Imke Bösch-Michaelsen mit einem der neuen wiederverwendbaren Behälter, die es jetzt in der Tarmstedter Fleischerei gibt. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Bei Bösch gehen sie mit der Zeit. Um Verpackungsmaterial aus Plastik einzusparen und die Umwelt zu schonen, hat die Tarmstedter Fleischerei unlängst wiederverwendbare Kunststoffbehälter eingeführt. Diese werden gegen ein Pfand von vier oder fünf Euro an die Kunden ausgegeben, je nach Größe der Frischhaltedosen. „Das neue System läuft besser als erwartet“, so Imke Bösch-Michaelsen, zusammen mit ihrem Mann Jochen Michaelsen Inhaberin des Ladens an der Poststraße/Ecke Bahnhofstraße.

Weil es an Wochenenden schon mal zu Engpässen gekommen sei, hätten sie bereits Frischhaltedosen nachordern müssen. Gut 200 Kunden hätten sich bislang darauf eingelassen. Um das System hygienisch einwandfrei zu betreiben, läuft es bei Bösch so: Wer noch keine Dose hat, bekommt vom Personal eine, die zuvor in der Industriespülmaschine mit 85 Grad heißem Wasser desinfiziert worden ist. Kunden, die mit einer – zuvor zuhause gespülten – Pfanddose in den Laden kommen, bekommen diese gegen eine andere eingetauscht. Ihren Schinken, ihre Wurst und ihr Fleisch oder den Salat packen die Verkäuferinnen stets in frisch desinfizierte Tupperdosen aus der Spülmaschine. „Das ist so mit dem Veterinäramt abgesprochen“, sagt Jochen Michaelsen. So sei sichergestellt, dass die Behälter keinerlei Speisereste mehr enthalten und keinerlei Keime. „Wir sind so einfach auf der sicheren Seite.“

Wer die Dosen nicht mehr nutzen möchte, könne sich einfach das Pfand auszahlen lassen. Das sei seit Einführung des neuen Systems Mitte Juni noch nicht geschehen. Die Kunden wüssten das neue Angebot zu schätzen. „Es ist, als hätten sie darauf gewartet, dass etwas passiert“, so Michaelsen. In der Region sieht er sich als Vorreiter, lediglich in Hamburg gebe es einen Fleischerkollegen, der das auch anbiete. „Wir diskutieren das Thema schon lange in unserem Verband. Aber wir wollten nicht länger warten und bieten das jetzt einfach an“, so der gelernte Koch und Fleischermeister. Er und sein Team fahren zweigleisig, denn die herkömmlichen Einweg-Plastikschälchen gibt es weiterhin.

Geschlachtet wird bei Bösch seit den 1980er-Jahren nicht mehr. Heute bezieht der Betrieb mit seinen 18 Beschäftigten Schweine- und Rinderhälften von einem Schlachthof in Osnabrück. „Die Tiere suchen wir selbst aus“, so Michaelsen. Sie würden ohne Antibiotika und ohne gentechnisch verändertes Futter gemästet und stammten von einer Erzeugergemeinschaft aus der Umgebung des Schlachthofs, so dass lange Transportwege vermieden würden.

Vier Fleischer sind bei Bösch für die Herstellung von Schinken, Wurst, Braten, Spießen, Bratwurst sowie für Mittagstisch und Partyservice zuständig. Neben Michaelsen kümmern sich zwei weitere Köche um den Mittagstisch und die Suppen. Die werden auch im Glas verkauft, ebenso wie Rouladen, Pulled Pork und Labskaus. „Das wird alles nach dem Abfüllen hocherhitzt und hält sich, ohne dass es gekühlt werden muss“, betont der Chef. Alles stamme aus eigener Produktion, auch die Soßen und Brühe. Geschmacksverstärker seien tabu. Neun Frauen stehen als Verkäuferinnen hinter der Theke, eine Mitarbeiterin macht die Salate und kalten Platten. Und Hans Bösch, der Senior, der das Geschäft vor fünf Jahren an seine Nachfolger verkauft hat, ist dort ebenfalls anzutreffen. Er kümmere sich als freier Mitarbeiter um die Buchhaltung und außerdem um die Wartung der Maschinen.

Im Laden sind etliche Lebensmittel aus der Region erhältlich: Brot und Brötchen von Sammann in Fischerhude, Demeter-Brot aus der Mühlenbäckerei in Lilienthal, Honig von Imker Adrian Nötzel aus Tarmstedt, Olivenöl von Artefakt aus Wilstedt, Senf von Hartmann aus Worpswede, Bier von Burzelbräu aus Tarmstedt, Eier aus dem Hühnermobil von Rosenbrock in Tarmstedt. Erst vor einem Jahr sei der Verkaufsraum samt Fleischtheke umfassend renoviert worden. „Die Kühltechnik war 38 Jahre alt“, so Michaelsen.

Mit dem Umbau habe die fünfte Generation seit Gründung des Geschäfts im Jahre 1910 auch ein Statement setzen wollen, sagt der 47-jährige Michaelsen: „Wir sind hier, wir bleiben hier und wir wollen weitermachen.“ Zukunftsängste hätten er und seine Frau nicht: „Betriebe wir unserer werden ja immer weniger. Und die Kunden wissen das zu schätzen, dass wir Nischen besetzen mit Dingen, die die Supermärkte nicht können.“ Erst kürzlich habe der Betrieb drei Abibälle in der Stadthalle Osterholz-Schwarmbeck mit Catering versorgt. „Dort waren jeweils 500 Leute“, so Michaelsen.

Der ist seit dem Jahr 2000 bei Bösch. Zwei Jahre zuvor hatte der gebürtige Borkumer auf seiner Insel seine heutige Frau kennengelernt. Imke Bösch hatte ihre Schwester besucht, die damals eine Arbeitskollegin von Michaelsen war. Der verliebte sich in die Tarmstedterin und verließ ihretwagen sogar seine geliebte Insel, um dann ein Jahr im Maritim-Hotel in Bremen zu arbeiten, ehe er bei Hans Bösch anheuerte.