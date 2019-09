Das Blasorchester Lilienthal bei seinem Amtsgartenkonzert im vergangenen Jahr. (Blasorchester Lilienthal)

Lilienthal. Nach dem Abschluss der Schützenfestsaison legen die Musiker des Lilienthaler Blasorchesters die Notenblätter für Marsch- und Polka-Stücke vorübergehend beiseite. Am Freitag, 6. September, werden stattdessen vor allem sinfonische und klassische Melodien erklingen. Zum vierten Mal lädt das Orchester zum Serenadenkonzert in den Amtsgarten ein. Dort soll dann ab 19.30 Uhr eine Art „Sommer-in-Lesmona-Stimmung“ aufkommen. Denn es hat sich gezeigt, dass das Lilienthaler Publikum gern Klappstühle und Picknickkörbe mitbringt, um unter freiem Himmel der Abendmusik zu lauschen. Damit daraus etwas werden kann, gibt es nur eine Bedingung: Es muss trocken sein, bei Regen fällt das Konzert aus.

„Machen Sie es sich gemütlich – wir machen die Musik dazu“ lautet das Motto, das das Blasorchester unter der Leitung von Jürgen Desczka für den Auftritt im Amtsgarten ausgegeben hat. Bewusst wird alles organisatorisch in einem überschaubaren Rahmen gehalten, kein Vergleich zum großen Amtsgartenkonzert, das Anfang Juli gerade wieder über die Bühne gegangen ist. Bestuhlung und Catering wird vom Blasorchester nicht angeboten, dafür erhalten die Gäste das musikalische Vergnügen gratis. Wer möchte, kann am Ende Geld spenden.

Die 30 Musiker wollen das Publikum mit einer bunten musikalischen Mischung unterhalten. „Alles was zu einem schönen Abendkonzert passt“, kündigt Ehrenvorsitzender Gerhard Buhr an. Die Gäste sollen entspannt und in lockerer Atmosphäre den Abend genießen. Nach etwa 90 Minuten wird das Konzert mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ beendet und alle Gäste sind aufgefordert mitzusingen. In den Vorjahren, so berichtet Buhr, habe das schon ganz gut funktioniert. „Das kommt immer gut an“, berichtet er.

Die Musiker des Blasorchesters kommen vornehmlich aus Lilienthal, Grasberg, Worpswede oder Borgfeld. Jeden Montag wird in der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lilienthal gemeinsam geprobt. Angefangen hatte die Truppe einst als Musikzug Lilienthal, doch weil es immer wieder zu Verwechslungen mit dem Spielmannszug kam, wurde der Name kurzerhand geändert.

Wenn das Serenadenkonzert hinter der Klosterkirche vorbei ist, wird das Blasorchester musikalisch wieder umsteuern: Der Schützenverein Lilienthal feiert am Sonnabend, 12. Oktober, sein zünftiges Oktoberfest, und dann werden sicher auch Polka und Märsche wieder gefragt sein.