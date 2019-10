Anwohner beschweren sich über Raser Am Großen Moordamm. Erlaubt sind nur 30 Kilometer pro Stunde. (Christian Kosak)

Borgfeld. Geht es nach Jürgen Linke und Marlon Drees, könnte Borgfeld bald ein Pilotprojekt starten: Die Grünen wollen prüfen lassen, ob für die Straße Am Großen Moordamm eine Langstreckenmessung eingerichtet werden kann. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen im Beirat gestellt. Wie berichtet, beschweren sich Anwohner seit Jahren über Autofahrer, die das dort vorgegebene Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde ignorieren.

„Ich bin 20 Jahre im Beirat, so lange ist das schon Thema“, erklärte Jürgen Linke am Dienstag im Beirat. Geändert habe sich bislang nichts. Er und seine Fraktion wollen dennoch einen weiteren Versuch unternehmen, Raser zu bremsen. „Langstreckenmessungen sind ein Mittel, das sich in anderen Ländern bewährt hat“, warb Jürgen Linke im Ausschuss. Unter anderem gebe es diese in den Niederlanden, in Italien und in der Schweiz. In Deutschland werde die sogenannte Abschnittsmessung seit drei Jahren im Rahmen eines Pilotprojekts südlich von Hannover auf einer Strecke von drei Kilometern getestet. Bei einer Abschnittsmessung wird an einem ersten Punkt die Durchfahrt eines Autos bildlich festgehalten. An einem zweiten Messpunkt wird die Zeit gemessen, in der das Auto die Strecke zurückgelegt hat. Ein Computer errechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit und gleicht sie mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab. Ist der gemessene Wert zu hoch, werden Fahrer und Auto geblitzt. Der Fahrer erhält einen Bußgeldbescheid.

Nun soll das Bremer Amt für Straßen und Verkehr prüfen, ob es rechtlich möglich ist, Messpunkte auf der Straße Am Großen Moordamm einzurichten. Abschnittsmessungen seien aussagekräftiger als Messungen per Laser, weil sie nicht nur die Geschwindigkeit in einem Moment abbildeten, so Linke. „Diese Messungen ermöglichen, das Fahrverhalten über die gesamte Strecke einzuschätzen.“ Das Pilotprojekt, so Linke, könnte andere Maßnahmen ergänzen. Und: „Bremen könnte Erfahrungen sammeln“, schlagen die Grünen in ihrem Antrag vor.

Polizei überprüft Tempo

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe gab zu Bedenken, dass Langstreckenmessungen in Deutschland bislang am Datenschutz gescheitert seien. Gernot Erik Burghardt (FDP): „Wir sollten es einfach mal für Bremen versuchen.“ Er regte an, mit dem Antrag auch gleich die Kosten für den Bau und die Instandhaltung zu erfragen. Die Messanlage über eine Strecke von drei Kilometer auf der Bundesstraße 6 südlich von Hannover haben Kontaktpolizist Holger Eichhorn zufolge rund 200 000 Euro gekostet. Derweil verwies Ortsamtsleiter Bramsiepe auf die Ergebnisse der jüngsten Geschwindigkeitsmessung Am Großen Moordamm, bei der die Polizei Anfang Oktober offenbar zu zwei Tageszeitpunkten die Geschwindigkeit von über 1100 Fahrzeugen gemessen hatte. Das bestätigte Kontaktpolizist Holger Eichhorn. Es habe Geschwindigkeitsüberschreitungen bis zu Tempo 50 gegeben, einige wenige Autofahrer seien 80 Kilometer pro Stunde gefahren.

„Die Ergebnisse spiegeln nicht unbedingt wider, was wir erwartet haben, nämlich dass die Geschwindigkeit permanent sehr hoch war“, sagte er. Damit sei der Große Moordamm aus Sicht der Verkehrsüberwacher kein Schwerpunkt. „Die Polizei wird aber weiterhin stichprobenartig die Geschwindigkeit messen.“

Der Borgfelder Beirat will den Antrag erweitern und in einer seiner nächsten Sitzungen verabschieden.