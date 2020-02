Die Vorbereitung auf zwei Konzerte am 15. März im Sendesaal Bremen und der Wechsel in der musikalischen Leitung beschäftigen derzeit das Blasorchester Grasberg. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Das Blasorchester Grasberg ist musikalisch vielseitig. Die Frauen und Männer beherrschen gleichermaßen Polka, Klassik, Choral oder moderne Musik, und genau so ist es gewollt. Axel Jagels vom Orchestervorstand sagt: „Man muss sich nicht auf Polkas oder Klassik festlegen.“ In Summe verspricht das für Sonntag, 15. März, ein abwechslungsreiches Programm im Bremer Sendesaal. Es werden der Choral „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ erklingen oder große Melodiebögen im Stile Hollywoods in „The New Village“, dann wieder geht es im Fahrstuhl hinauf auf das Hancock Building in Chicago – erstmals ohne den langjährigen Orchesterleiter Dietmar Quarz. Der Grasberger Orchesternachwuchs kommt bei dem Bremer Auftritt ebenfalls zum Zuge. Ein gemeinsames Konzert von Projektorchester Grasberg und Blasorchester eröffnet den Konzerttag um 11 Uhr. Ein zweites Konzert des Blasorchesters folgt um 15.30 Uhr.

Im Januar haben sich die Wege des Blasorchester Grasberg und seines Leiters Dietmar Quarz getrennt, teilt Axel Jagels mit. Der 75-Jährige hatte das Orchester seit dessen Gründung 1982 geleitet. Der ehemalige Flötist bei den Bremer Philharmonikern habe die musikalische Ausrichtung geprägt und das Augenmerk auf eine hohe Qualität gelegt. Dafür sei das Blasorchester dankbar, sagt Jagels.

An diesen Anspruch knüpfe auch der Tag im Sendesaal Bremen an. Die langjährige zweite musikalische Leiterin Silke Bohnacker wird den Takt für die rund 40 Freizeitmusikerinnen und -musiker aus dem Bremer Umland vorgeben. „Nur für das Konzert“, schränkt Jagels indes ein. Das Orchester sucht einen neuen Leiter. Aber: „Es gibt keinen Zeitdruck.“ Und keine Sorge, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Jagels sagt: „Wir sind ein gutes Orchester und wir haben ein Nachwuchsorchester.“ Für die rund 30 jungen Musikerinnen und Musiker des Projektorchesters soll der Konzerttag in Bremen auch eine neue Erfahrung bringen. Im Sendesaal zu spielen sei anders als vor dem Rathaus oder bei einem Schützenfest, so Jagels. Und: „Das ist wirklich Konzertfeeling.“ Sie werden unter Leitung von Olaf Großmann auftreten.

Seit sechs Jahren bildet der Klarinettist der Bremer Philharmoniker den Grasberger Orchesternachwuchs aus. „Die ersten sind schon ins Blasorchester gewechselt“, lobt Jagels die „gelungene Nachwuchsarbeit“, die Großmann entscheidend mitgeprägt habe. Neben junger moderner Blasmusik präsentiert das Projektorchester im zweiten Konzertteil gemeinsam mit dem Blasorchester „Hancock Building“. Das sei ein anspruchsvolles Stück, so Jagels.

Der preisgekrönte junge Gegenwartskomponist Benoît Chantry, dem eine gewisse Vorliebe für sinfonische Blasorchester nachgesagt wird, fühlte sich von dem 344 Meter hohen Wolkenkratzer in Chicago inspiriert. Mit seinen 100 Stockwerken war es bei der Fertigstellung 1969 das zweithöchste Gebäude der Welt, nach dem Empire State Building in New York City. In seiner Komposition vereint Chantry Episoden aus der Chicagoer Geschichte, den Aufbau der Straßenblocks dieser Stadt sowie die rasante Aufzugfahrt und die anschließende Fernsicht auf die Stadt und den Michigan See.

Im Konzert des Blasorchesters ab 15.30 Uhr soll es Klassisches und Populäres, von bekannten und weniger bekannten Komponisten geben wie etwa George Gershwin, Edvard Grieg, Henry Mancini und Dimitri Schostakowitsch oder auch den Choral „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ in einem modernen Arrangement. Axel Jagels verspricht für das Konzert Vielfältigkeit und die Möglichkeit, das Blasorchester Grasberg einmal von einer anderen Seite kennenzulernen.

Weitere Informationen

Zwei Konzerte am Sonntag, 15. März im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45 in Bremen: 11 Uhr Projektorchester Grasberg und Blasorchester Grasberg unter Leitung von Olaf Großmann (Eintritt zehn Euro) und 15.30 Uhr Blasorchester Grasberg unter Leitung von Silke Bohnacker (Eintritt 15 Euro), Kombiticket für beide Konzerte 20 Euro - Karten erhältlich unter www.sendesaal-bremen.de.