Jochen und Anke Ohngemach proben in ihrem Wohnzimmer vor den Aufnahmen für ein Streaming-Konzert in der Bremer Glocke. (Picasa)

Borgfeld. Der Lockdown wird gelockert. Davon profitieren auch Profimusiker. „Nach einem sehr langen, sehr leisen Winter beginnt für uns erstmals in diesen Tagen wieder so etwas wie Alltag.“ Das berichtet Anke Ohngemach, Bratschistin der Bremer Philharmoniker. Am gemütlichen Esstisch in ihrem Wohnzimmer in Borgfeld geht die Streicherin noch einmal gemeinsam mit ihrem Mann Jochen Ohngemach die Partitur für die anstehenden Proben durch. Die vierte Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy steht auf dem Spielplan des ehemaligen Staatsorchesters. Bis zu diesem Wochenende wird die „Italienische“ in der Bremer Glocke aufgenommen. Am Montag, 15. März, beginnt das Online-Konzert dann ab 19.30 Uhr. Die Profimusiker sind aufgeregt. „Nach vier Monaten Lockdown geht es endlich wieder los“, berichtet der Flötist Ohngemach, bevor er eine kleine Hörprobe präsentiert.

Es war Ende Oktober, als die Ohngemachs zuletzt auf der Bühne standen. Ein Sonnabend. Im Theater am Goetheplatz. „Imagine“ stand auf dem Programm. „Wir hatten coronabedingt nur wenig Publikum. Aber es gab Applaus. Der Applaus ist ja so etwas wie der Lohn für die Arbeit eines Musikers“, erinnert sich der gebürtige Tübinger ein wenig wehmütig. Dann ging es vom Rampenlicht direkt in den November-Lockdown.

Sie an der Nähmaschine. Er auf dem Rennrad. Den ganzen Winter ging das so. Während die Bratschistin ihre Garderobe für die kommenden Konzerte produzierte, trat ihr Ehemann in die Pedale. Von Borgfeld aus legte der Flötist im ersten Corona-Jahr über 13.000 Kilometer zurück. „Was wir aus dieser Zeit gelernt haben, ist, dass es trotz aller Widrigkeiten irgendwie funktioniert“, sagt Anke Ohngemach. Doch sie sei froh, dass diese Zeit nun endlich vorbei sei.

Das Orchester beginnt wieder zu proben. „Wir haben uns zu Anfang fast gestritten, wer spielen darf“, erinnert sich die Streicherin und malt dazu Anführungszeichen um das Wort „gestritten“ in die Luft. „Man versucht, das so einzuteilen, dass jede und jeder auch mal drankommt.“ In Absprache mit der Bremer Kulturbehörde wurden die Bremer Philharmoniker vor den Proben zweimal in der Woche getestet. „Nur für ein Streaming-Konzert. Es ist ja noch nichts live. Aber dass wir das jetzt endlich machen können, bedeutet uns sehr, sehr viel“, sagt die Bratschistin, die seit 1992 fest zum Orchester gehört.

Immer wieder gab es im vergangenen Jahr den Versuch der Bremer Philharmoniker, Musik unter die Menschen zu bringen. „Wir haben kleine Pop-up-Konzerte in der Kunsthalle gespielt, waren in Altenheimen unterwegs, aber immer ohne große Ankündigung.“ Damit es nicht zu großen Menschenansammlungen kommen konnte.

„Wir sind ja wirklich ein großes Symphonieorchester und spielen unter anderem groß besetzte Werke von Mahler oder Strauß – aber all das liegt noch in weiter Ferne“, berichtet Jochen Ohngemach. „Jetzt sind unsere kleinen Proben so aufregend wie eine Weltpremiere.“

Der Flötist wünscht sich mehr Testungen und auch wieder mal ein Konzert vor Publikum. Sein Cousin habe im Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie mit Thomas Hengelbrock gespielt. „Die wurden alle getestet und haben auf der Bühne ganz normal zusammengesessen. Bei uns ist daran gar nicht zu denken. Das kostet ja auch einiges.“

Bereits im November wurde Anke Ohngemach zu Proben in der Glocke eingeladen. Sie musste kurzerhand absagen. „Corona. Mein Sohn hat mich vermutlich angesteckt“, berichtet die Mutter eines erwachsenen Sohnes, der in Hamburg Schauspiel studiert. Ihr Mann blieb von dem Virus verschont. „Manche Menschen haben danach sehr distanziert auf mich reagiert“, erinnert sich die Musikerin. Infiziert gewesen zu sein habe sie beschämt.

„Auf der anderen Seite haben wir viel Unterstützung erfahren. Denn die ganze Familie musste ja in Quarantäne.“ Das Ordnungsamt kam täglich vorbei. „Manchmal haben wir uns kurz vor der Tür gezeigt, manchmal auch einfach durchs Fenster gewunken.“

Dass sie fast vier Monate auf eine neue Probe warten musste, erscheine ihr ein wenig irreal. „Die Termine wurden nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz um einen weiteren Monat verschoben. Auch jetzt ist nichts wirklich sicher.“ Trotzdem sei die Stimmung im Ensemble gut. „Viel voneinander erfahren tut man zurzeit natürlich nicht. Wir treffen uns nur auf der Bühne mit Maske“, berichtet die Streicherin.

Abstände müssten haargenau eingehalten werden. „Unsere Orchesterwarte haben eine Messlatte und stellen die Notenpulte auf 1,5 Meter Abstand hin„, sagt Anke Ohngemach. Eine Interaktion zwischen den Orchester-Mitgliedern sei so kaum möglich. „Alle sitzen so weit weg, dass ich manchmal gar nicht höre, ob ich mit der Klarinette zusammenspiele oder nicht.“