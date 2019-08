Irina Becker und ihre Tochter Angelina Becker (von links) wollen mit ihrem Pflegekonzept alle Sinne ansprechen. (Christian Kosak)

Lilienthal. Wenn Irina Becker durch die hellen Räumlichkeiten geht, strahlt sie Ruhe aus. Die Leiterin des neuen „Pflegecentrums im Lilienhuus“ achtet auf die Details. Ihre Gäste sollen es so angenehm wie möglich haben in der neuen Einrichtung an der Lilienthaler Hauptstraße. Hier duften frische Blumen, dort erinnert die Deko an jene Zeiten, als die alten Damen und Herren noch jung waren: ein Spinnrad, eine Wärmflasche aus Metall, ein alter Koffer. Die alte Standuhr in der Ecke lässt die Zeit fließen.

Hinter der Glastür begrüßt Lilly die Gäste. Der Labrador gehört gewissermaßen zum 20-köpfigen Team. Die Hündin hilft beim Kennenlernen. 18 Tagespflegeplätze hat das neue Zentrum. Die Betreuungszeiten von 8 bis 16 Uhr können tageweise gebucht werden. Insbesondere für diejenigen Senioren, die eine barrierefreie Wohnung in den oberen Stockwerken bezogen haben, ist das „betreute Wohnen“ attraktiv.

Irina Becker hat einen Master in Public Health und Pflegewissenschaften. Mit dem „Pflegecentum“ erweitert die Geschäftsfrau die ambulante Pflege um die Tagespflege. „Der Bedarf ist groß“, weiß sie. Irina Becker kennt die Missstände in der Branche. Lange genug hat sie in der Pflege und beim Medizinischen Dienst gearbeitet. Sie will es besser machen und hält es mit dem französischen Mediziner Alexis Carrel: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben.“

Margarete Schlobohm ist eine der Tagesgäste im Lilienhuus. Die 82-Jährige war mit ihrem großen Haus im Lilienthaler Ortsteil Trupermoor überfordert. Nun hat sie eine seniorengerechte Wohnung im Lilienhuus. „Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrstuhl runter fahre“, sagt sie und schwärmt vom Essen. Margarete Schlobohm ist nicht mehr gut zu Fuß. Allein würde sie sich nicht nach draußen trauen. Aber mit dem Team der Tagespflege und ihrem Rollator unternimmt sie gern einen Spaziergang an der Wörpe.

Die Küchenleitung liegt bei Irina Beckers Schwester, Aida Bekker. Sie legt wert auf frische Speisen. In der offenen Küche mit Kochinsel können die Gäste gern helfen, wenn sie wollen, oder sich einfach bekochen lassen. Besonders beliebt sind traditionelle Gerichte wie Königsberger Klopse oder Arme Ritter. „Die Gäste sind aber auch offen für Neues“, weiß Angelina Becker und erzählt von einer Frau, die hier zum ersten Mal Avocado gegessen hat. Die Leiterin der Tagespflege ist Irina Beckers Tochter, hat einen Master in Sozialwissenschaften und achtet darauf, dass insbesondere Gäste mit Demenz eine feste Tagesstruktur haben. „Morgens sprechen wir erst einmal bei einer Tasse Kaffee über die tagesaktuellen Nachrichten“, erklärt Angelina Becker. Die Austausch trainiere das Gedächtnis. Nach dem Frühstück folgen verschiedene Angebote: ein Ausflug zum Wochenmarkt, ein Quiz oder der Sitztanz. „Wir sprechen möglichst alle Sinne an“, betont Angelina Becker. Besonders beliebt ist die kleine Kegelbahn in der Einrichtung. Auf Kniehöhe rollt die Kugel über das Holz, sodass sich niemand bücken muss.

Christel Zernitz wohnt nicht weit vom Lilienhuus. Die 79-Jährige wusste nach einem Krankenhausaufenthalt nicht, wie es weiter gehen sollte. Jetzt kommt sie jeden Mittwoch in die Tagespflege. „Ich freue mich auf das Essen, die Angebote und den Austausch“, sagt die Lilienthalerin. Dass sie in der Tagespflege die gleichen Ansprechpartner hat wie bei der ambulanten Pflege sei ihr eine große Hilfe. „Das ist ja alles so kompliziert mit dem Pflegegrad und dem Pflegegeld“, stöhnt sie.

Investor Ulrich Müller lehnt sich in einem Bürostuhl zurück. Die Planung für die Tagespflege war für den Bauherrn und Vermieter Neuland. Viel Raum braucht es, damit sich auch Rollstühle gut rangieren lassen. Dabei sind die Bäder nicht nur behindertengerecht, sie müssen auch den Anforderungen des Personals genügen. Müller sieht in der Tagespflege eine „gute Ergänzung zum Konzept des Hauses“, das die Seniorenwohnungen in den oberen Stockwerken mit der Physiotherapie und der Arztpraxis in der ersten Etage sowie der Drogerie im Erdgeschoss verbindet.

Lilly begleitet Margarete Schlobohm und Christel Zernitz an ihren Platz. Dort sitzt schon eine große Runde am Esstisch. Die Tafel ist hübsch gedeckt mit Servietten. “Das Auge ist mit“, meint Angelina Becker. Nach der Mahlzeit ruhen sich die Tagesgäste aus, im Ruheraum oder einfach in einem der dunkelroten Sessel. Auf Knopfdruck lässt der Motor den Sitz in die Liegeposition gleiten. Gleichmäßig drehen sich die Zeiger der alten Standuhr weiter.