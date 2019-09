Wer bei Aldi in Worpswede die zulässige Parkdauer überschreitet, wird womöglich zur Kasse gebeten. (Lars Fischer)

Ein Land, in dem mehr als 47 Millionen Autos zugelassen sind, braucht allerhand Orte, an denen die Autos abgestellt werden können, wenn sie gerade mal nicht gebraucht werden. Jeder Autofahrer kann ein Lied davon singen, wie nervig die Suche nach einem Stellplatz sein kann, vor allem, wenn die Zeit mal wieder knapp ist. Denn knapp ist auch der Parkraum an sich, vor allem in der Stadt.

Aber auch auf dem Land nimmt das Platzangebot ab, zumal die Menschen, die über geeignete Flächen verfügen, auch selbst bestimmen möchten, wer sie nutzen darf. Denn jeder hat sich wohl schon mal auf den Parkplatz des Friseurs gestellt, obwohl man hundert Meter weiter in den Weinladen wollte. Oder den Stellplatz des Steuerberaters genutzt, während der Weg auf die andere Straßenseite zum Griechen führte. Und man parkt auch mal bei Aldi, obwohl man zum Konzert in die Music Hall geht. Für diejenigen, die die Stellflächen für ihre eigenen Kunden beanspruchen, ist das ärgerlich.

Auf einigen Aldi-Parkplätzen, etwa in Worpswede, weht aber jetzt ein anderer Wind, denn wer dort während der Öffnungszeiten die erlaubte Parkzeit überschreitet, wird aufgeschrieben und muss knapp zwanzig Euro hinlegen, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Das ist bei Aldi im Prinzip genauso okay, wie beim Steuerberater, der auch ein Interesse daran hat, dass der Parkplatz seinen Kunden zur Verfügung steht und nicht jenen Mitmenschen, die eigentlich ins Restaurant wollen. Auch Aldi macht geltend, dass die strengere Parkregelung eine Reaktion auf die Beschwerden von Kunden gewesen sei, die keinen Parkplatz mehr bekommen hätten, obwohl im Laden gar nicht so viel los war.

Wenn nun aber plötzlich alle auf die Einhaltung dieser Regeln pochen, bekommen manche Gemeinden ein Problem. Denn dann fehlen Stellplätze, an die man sich als Autofahrer gewöhnt hat. Fallen etwa für die Besucher der Music Hall die Parkplatz-Optionen Aldi oder Rossmann weg, weil sie belegt sind oder kostenpflichtig, weichen die Parkplatzsuchenden in Ecken aus, an denen man sie eigentlich auch nicht haben möchte.

Wer ein Geschäft betreibt und Publikum anzieht, der muss Stellflächen vorhalten, das ist ganz normal. Aber auch die Gemeinden sind gefordert, sich zu engagieren. Setzt Worpswede auf die Strahlkraft der Music Hall, sollte sich die Gemeinde in der Stellplatzfrage engagieren. Ganz ähnlich ist das in Lilienthal. Der Pendlerparkplatz am Falkenberger Kreisel gilt bereits jetzt als ausgelastet. Wer aber noch mehr Menschen in die Straßenbahn bekommen möchte, muss ihnen sagen, wo sie ihre Autos abstellen sollen. Manch einer behilft sich damit, sein Auto bei Edeka unterzubringen. Noch geht das. Aber nur so lange, bis das Beispiel Aldi-Parkplatz Schule macht.