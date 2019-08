Signalgrün für die Erntedisco: Vier Acts im Festzelt erwartet die Besucher am 14. September. Damit möglichst viele Partygänger mitfeiern, klebten und verteilten Helferinnen und Helfer von der Dorfjungend Rautendorf über 100 Plakate im Umkreis von 30 Kilometern. (Florian Warnken)

Grasberg. Leuchtend grün lag die Wiese in der Mittagssonne – kein Resultat guter Rasenpflege, sondern das Arbeitsergebnis von rund 20 ehrenamtlichen Helfern von der Dorfjugend Rautendorf. Einen Vormittag lang haben sie Plakate für die bevorstehende Rautendorfer Erntedisco geklebt – in Signalgrün, über 100 an der Zahl. Nach dem Erinnerungsfoto starteten drei Teams in die zweite Schicht. Im Umkreis von rund 30 Kilometern verteilten sie die Plakate für die große Sause am 14. September in Rautendorf.

Damit hat die Erntedisco ihren Werberadius gegenüber den Vorjahren um 15 Kilometer vergrößert. Wenn auch viele der bisher verkauften Karten nach Lilienthal, Grasberg oder Ottersberg gingen, so wurden auch Tickets nach Visselhövede, Axstedt und Bremen verschickt, erzählt Florian Warnken. Bei ihm laufen die Organisationsfäden zusammen. Und er formuliert das Ziel dieser Nacht im ansonsten eher ruhig gelegenen Rautendorf: Es soll zum vierten Mal die „beste Ernteparty Norddeutschlands“ werden.

Ohne den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer sei die Erntedisco schwerlich machbar, hatte Warnken schon vor Monaten über das Großprojekt gesagt. Manch einer helfe im Vorfeld, andere während der Veranstaltung. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Diesmal bespannten die Helferinnen und Helfer Bauzäune mit Werbefolien, packen Pakete mit Flyern zum Verteilen und beklebten Plakattafeln mit den leuchtend grünen Werbeplakaten auf dem Dorfplatz. Weitere Informationen auf www.erntedisco.de.