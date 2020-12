Weihnachtskrippen in Borgfelder Fenstern wünscht sich Pastor Hütte. Dieses Ensemble wurde in St. Laurentius in Hasbergen fotografiert. (INGO MOELLERS)

Borgfeld. Für die Vorweihnachtszeit hat sich die Kirchengemeinde Borgfeld in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. „Wenn Sie eine Weihnachtskrippe zu Hause haben, stellen Sie diese doch ins Fenster“, schlägt Pastor Clemens Hütte vor. „So können Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Spaziergängerinnen und Spaziergänger sie anschauen und sich darüber freuen.“ Hell beleuchtet wäre die Krippe ein lohnendes Ziel für einen Spaziergang in der Nachbarschaft, „ein freudeschenkendes Zeichen, dass Gottes Liebe in Jesus anschaulich wird – auch in unruhigen Zeiten“. Die Krippenaufsteller könnten so die gute Nachricht verbreiten: Frieden auf Erden.

„Wir hoffen, dass mindestens 24 Menschen in Borgfeld ihren Weihnachtskrippenschatz zeigen mögen, sodass es auch in diesem verrückten Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit etwas zum Staunen und Sich-Freuen gibt“, so Pastor Hütte in einer Mitteilung. Die Teilnehmer müssten nicht der Kirchengemeinde angehören; die Initiatoren der Aktion stellten auch keinerlei Anforderungen an das Aussehen und die Beschaffenheit der Krippen. Egal ob geschnitzt oder getöpfert, klein oder groß, gemalt oder gebastelt – jede Darstellung sei willkommen, so Hütte. Die Künstler oder Besitzer könnten Laternen vor jene Fenster stellen, in denen Krippen zu sehen sind.

Die Kirchengemeinde will mit gutem Beispiel vorangehen: „Auch im Gemeindehaus in der Katrepeler Landstraße 9 wird es eine Krippe im Fenster zum Anschauen geben.“ Wer sich an dieser Aktion im gesamten Ortsteil beteiligen möchte, den bittet der Pastor, bis zum 2. Advent eine kurze Beschreibung der eigenen Krippe mit Angaben zum Alter, der Herkunft und der Bedeutung für den Besitzer oder die Besitzerin zu Papier zu bringen und diese Notizen bei Pastorin Maike Harbrecht abzugeben. Auch er selbst nimmt Anmeldungen entgegen. Willkommen seien ebenso kleine Anekdoten rund um die jeweilige Krippe. Nicht fehlen sollten die Adresse und der genaue Zeitraum, über den hinweg die Krippe zu sehen sein wird (inklusive Wochentage und tägliches Zeitfenster). Hütte spricht von einer „großflächigen, den Coronaregeln konformen Kulturveranstaltung“.

Für die Spaziergänger will die evangelische Kirchengemeinde Borgfeld einen Hinweiszettel erstellen, der im Ort verteilt wird und auf dem alle Krippenausstellungsorte zu finden sind. Die Kirchengemeinde bittet alle Besucherinnen und Besucher darum, eigenes Handdesinfektionsmittel mitzubringen und zu benutzen sowie eine Maske zu tragen, wenn sie ein Grundstück betreten. Außerdem sollten sich alle an die Abstandsregeln halten und sich so rücksichtsvoll wie möglich zu verhalten.

Pastorin Maike Harbrecht ist erreichbar unter Telefon 0421/ 2 57 63 25 (E-Mail: harbrecht@kirche-bremen.de), Pastor Clemens Hütte unter Telefon 0421/ 3 30 87 72 oder pastor.huette@kirche-bremen.de.