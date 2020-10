Ein Pilzsammler hat in Bremervörde einen menschlichen Schädel sowie weitere menschliche Knochen gefunden. (Friso Gentsch)

Bremervörde. Einen grausigen Fund machte am Sonntag gegen Mittag ein 43-Jähriger in einem Waldstück am südlichen Stadtrand von Bremervörde nahe der Oste. Neben einer Jacke und weiteren Kleidungsstücken stieß der Pilzsammler auf einen menschlichen Schädel sowie weitere menschliche Knochen, berichtet die Polizei. Die zog eine Rechtsmedizinerin aus Hamburg hinzu, die die Skelettknochen barg und einen Gebissabgleich vornahm. Nach dem vorläufigen Ergebnis dürfte es sich um die sterblichen Überreste eines 50-Jährigen aus Bremervörde handeln, der seit Mai 2019 vermisst wird, so ein Polizeisprecher. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod lägen nicht vor.