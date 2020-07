Das Schöffengericht verurteilte die beiden Angeklagten aus Bremen-Nord und Osterholz-Scharmbeck zu Freiheitsstrafen auf Bewährung (Peter Steffen/DPA)

Landkreis Osterholz. Mit falschen Geldscheinen haben ein 23-jähriger Nordbremer und ein 24-jähriger Osterholz-Scharmbecker Pizzen bezahlt, die sie Anfang Mai 2018 nacheinander in Schwanewede bei zwei verschiedenen Lieferdiensten bestellt hatten. Jetzt hatten sich die beiden jungen Männer deshalb vor dem Schöffengericht wegen Geldfälscherei zu verantworten. Die Richterin hat die beiden Angeklagten zu Freiheitsstrafen von jeweils sechs Monaten verurteilt. Sie wurden für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Pizzen hatten die Männer auf einem Parkplatz in Empfang genommen. Keiner der Scheine, mit denen sie die Lieferung bezahlten, war echt. Das Ganze flog auf, auch wegen der schlechten Qualität der gefälschten Scheine. „Die Vorwürfe sind zutreffend. Da gibt es nichts zu deuteln, nichts zu beschönigen“, räumte Verteidiger Temba Hoch für seinen Mandanten, den 23-jährigen Bremer, ein. Dieser wolle den Schaden allerdings wiedergutmachen, so Hoch. „Sich die Scheine zu beschaffen, war erstaunlich einfach. Da ist er der Versuchung erlegen.“ Man schlösse sich dem an, so Verteidiger Gernot Jesgarzewski über seinen Mandanten, den 24-Jährigen.

Der Nordbremer erklärte seinen Fehltritt damit, dass er seit Dezember 2017 unter einer „depressiven Erschöpfung“ gelitten habe. Die sei bei ihm aufgrund von Überarbeitung in seinem Beruf eingetreten. „Ich hatte Doppelschichten, zu wenig Schlaf. Da habe ich schlapp gemacht.“ Inzwischen gehe es ihm aber „sehr viel besser“. Der 23-Jährige hat seinen Beruf an den Nagel gehängt und ein Studium begonnen.

Er weist vier Eintragungen im Bundeszentralregister auf. Die Verfahren, die im Jugendalter begangene Verstöße betrafen, sind alle eingestellt worden. Der Kreisstädter dagegen hatte bis jetzt noch eine blütenreine Weste.

Der Staatsanwalt setzte einen minder schweren Fall voraus. Die kriminelle Energie schätze er nicht so hoch ein, der Schaden in Höhe von 100 Euro sei gering, so der Staatsanwalt. Er beantragte jeweils eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Verteidiger Hoch folgte der Argumentation des Staatsanwaltes. Auch Verteidiger Jesgarzewski knüpfte an die Aussagen des Staatsanwaltes und die seines Anwalts-Kollegen an. Er betonte außerdem, dass eine Bewährungszeit von zwei Jahren ausreiche, denn sein Mandant wolle sich immerhin eine Zukunft aufbauen. Er sei davon überzeugt, „dass er sich vernünftig verhalten wird“, versicherte Jesgarzewski.

Zugutehielt Strafrichterin Johanna Kopischke in der Urteilsbegründung den beiden Männern, dass sie geständig gewesen waren. Auch das Schöffengericht ging ihr zufolge davon aus, dass es sich bei der Tat um einen minder schweren Fall gehandelt habe. Darüber hinaus sehe man für beide Angeklagte eine günstige Sozialprognose, unter anderem weil der eine studiere und der andere sich in einer Ausbildung befinde.