Die Geschwister Hofmann gehörten zu den Sängerinnen, die Stefan Mross in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck präsentierte. (JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Immer wieder sonntags kommt Stefan und macht Spaß“ heißt es im Titellied der ARD-Unterhaltungsshow, deren Moderation Stefan Mross 2005 übernahm. Zu deren Konzept gehören neben TV-Ausstrahlungen in den Sommermonaten auch ausgedehnte Hallentourneen. Aktuell tourt der Sänger und Entertainer in Begleitung prominenter Bühnengäste durch deutschsprachige Lande. 52 Auftritte gehören dazu – einer davon war nun in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck.

Tourmanager Gerd Abeln richtet die Gastspielreise im Dienst der Auricher Agentur „Marema“ aus. Aus lizenzrechtlichen Gründen durfte die Tournee bei den drei Gastauftritten in Norddeutschland allerdings nicht den Sendungstitel verwenden. Daher habe man die Show für den Auftritt in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck kurzerhand „Die Schlager im Norden“ umgetauft. Obwohl der Moderator derselbe ist und das Bühnenbild sich nicht verändert, weist dieser Gastauftritt doch gewisse Unterschiede zur weiteren Tournee auf.

Mit Playback auf der Bühne

So sind es beispielsweise nur diese drei Tourneetermine, die nach einer Begrüßung durch den Gastgeber von den „Schlagerpiloten“ eröffnet werden. Erst im November waren die „Piloten“ im Vorprogramm von Semino Rossi in der Stadthalle aufgetreten. Und auch diesmal erwies sich das Trio binnen kürzester Zeit als erfolgreicher Eisbrecher, der die etwa 500 Gäste sofort zum Aufstehen und Mitklatschen animierte.

Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass der Altersdurchschnitt des Schlager-Publikums doch etwas höher liegt als beispielsweise noch vor ein paar Wochen beim Auftritt der „Rammstein“-Tributband „Völkerball“. Die Bereitschaft zu lautstarken Begeisterungsbekundungen war daher etwas weniger ausgeprägt.

Dabei ist es gerade und vor allem der direkte Austausch der auftretenden Künstler mit ihrem Publikum, der bei derartigen Tourneeproduktionen oberste Priorität genießt. Die musikalischen Auftritte erfolgen ohnehin zu Halb- bis Dreiviertelplayback, auf dem bisweilen sogar noch die originalen Stimmaufnahmen zu hören sind. Diese werden von den Künstlern zusätzlich live „gedoppelt“. Insbesondere der Auftritt des Schlagerveteranen Bernhard Brink ermöglichte so aufmerksamen Zuhörern in der Stadthalle den Direktvergleich, inwiefern sich Brinks Stimme über die Jahrzehnte zu einem Reibeisenorgan entwickelt hat.

Der Entertainer verstand es, seine Zuhörer mit kumpelhafter Lockerheit, mitunter etwas zotigen Moderationen und sympathischem Auftreten zu begeistern. Mit seinem Lied „Wo ist die Liebe?“ wagte er als einziger Künstler an diesem Abend sogar einen musikalischen Kommentar zum aktuellen sozialpolitischen Klima des Landes.

Ansonsten bedingen die musikalisch wie textlich recht eng gesteckten Genregrenzen ein eher überschaubares Maß an Abwechslung. Das wurde vor allem bei dem Auftritt der einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin und Mross-Verlobten Anna-Carina Woitschack deutlich. Unterstützt wurde sie bei ihrem Auftritt vom Moderator persönlich. Dabei ging es um Liebe in all ihren Facetten. Vokabeln wie „Himmel“, „Paradies“ und ähnliche Begriffe wurden inflationär verwendet.

Schlager ist eben weniger eine innovative Kunstform als ein Gefühl. Das wurde auch in den Ansagen und Moderationen immer wieder deutlich: „Es geht um das Liveerlebnis, das doch viel schöner ist als nur im Fernsehen“, betonte Mross. Mit seiner in regelmäßigen Abständen immer wieder kehrenden Lieblingsfrage „Seid ihr auch noch alle da?“ ließen sich für so manchen im Publikum gewisse Parallelen zu einer zentralen Figur des traditionellen Kinderpuppentheaters erkennen.

Begeistertes Publikum

Ansonsten gefiel Mross sich ebenso wie dem Publikum in der Rolle des etwas lausbübischen Stenz – während Woitschack die Anwesenden fast schon übermütig umgarnte: „Ich habe mich wochenlang auf diesen Abend gefreut, weil ich von vielen Kollegen gehört habe, dass man in Osterholz-Scharmbeck das beste Publikum der Welt findet“, schmeichelte die Sängerin. Das Publikum gab sich zwar nicht allzu lautstark, dafür umso begeisterungsfähiger und machte von den Gelegenheiten, sich von den auftretenden Künstlern Autogramme, gemeinsame Selfies oder einfach nur eine kurze Begegnung zu erhaschen, gern Gebrauch. Denn dazu standen die Sänger bereits in der Veranstaltungspause und auch nach Ende der Show vollzählig und bereitwillig im Foyer bereit.

Zwar sind 500 Zuschauer für eine Veranstaltung in der Woche in der Stadthalle kein schlechter Durchschnitt, dass die Erwartungen der Veranstalter noch etwas höher lagen, zeigte sich indes bereits an den geöffneten Oberrängen. Dadurch verteilte sich das Publikum über die gesamte Halle. In der Folge fielen zahlreiche frei gebliebene Sitzgelegenheiten deutlich auf.

Dank des Bemühens der Akteure um ihr Publikum und dank zahlreicher Evergreens, die von den Szenesternchen neben eigenem Material erstaunlich zahlreich zu Gehör gebracht wurden, dürfte indes jeder Schlagerfan in Osterholz-Scharmbeck auf seine Kosten gekommen sein.