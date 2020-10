Für das alte Wilstedter Pfarrhaus von 1771 gibt es einen Interessenten aus der direkten Nachbarschaft. (Johannes HEEG)

Wilstedt. Was wird aus dem historischen Pastorenhaus in Wilstedt? Es ist immer noch nicht verkauft, obwohl die Kirchengemeinde den Erlös dringend braucht, um ihr neues Gemeindehaus Am Brink zu bauen. Fragt man Pastor Benjamin Fromm von der Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt, warum es offensichtlich nicht vorangeht, sagt er jedes Mal zuverlässig das Gleiche: „Kein Kommentar.“ Dabei war Fromm „guter Dinge, dass der Verkauf bis Ende des Jahres über die Bühne gebracht sein wird“. Mit dieser Aussage wurde der Geistliche im August 2019 in der Wümme-Zeitung zitiert. Damals war auf der Internetplattform Immobilienscout24 zu lesen, dass das historische Ensemble, für das „Individualisten, Kreative und Investoren“ gesucht würden, „seit 4. Juli 2019 nicht mehr verfügbar“ sei. Die Sparkasse Rotenburg Osterholz hatte als Maklerin das Objekt für 335 000 Euro angeboten. Das fast 250 Jahre alte, sanierungsbedürftige Pfarrhaus steht nicht unter Denkmalschutz.

Mittlerweile ist auch der August 2020 längst vergangen, und das Pfarrhaus mit seinem 9360 Quadratmeter großen Grundstück ist immer noch nicht an einen neuen Eigentümer überschrieben. Dabei gibt es längst einen ernsthaften Kaufinteressenten, der die Immobilie übernehmen würde: Es ist der Landwirt Jakob Schnackenberg, mit seinem Hof direkter Nachbar des Kirchengrundstücks. Sucht man im Internet seinen Namen, stößt man schnell auf einen Handelsregistereintrag mit der Bezeichnung „Pfarrhof Wilstedt GmbH“. Gegenstand des Unternehmens: „Der Erwerb des ehemaligen Pfarrhauses nebst Grundstück in 27412 Wilstedt sowie die Entwicklung, Verwaltung und Veräußerung dieses Grundbesitzes. Stammkapital: 100 000 Euro.“ Als Geschäftsanschrift eingetragen ist Döhrbruch 12 in Hannover, Geschäftsführer sind der Rechtsanwalt Meinhard Hüffmeier und Jakob Schnackenberg.

Was die Pfarrhof Wilstedt GmbH mit dem Grundstück in bester Lage vorhat, lässt sich derzeit nicht sagen. Die beiden Geschäftsführer waren bislang telefonisch nicht erreichbar. Schnackenbergs Reaktion auf eine Anfrage der Redaktion per SMS: „Dazu gibt es keinen Kommentar.“ Die Frage, ob auf dem Kirchengrundstück bezahlbare kleine Wohnungen für ältere Menschen entstehen sollen – was exakt den Vorstellungen der Gemeinde Wilstedt für die Entwicklung dieser Fläche entsprechen würde – ließ Schnackenberg unbeantwortet.

Keine befriedigende Antwort gibt es bisher auch auf die Frage, warum die Abwicklung dieses Grundstücksgeschäfts überhaupt so lange dauert. Fragt man bei Ratsmitgliedern und bei Mitgliedern des Kirchenvorstands nach, bekommt man stets, mit kleinen Variationen, zu hören: „Der Vorgang liegt bei der Landeskirche in Hannover.“

Die möchte in dieser Angelegenheit keinesfalls den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, betont Rebekka Neander auf telefonische Nachfrage gegenüber der Redaktion. Zum eigentlichen Thema gibt die stellvertretende Pressesprecherin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover Folgendes zu Protokoll: „Für den Verkauf des in Rede stehenden Gemeindehauses in Wilstedt befindet sich der Vertrag aktuell noch in Abstimmung zwischen dem Landeskirchenamt und der Interessentin. Die Dauer der Verhandlungen sind keinesfalls auf Bedenken gegen die Interessentin zurückzuführen. Auch zum vereinbarten Kaufpreis gibt es keinen Dissens. Der Vertragsinhalt entspricht in allen Punkten den üblichen Anforderungen für ehemals kirchennah genutzte Gebäude.“ Klingt ja alles recht positiv, also woran hakt es denn nun konkret? Von Rebekka Neander ist dazu nichts zu erfahren, und auch auf eine zeitliche Perspektive mochte sie sich nicht festlegen lassen. Mehrfach betont sie: „Das Prozedere um das Pfarrhaus in Wilstedt unterscheidet sich nicht von anderen Kirchengrundstücken.“ Der Kaufvertrag werde unterschrieben, „wenn sich beide Vertragsparteien einig sind“.

Susanne Bössow sagt immerhin: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Bössow ist Abteilungsleiterin Immobilienvertrieb bei der Sparkasse, sie verantwortet die Vermarktung des alten Pfarrhauses. Dass sie derart lange auf die Vermittlungsprovision warten muss, nimmt sie eher gelassen: „Bei solchen Objekten von hohem öffentlichen Interesse kann sich das Verfahren schon mal hinziehen. Die Geduld müssen wir eben haben.“ Es gebe einen Interessenten, die Abwicklung befinde sich „in der Endphase“. Dass die Menschen sich über die Langwierigkeit des Verfahrens wunderten, könne sie allerdings nachvollziehen.

Zur Sache

Zähes Ringen auch in Lilienthal

Seit fünf Jahren bemüht sich der Bürgerverein Kirchort St. Jürgen darum, das alte Küsterschulhaus neben der Kirche zu erwerben, doch die Landeskirche gibt kein grünes Licht. Das starre Regelwerk, so sagt Vorsitzender Reinhard Garbade, verhindere, dass es eine allseits gewünschte Lösung gebe. Der Verein hat auf ein Entgegenkommen gehofft, weil es Sankt Jürgener waren, die das Haus in den 1990er-Jahren mit viel Geld und Arbeit vor dem Verfall retteten. Kompromiss: Der Verein hat die frühere Schulstube samt Flur erst mal gemietet.