungen, Schilder mit Firmennamen, verblichene Markierungen und Schotterflächen. Mancher Autofahrer fackelt daher wohl nicht lange und stellt sein Auto einfach auf einem freien Platz ab, wie immer wieder zu beobachten ist. Manche steuern auch gezielt das Gelände an der Bahnhofstraße 96 an, um von dort ihre Einkaufstour zu starten. Auch auf höfliche Ansprache hin hätten sich die Nutzer uneinsichtig gezeigt, betont Sabrina Oledzki. „Ich bin des Öfteren rüde beschimpft worden, als ich freundlich darauf hinwies“, sagt sie. Und auch Nick Glänz habe solche unschönen Erfahrungen gemacht, wie sie betont. Selbst mit dem Leiter des benachbarten Supermarkts sei man aufgrund der Fremdparker in Streit geraten, als man auf die „offensichtlichen Missstände“ hingewiesen habe. „Ich möchte aber keinen Streit“, betont sie. „Wir sind nette Menschen und wollen das alles nicht“, stellt Sabrina Oledzki klar.

Noch während unserer Recherche hat der Vermieter nun ein zusätzliches Schild aufgestellt, um auf die private Fläche hinzuweisen. „Vielleicht hilft es ja“, hofft Sabrina Oledzki.