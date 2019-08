Die Wörpe in Lilienthal ist auf Regenwasser angewiesen. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit darbt das Gewässer. (Christian Kosak)

Lilienthal. Wenn Heike Behrens auf die Wörpe in Lilienthal guckt, werde ihr angst und bange. „Das ist nur noch ein Rinnsal“, so die Sprecherin des Naturschutzbundes (Nabu) Lilienthal/Grasberg. So viel Schlick habe sie da noch nie gesehen. Wie die Wörpe darben all jene Gewässer in der Region, die auf Regenwasser angewiesen sind. Sinkende Wasserstände und Blaualgen in Badegewässern sind nur einige der Symptome einer Wetterlage, an der auch ein paar Regengüsse und Gewitter nichts ändern. Es ist zu trocken. Im zweiten Jahr in Folge. Behrens sieht darum neben aktuell geschrumpften Bach- und Flussläufen ein noch weiter reichendes Problem aufziehen: „Wir machen zu wenig für die Grundwasserneubildung.“

„Wenn es nur ein kurzer Schauer ist, landet das Wasser relativ schnell im Graben“, weiß auch Oliver Schlemmer, stellvertretender Geschäftsführer des Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) Teufelsmoor. Wasser versickert schlecht auf trockenen Böden. Was aber die Felder bräuchten, sei ein Landregen, der tiefer in die Erde eindringen kann. Dass in der Wörpe der Wasserstand spürbar gesunken ist, bestätigt Schlemmer. Als Gewässer zweiter Ordnung ist der GLV zuständig, dass Wasser darin „ungehindert und gefahrlos (ordnungsgemäß) abfließen kann“. Dafür wird im Sommer für gewöhnlich per Boot auf dem Flussgrund gemäht. Das fällt nun aus. „Der Wasserstand ist zu niedrig.“ Aber zugleich sei die Sohle ob des Wetters nicht so stark bewachsen wie in anderen Jahren. Kleine Gräben und Seitengräben seien schon komplett trocken gefallen, so Schlemmer.

Extremwerte an Wörpe, Wümme, am Giehler Bach und am Hammeoberlauf

Hamme und Wümme gelten als Gewässer erster Ordnung. Um diese kümmert sich der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Zu wenig Regen, das ist nicht nur ein Gefühl, NLWKN-Sprecher Carsten Lippe bestätigt: „Niedersachsenweit gibt es seit April 2018 viel zu wenig Niederschläge.“ Der vergangene Winter habe die fehlenden 250 Millimeter Niederschlag des Sommers 2018 nicht ausgleichen können und wie im Vorjahr begann die Trockenphase wieder im zeitigen Frühjahr. In Juni und Juli fielen nur knapp die Hälfte der sonst üblichen Niederschläge, so Lippe. Der heiße Juni habe zudem die Verdunstung der Feuchtigkeit und den Wasserverbrauch in die Höhe getrieben.

An den drei Hauptgewässern im Landkreis Osterholz registrierte der NLWKN Ende Juli niedrige Wasserstände, wie teils seit über 40 Jahren nicht mehr. Lippe nennt sie „Extremwerte“. An der Wörpe bei Grasberg, am Giehler Bach, am Hammeoberlauf und an der Wümme beispielsweise befinden sich die Wasserstände „seit April im permanenten Abwärtstrend“. An der Wümme bei Hellwege liege der Wasserstand mit 34 bis 40 Zentimetern nur knapp über dem bisher niedrigsten Wasserstand, der dort vor zehn Jahren mit 30 Zentimetern gemessen wurde. Die Hamme hingegen gilt als Sonderfall und sei nicht als relevant niedrig einzustufen, da sie im Unter- und Mittelteil staugeregelt sei.

Niedrigwasser wie vor 40 Jahren

Die gute Nachricht: Noch geht es den Fischen und anderen Wasserbewohnern gut. Sie haben genug Sauerstoff im Wasser. Dem NLWKN liegen keine Meldungen über ein Fischsterben in Verbindung mit der Trockenheit vor. Aber, so schränkt Lippe ein, wenn das heiße trockene Wetter länger anhält, sei eine Verschärfung der Sauerstoffwerte und damit eine Beeinträchtigung der Fische nicht auszuschließen. Und mit steigenden Wassertemperaturen kommen auch die Algen.

Eigene Daten zum Zustand von Flüssen, Bächen und Tümpeln erhebt der Landkreis Osterholz zwar nicht, aber Auswirkungen auf die Gewässer seien durchaus festzustellen: „Beispielsweise waren in den letzten Tagen Badegewässer durch Blaualgen beeinträchtigt“, so Kreisssprecher Malte Wintjen auf Nachfrage der Redaktion.

In Worpswede pflegt die Nabu-Ortsgruppe seit 2014 einen Teich am Haus im Schluh. In der Straße habe es früher mehrere miteinander über Kaskaden verbundene Teiche gegeben, so der Vorsitzende Bernd Zacharias. Dies sorgte für Bewegung in den Gewässern. „Jetzt liegen die Gräben trocken, sicherlich nicht nur durch diesen Sommer.“ Jeder der Schluh-Teiche dümpelt nun für sich. Im Nabu-Teich sei die Wasserhöhe ein bisschen niedriger als gewöhnlich. Gerade habe er die Wassertemperatur gemessen. 22 Grad. „Das ist halbwegs an der Grenze“, so Zacharias. Trotzdem habe er noch nicht das Gefühl, dass der Teich kippe. Diese Gefahr bestehe bei Gewässern, die sich nur aus Regenwasser speisen. Das bringe zu wenig Sauerstoff. Kraut stört das nicht. Es sprießt prächtig. Vor sechs Wochen hatten die Nabu-Leute den Teich entkrautet, nun sehe man, dass die Pflanzen ordentlich nachgewachsen seien.

Sterbende Birken

Anders ergeht es den Birken. „Die, die den vergangenen Sommer gerade noch überlebt haben, sterben jetzt ab“, beobachtet Hermann Helmken. Er arbeitet beim Siel- und Deichverband St. Jürgensfeld. Wegen der Dürre betreibt der Siel- und Deichverband bereits seit Ende Juni – genau wie im vergangenen Jahr – in Rücksprache mit den betroffenen Landwirten eine Wasserhaltung. Heißt: Statt die Flächen in der Niederung zu entwässern und den Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten, haben sie die Siele dichtgemacht. So bliebe das Wasser in der Fläche. Außerdem hätten die Landwirte ihre Pumpen abgeschaltet. „Wir wollen dadurch den Grundwasserpegel halten“, sagt Helmken.

Auch Heike Behrens vom Lilienthaler Nabu sorgt sich um das Grundwasser. Der NLWKN hat es im Frühjahr 2019 untersucht, mit dem Ergebnis: Das Extremjahr 2018 unterschied sich deutlich von den Vorjahren – „Mit ausgeprägten Trockenphasen und Grundwassertiefständen“. An mehr als einem Drittel aller ausgewerteten Grundwassermessstellen hat es die Trockenjahre 1996/97 und 2015 unterschritten. Und derzeit sei schon absehbar, dass auch nach dem Winter die Frühjahrs-Grundwasserstände im April 2018 die Wasserstände des Vorjahres nicht wieder erreicht haben. Landwirte, die beispielsweise ihre Felder mit Grundwasser beregnen wollen, müssen sich dies nun genehmigen lassen. Gartenfans hingegen können mit der Gartenpumpe weiter wässern. Private Gartenbrunnen sind nicht anzeigepflichtig, so Carsten Lippe vom NLWKN. Ohnehin gehe er davon aus, dass die deutlich niedrigeren Entnahmemengen der Brunnen am Ende nicht den großen Unterschied machen.