Borgfeld. Die Diskussion um ein Dorfgemeinschaftshaus mitten im Borgfelder Ortskern nimmt wieder Fahrt auf. Seitdem der Vorsitzende des Fördervereins für ein Borgfelder Dorfgemeinschaftshaus, Wendelin Seebacher, seinen Vorschlag für einen Bürgertreffpunkt an der Katrepeler Landstraße ins Spiel gebracht hat, werden seine Pläne vielfältig geprüft. Seebacher nennt sein Projekt „das Borgfeld-Haus“. In Absprache mit der Bremer Landeskirche (BEK) hat der ehemalige Stadtplaner eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die unter anderem prüft, ob das alte, baufällige Pfarrhaus zukünftig unter Denkmalschutz gestellt werden kann. Das Bremer Landesamt für Denkmalpflege untersucht derzeit das alte Fachwerkhaus von 1741. Der damit befasste Kunsthistoriker Uwe Schwarz sieht „die Chancen für eine Unterschutzstellung sehr positiv.“ Aufgrund der „großen geschichtlichen Bedeutung des Hauses für den Ort“ habe das Pfarrhaus gute Chancen, unter Denkmalschutz gestellt zu werden.

Fördermittel für Bürgertreffpunkt

Schwarz sieht die Unterschutzstellung positiv: Der Status könne zukünftig helfen, um Fördermittel einzuwerben und das Gebäude langfristig als Bürgertreffpunkt zu erhalten. Erstmals nimmt auch die Bremische Evangelische Kirche (BEK) Stellung zu den Plänen. „Da perspektivisch ohnehin eine Umnutzung des alten Pfarrhauses im Gespräch war, erschien die Idee von Herrn Seebacher ganz passend“, lässt der Leiter der Bau- und Grundstücksabteilung der Landeskirche, Axel Krause, über seine Pressestelle mitteilen.

Das Gesamtkonzept sieht vor, das Pfarrhaus, das Pastorenhaus und den Gemeindesaal zukünftig auch als Ensemble für einen Bürgertreffpunkt zu nutzen (wir berichteten). Zusätzlich soll das alte Pfarrhaus um einen Neubau erweitert werden, um ausreichend Platz für Veranstaltungen bereitzustellen – so der Plan. Bei einem Treffen des Landeskirchenarchitekten Krause mit dem Borgfelder Pastor Clemens Hütte und Kirchenvorstand Klaus Nannt sowie dem Fördervereinsvorsitzenden Wendelin Seebacher „wurde auch berichtet, dass es offenbar positive Signale seitens der Stadtplanung für ein Borgfeld-Haus gibt“, teilt BEK-Sprecherin Sabine Hatscher auf Nachfrage mit. Außerdem habe die BEK den Architekten Ulrich Ruwe „mit einer Bestandsuntersuchung zum baulichen Zustand und Sanierungsbedarf des Gebäudes beauftragt“, erklärt Hatscher. „Sollte ein überzeugendes Umnutzungskonzept vorliegen, erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt denkbar, dass die BEK das Vorhaben auch finanziell unterstützt“, so Hatscher.

Das alte Pfarrhaus wurde 1741 erbaut. Ursprünglich war es aufgeteilt wie ein altes Bauernhaus – mit Diele, Viehställen, Flett und Wohnfach, so war es für Landpastoren üblich, berichtet der Kunsthistoriker Uwe Schwarz während einer Besichtigung des Hauses. Die große Wohnstube des Pastors schmückte eine bemalte Bretterwand mit barocken Rankenornamenten in Blau und Ocker. Die bemalte Decke wurde 1964 als Exponat ins Bremer Focke-Museum überführt. Damals ließ die Bremer Landeskirche das alte Pfarrhaus zu großen Teilen von ihrem Hausarchitekten Jan Noltenius umbauen, um es als Gemeindehaus zu nutzen. „Für uns ist wichtig, wieviel von dem alten Haus wirklich noch übrig ist“, erklärt Denkmalpfleger Schwarz.

Historische Bedeutung

„Wer vor dem alten Pfarrhaus steht, sieht hier die Auswölbungen von altem Füllmaterial zwischen den Fachwerkbalken. Alles ist wunderbar erhalten“, erklärt der Denkmalpfleger. Er räumt ein, dass das Gebäude stark sanierungsbedürftig sei. Der Kunsthistoriker spricht von „Holzfraß und aufgefaulten Schwellen“, dennoch sei das Gebäude etwas ganz Besonders. „Hier gab es den Sonderfall: Die Kirche wollte dem damaligen Pastor nicht zumuten, darin zu wohnen, aber man wollte das alte Haus in jedem Fall erhalten“, erklärt der Denkmalpfleger. Unterstützung bekam die Kirche damals vom Landeskonservator Werner Kloos, der zugleich Direktor des Focke-Museums war, „und von Bürgermeister Wilhelm Kaisen, der sich für den Erhalt des Gebäudes einsetzte“, berichtet Schwarz. All diese Kriterien würden die historische Bedeutung, die das Haus habe, untermauern. „Die Landeskirche hat damals schon entschieden, das alte Pfarrhaus soll an dieser Stelle erhalten bleiben.“ Schwarz spricht von „eindrucksvollem Fachwerk im Untergeschoss“ und unterstreicht die „ortsprägende Funktion des Pfarrhauses für den Borgfelder Ortskern.“ Die Unterschutzstellung würde dazu beitragen, all dies zu erhalten. Der Meinung ist auch Wendelin Seebacher, der auch finanzielle Vorteile dabei sieht. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz würde den Erhalt ortsprägender Gebäude finanziell unterstützen.

Fraglich ist indes, ob die Borgfelder Gemeinde die Unterschutzstellung begrüßen wird. Sie ist Eigentümerin der Gebäude, während die Landeskirche für die Instandhaltung zuständig ist. „Wir warten das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ab“, sagt der stellvertretende Kirchenvorstand Klaus Nannt auf Nachfrage. Ihm sei es wichtig, die Langfristigkeit der Pläne zu betonen. „Zurzeit sind sowohl das alte Pfarrhaus als auch das neue Pfarrhaus vermietet“, unterstreicht der Kaufmann Nannt. „Wichtig ist auch, wer das Ganze am Ende bezahlen soll.“ Im März sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie präsentiert werden.