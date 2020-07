Pastor Preibusch blättert in einer alten Bibel, die ein streng behütetes Dasein im Archiv der Kirchengemeinde Kirchengemeinde fristet. (Nina Pfeiffer)

Welches Thema beschäftigt Sie zur Zeit am meisten?

Zwei ganz unterschiedliche Dinge beschäftigen mich zur Zeit: Einmal natürlich, wie wir durch diese Corona-Zeit kommen und das soziale Leben auch in der Kirche wieder aufnehmen können; und privat suche ich mit meiner Frau ein Häuschen im Grünen, denn im nächsten Frühjahr gehe ich in Ruhestand und ziehe aus dem Pfarrhaus hier in Kirchtimke aus. Vielleicht liest das ja jemand, der in der Region was Passendes für ein älteres Ehepaar hat. Wir suchen noch und hatten schon einige Besichtigungen.

Was lesen Sie im Moment?

Auch hier zwei Antworten: Zum einen lese ich gezwungenermaßen seit Monaten die immer wieder aktualisierten Verordnungen des Landes und Empfehlungen unserer Kirche, zum anderen lese ich mal wieder einen Island-Krimi zwischendurch, „Frostnacht“. Der Krimi ist mir lieber.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Träumen darf man ja, ich bin allerdings recht bodenständig. Mit einer großen Summe könnten wir unser neu zu bauendes Pfarrhaus in Kirchtimke nachhaltig mit einer großen Solaranlage ausstatten und endlich unseren Kirchturm renovieren. Damit wir in Zukunft bei den Personalkosten nicht so einsparen müssen, würde ich dafür etwas zurücklegen. Jedenfalls würde ich das dem Kirchenvorstand empfehlen.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Die Zeit im Kreis der Familie, Besuche bei Freunden und ein Ausflug mit dem Fahrrad gefällt mir am Sonntagnachmittag besonders gut.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

„Corona-Impfstoff erfolgreich getestet – Impfungen haben bereits begonnen“

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

Bei der Frage muss ich passen. Am liebsten gehe ich mit meiner Frau essen und würde das immer vorziehen.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Seit der 8. Klasse wollte ich Chemie- und Biologielehrer werden. Lehramt Chemie habe ich zunächst auch noch neben Theologie studiert. In Göttingen am Gymnasium hatte ich auch schon nach dem Vorexamen einen Lehrauftrag für Religion mit 23 Jahren. Das hätte auch gut die Zukunft sein können. Entschieden habe ich mich dann doch für den Gemeindedienst. Die Erfahrungen in der evangelischen Jugend haben dann doch den Ausschlag gegeben. Und so bin ich Pastor in Kirchtimke geworden.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Eine meiner ersten Schallplatten war „Down on the corner“ der US-amerikanischen Rockband Creedence Clearwater Revival. Damals gab es Plattenläden, da konnte man die Schallplatte auflegen und schon mal zur Probe hören. Das war prima, besonders wenn man kein Taschengeld mehr hatte, um sich wieder eine neue Platte zu kaufen.

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Bereuen wäre zu viel gesagt, auf meiner Liste steht noch eine Reise nach Australien, das hat sich bisher noch nicht ergeben. Etwas Zeit gehört ja dann auch dazu. Ich hoffe sehr, dass diese Corona-Pandemie nicht erst in einigen Jahren erfolgreich in der ganzen Welt überstanden ist und damit das Reisen bald wieder problemlos möglich wird. Das würde mich schon ziemlich ärgern, wenn das noch Jahre nicht ginge.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn ….

Ich hasse es, wenn ich unter der Dusche stehe und nur kaltes Wasser kommt, weil der Speicher beziehungsweise Mischer im Keller mal wieder hätte gelüftet werden müssen. Ansonsten komme ich mit den meisten Widrigkeiten ganz gut zurecht und ich bin zufrieden im Leben, die meiste Zeit jedenfalls. Und fast immer kommt wie durch ein Wunder warmes Wasser aus der Dusche. Schöööön!

Zur Person

Wolfgang Preibusch

ist seit über 30 Jahren Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Kirchtimke. Der 64-Jährige stammt aus Göttingen.