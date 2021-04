Während die jährlich stattfindende Ausbildungsplatzbörse 2019 noch in Präsenzform veranstaltet werden konnte, findet die diesjährige Messe im Mai in digitaler Form statt. (Michael Galian)

Jedes Jahr stehen viele Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Ende ihrer Schullaufbahn vor der Wahl, was sie später machen möchten. Optionen gibt es viele - vom Studium über das Freiwillige Soziale Jahr bis zur Berufsausbildung.

Um einen Einblick in die spätere Berufswelt zu erhalten und erste Kontakte knüpfen zu können, veranstalten die Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden jährlich sowohl für Unternehmen als auch für Schüler eine Berufsmesse. Corona-bedingt fand diese jedoch im vergangenen Jahr nicht statt. Stattdessen bietet die BBS Verden gemeinsam mit der BBS Rotenburg die altbewährte Messe im Mai in digitaler Form an.

Ziel der digitalen Berufsmesse sei es, in dieser besonderen Zeit anpassungsfähig auf den Ausbildungsmarkt zu reagieren und gleichzeitig die Herausforderungen bei der Nachwuchsrekrutierung zu meistern, teilt Peter Kruse von der BBS Verden mit. Die digitale Messe findet am Donnerstag, 6. Mai, und am Freitag, 7. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt.

Teilnahme von 40 Firmen

„Wie auf einer Live-Messe präsentieren sich bei diesem virtuellen Auftritt bisher 40 Unternehmen mit einem Messestand“, schreibt Kruse. Neben Face-to-Face-Kommunikation via Chat oder Videotelefonie stünden auch Videos mit Unternehmenspräsentationen, sowie Stellenausschreibungen für die Mädchen und Jungen bereit. Zusätzlich gibt es „Informationen zur Ausbildung, zu Praktikumsstellen sowie zu den Berufen“, die zum Herunterladen bereitstehen.

„Die Besucher der digitalen Berufsmesse können auch an den beiden Tagen 18 Vorträge als Live-Event quasi hautnah im Auditorium verfolgen und über einen Chat ihre Fragen stellen“, heißt es weiter. Ein Moderator übermittele die Fragen an die jeweiligen Referenten.

Um an der Online-Messe teilzunehmen, benötige es nicht viel Equipment. Kruse: „Die Jugendlichen benötigen zum Besuch nur einen Internetzugang, eine E-Mail-Adresse und eine Registrierung, um den Zugangslink zu erhalten.“ Dann könne das Abenteuer des Messebesuchs am Bildschirm starten.

Digitale Messerallye

Die Jugendlichen können nun die Aussteller auf deren virtuellen Messeständen besuchen — ohne Zwang und Hemmschwelle könne man die Ansprechpartner der Firmen per Chat-Messenger kontaktieren. Neben vielen Informationen zu den Unternehmen und Stellenausschreibungen können die Jugendlichen und Firmen die Kontaktdaten austauschen. Ziel sei es auch, Neugierde zu wecken. Aus diesem Grund gebe es auch verschiedene digitale Werbegeschenke sowie eine Messerallye mit Gewinnen, verspricht der Veranstalter.

Aufgrund dessen, dass die Digitalisierung in Schulen und Betrieben weiter voranschreitet, bietet die Messe gleichzeitig für die ausstellenden Betriebe die Möglichkeit, neue Chancen wahrzunehmen und die Jugendlichen auf einer modernen sowie zeitgemäßen Plattform anzusprechen. „Die digitale Gestaltung wird bei den potenziellen Auszubildenden sicherlich einen großen Zuspruch finden“, ist Kruse überzeugt. So erreiche ein Betrieb in Zeiten der Einschränkungen von Kontakten dennoch den künftigen Nachwuchs.

Nach Angaben der BBS Verden erhalte jeder Teilnehmer auch Unterstützung bei der Gestaltung des eigenen Auftritts. Interessierte Firmen, die an der Berufsmesse teilnehmen wollen, haben die Möglichkeit, sich bei Frank Weinhold (frank.weinhold(at)bbs-verden.de) sowie bei Gisela Dreyer (gisela.dreyer(at)bbs-verden.de) von der Region des Lernens zu melden. Nach Angaben der BBS Verden erhalten Eltern und Jugendliche nach den Osterferien Auskunft von den teilnehmenden Schulen. Weitere Informationen gibt es unter www.rdl-verden.de.